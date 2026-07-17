10 ilegalități descoperite la ANS De la baze sportive date pe pile la contracte dubioase.  Tot ce a găsit Curtea de Conturi la controlul în Agenția Națională pentru Sport
Curtea de Conturi, audit de conformitate la Agenția Națională pentru Sport (Facebook / fotomontaj GOLAZO.ro)
Special

10 ilegalități descoperite la ANS De la baze sportive date pe pile la contracte dubioase. Tot ce a găsit Curtea de Conturi la controlul în Agenția Națională pentru Sport

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 16:05
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 16:19
  • Curtea de Conturi a descoperit nereguli grave în administrarea patrimoniului Agenției Naționale pentru Sport (ANS), constatând abateri semnificative și generalizate în gestionarea terenurilor și clădirilor aflate în domeniul public și privat al statului.
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Auditul de conformitate desfășurat la ANS, început în septembrie 2025, a arătat că agenția și-a exercitat „defectuos și superficial” atribuțiile de administrare și control asupra bunurilor publice date în folosință gratuită unor persoane juridice de drept privat și de utilitate publică.

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Curtea de Conturi a descoperit nereguli grave la ANS și a sesizat organele de urmărire penală

Curtea de Conturi anunță că, pentru o parte dintre aceste nereguli, există indicii privind încălcarea legii penale.

Astfel, portrivit Agerpres.ro, au fost sesizate organele de urmărire penală în legătură cu închirierea unor bunuri din domeniul public fără hotărâre de Guvern, nerevizuirea nivelului chiriilor, suplimentarea suprafețelor închiriate fără licitație și intabularea nelegală a unor construcții edificate pe terenuri proprietate publică.

Diferențe de 390,6 milioane de lei între contabilitatea ANS și inventarul statului

Auditul a mai identificat și alte deficiențe importante: încheierea și derularea unor contracte de închiriere fără aprobarea Guvernului, constituirea unor drepturi de superficie peste limitele competențelor legale și inventarierea defectuoasă a activelor administrate de ANS.

La nivelul Agenției și al altor 69 de entități subordonate au fost constatate neconcordanțe între situațiile financiare și Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în valoare totală de 390.620.010,31 de lei.

Totodată, auditorii au descoperit că unele terenuri și clădiri au fost menținute în evidența contabilă fără ca instituțiile să dețină titluri de proprietate, deficiențe estimate la peste 15,5 milioane de lei.

În plus, mai multe direcții județene pentru sport și cluburi sportive nu au înregistrat în contabilitate sau au înregistrat eronat active reprezentând terenuri și clădiri.

Analiza realizată de echipa de audit arată că patrimoniul administrat de ANS și de cele 102 entități subordonate cuprinde 285 de terenuri, evaluate la aproximativ 2,297 miliarde de lei, și 1.317 construcții, cu o valoare contabilă de 1,311 miliarde de lei.

GOLAZO.ro prezintă 10 dintre cele mai grave nereguli constatate de Curtea de Conturi la ANS:

1. Cedarea ilegală a terenului de la Sala Polivalentă pentru un Mall (Sun Plaza)

Conform Curții de Conturi, CSN Sala Polivalentă a cedat ilegal un drept de superficie pe 45 de ani asupra a 133.375 mp către Hein România SA (actual Societatea dezvoltare Comercial Sudului SDSC SRL) pentru mall-ul Sun Plaza, depășindu-și competențele de administrator.

Dreptul a fost acordat, potrivit raportului, printr-un contract de colaborare încheiat la data de 27.08.2004 pentru construirea și exploatarea complexului comercial Sun Plaza, care include mallul, supermarket, cinematograf multiplex, sală de sport, parcări și alte spații comerciale.

2. Subînchirierea nelegală a terenurilor publice destinate exclusiv activității sportive

Fundația pentru tenis „Academia Ilie Năstase”: A primit în folosință gratuită pe o perioadă de 60 de ani un teren în suprafață totală de 63.568 mp.

Dreptul de folosință gratuită asupra terenului a fost
obținut cu sarcina de a realiza Proiectul „Arenele Ilie Năstase”.

Fără a avea dreptul legal de a ceda folosința, fundația s-a comportat ca un proprietar și a încheiat contracte de închiriere cu terți pentru a încasa chirii.

De asemenea, au fost edificate construcții comerciale (restaurant, piscine) neevidențiate în Cartea Funciară și care nu au legătură cu proiectul sportiv inițial.

3. Modificarea termenelor contractuale prin acte adiționale cu variante diferite

Federația Română de Atletism: A subînchiriat 4.646,28 mp din terenul primit în folosință gratuită pentru 1.728 de euro pe lună și a amenajat terenuri de tenis și minifotbal cu balon presostatic pentru exploatare comercială. Curtea de Conturi a concluzionat că terenul public a fost folosit în scop economic, în afara cadrului legal.

4. Intabularea nelegală a dreptului de proprietate privată de către locatari pe terenurile statului

Conform Curții de Conturi, în perimetrul CSN Sala Polivalentă, firme private au înscris ilegal în Cartea Funciară drepturi de proprietate privată asupra unor clădiri ridicate pe terenul public inalienabil.

Raportul oficial evidențiază două cazuri majore:

  • Federația Română de Taekwondo WT și Romcris Impex SRL: Federația a primit în folosință gratuită un teren de 1.070,18 mp (pe 49 de ani) pentru a face un complex sportiv.

Aceasta a depășit legea și a subînchiriat tot terenul firmei Romcris Impex SRL, acordându-i ilegal și un drept de superficie pentru o chirie de doar 0,35 euro/mp/lună.

Firma privată a demolat abuziv clădirea statului de 207,90 mp, a ridicat un club sportiv privat și și-a intabulat ilegal dreptul de proprietate privată asupra noii construcții în anul 2019.

  • Daimon Intermed 96 SRL: Compania, deținând doar calitatea de locatar în baza unui contract de închiriere din 2003, a intabulat în mod necuvenit în Cartea Funciară, în cursul anului 2024, dreptul de proprietate privată asupra a patru clădiri (restaurante și spații de agrement) cu o suprafață totală la sol de 1.358,60 mp.

5. Extinderea suprafețelor închiriate prin eludarea procedurilor de licitație publică

CSN Sala Polivalentă a suplimentat obiectul contractului de închiriere nr. 241/11.02.2003 prin perfectarea unui act adițional în anul 2015.

Prin acest document, suprafața atribuită inițial (4.500 mp) a fost extinsă cu încă 6.675 mp de teren, fără organizarea unei licitații publice obligatorii și fără ca valoarea inițială a chiriei datorate statului să fie renegociată sau modificată.

6. Încheierea contractelor de locațiune pe termene care depășesc limita maximă de 5 ani

Structurile deținătoare ale dreptului de administrare (precum CSN Sala Polivalentă, Clubul Sportiv Olimpia sau CSN Line Manoliu) au încheiat contracte de închiriere pe durate cuprinse între 10 și 25 de ani.

Raportul evidențiază două încălcări majore:

  • Depășirea termenului de 5 ani: Noul Cod Civil interzice administratorilor de bunuri publice să semneze contracte de închiriere mai mari de 5 ani.
  • Înghețarea chiriilor: Instituțiile au neglijat obligația legală de a revizui și indexa anual tarifele cu rata inflației. Chiriile au rămas blocate la valori istorice ani la rând, prejudiciind masiv bugetul de stat

7. Închirierea imobilelor din domeniul public fără aprobarea Guvernului

Inspectorii au constatat că la nivelul mai multor unități din subordinea ANS au fost încheiate contracte de închiriere prin care s-a cedat locațiunea unor bunuri din domeniul public în lipsa unei aprobări prealabile prin hotărâre de guvern.

8. Discrepanțe de raportare și haos contabil în valoare de 390 de milioane de lei

Curtea de Conturi a descoperit neconcordanțe de 390,6 milioane de lei între situațiile financiare ale ANS și ale 69 de structuri subordonate și Inventarul centralizat al bunurilor statului.

În plus, instituțiile au păstrat în evidența contabilă active de 15,5 milioane de lei fără titluri de proprietate sau aferente unor imobile care aparțin, în realitate, autorităților locale ori au fost retrocedate.

9. Permiterea utilizării imobilelor de stat în mod gratuit, fără acte juridice valabile

Potrivit inspectorilor, ANS a tolerat folosirea gratuită și fără titlu a mai multor clădiri din domeniul public de către federații sportive naționale, deși hotărârile de guvern sau acordurile în baza cărora fusese constituit dreptul expiraseră din anii 2013, 2021 și 2025.

Abaterile vizează spații din CSN Lia Manoliu, CSN Sala Polivalentă, sediul administrativ central al ANS și Hangarul din cadrul Centrului Olimpic Năvodari.

10. Pasivitate în protejarea imobilelor și tolerarea ocupării ilegale a acestora: cantină utilizată ca fânar!

Misiunea de audit a constatat abandonarea obligațiilor de conservare, generând baze sportive complet nefuncționale (săli de lupte prăbușite la CS Târgoviște, ruine la DJS Prahova și Dolj).

La DJS Bistrița-Năsăud, verificările în teren au demonstrat cazuri extreme: o clădire anexă-cantină din patrimoniul statului era utilizată de localnici ca fânar, în timp ce o magazie publică fusese ocupată ilegal și transformată în locuință de o persoană privată.

Raportul complet poate fi citit aici.

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