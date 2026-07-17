I-a fost profesor! De la Fuente i-a predat lui Scaloni: „Te provoca”. Selecționerii Spaniei și Argentinei, duel în finala CM

Lionel Scaloni l-a avut profesor la școala de antrenori pe Luis de la Fuente.

Duminică, se întâlnesc în finala Mondialului: Spania - Argentina (22:00).

Ce spune selecționerul spaniol despre reacțiile argentinianului în timpul orelor.

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Cele mai puternice echipe ale Mondialului se înfruntă duminică, în actul decisiv de la New York, la 39 de zile de la startul turneului.

De la Fuente, fundaș stânga. Scaloni, fundaș dreapta

Cei mai buni antrenori pregătesc în detaliu duelul.

Spaniolul Luis de la Fuente, 65 de ani, fost jucător, fundaș stânga, a devenit cunoscut cu performanțele de la juniorii iberici. E din 2013 la federație, promovat în 2022 la naționala mare.

A cucerit Euro 2024 și e acum în finala CM 2026 cu La Roja.

De la Fuente și adolescentul-minune al Spaniei, Lamine Yamal. Foto: Imago

Argentinianul Lionel Scaloni, 48 de ani, și el ex-jucător, fundaș dreapta, a pregătit numai Argentina ca tehnician. Din 2018.

4 trofee are Scaloni cu naționala albiceleste: CM 2022, Copa America (2021 și 2024), Finalissima (2022)

De la Fuente l-a avut la școală pe Scaloni. Dar și pe Xavi, Xabi și Craioveanu

De la Fuente i-a predat lui Scaloni la școala de antrenori de la Madrid, în 2017.

„Mi-a fost profesor. Luis i-a ajutat pe toți tinerii care au trecut prin acest program”, a spus sud-americanul pentru The Athletic.

Luis de la Fuente este o persoană fantastică. Apreciez stilul său de a discuta, atitudinea lui și modul în care jucătorii îi răspund. Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei

Profesorul a avut mulți „elevi” faimoși. Printre ei, Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Raul, Andoni Iraola. L-a amintit și pe Gică Craioveanu, în interviul pentru The Guardian.

„Leo era neliniștit. Te provoca: «Eu nu văd așa». Dezbătea tot, argumenta”

A povestit cum era Scaloni la ore. Îi zice Leo, de la Lionel, ca lui Messi.

„Ar fi ușor să spun acum că s-a remarcat, dar este adevărat că unii au avut ceva diferit.

Leo era neliniștit. Te provoca: «Eu nu văd așa». Dezbătea tot, argumenta”.

Noi doi semănăm, există o paralelă a drumurilor noastre. El a început la naționala U20, apoi a avansat la seniori și a câștigat tot. A trebuit, amândoi am făcut-o! Victorie, victorie, victorie, pentru că dacă n-am fi reușit… Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei

A adăugat: „Mă identific cu Leo datorită acestor experiențe, pentru cum vede viața, pentru cum gestionează situațiile cu care se confruntă și oamenii: normal, calm, fără dorința de a exagera”.

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