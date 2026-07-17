I-a fost profesor! De la Fuente i-a predat lui Scaloni: „Te provoca”. Selecționerii Spaniei și Argentinei, duel în finala CM
Cei doi Lionel ai Argentinei: Scaloni și Messi. Foto: Imago
Campionatul Mondial

I-a fost profesor! De la Fuente i-a predat lui Scaloni: „Te provoca”. Selecționerii Spaniei și Argentinei, duel în finala CM

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 15:04
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 15:04
  • Lionel Scaloni l-a avut profesor la școala de antrenori pe Luis de la Fuente. 
  • Duminică, se întâlnesc în finala Mondialului: Spania - Argentina (22:00). 
  • Ce spune selecționerul spaniol despre reacțiile argentinianului în timpul orelor. 
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Cele mai puternice echipe ale Mondialului se înfruntă duminică, în actul decisiv de la New York, la 39 de zile de la startul turneului.

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De la Fuente, fundaș stânga. Scaloni, fundaș dreapta

Cei mai buni antrenori pregătesc în detaliu duelul.

Spaniolul Luis de la Fuente, 65 de ani, fost jucător, fundaș stânga, a devenit cunoscut cu performanțele de la juniorii iberici. E din 2013 la federație, promovat în 2022 la naționala mare.

A cucerit Euro 2024 și e acum în finala CM 2026 cu La Roja.

De la Fuente și adolescentul-minune al Spaniei, Lamine Yamal. Foto: Imago De la Fuente și adolescentul-minune al Spaniei, Lamine Yamal. Foto: Imago
De la Fuente și adolescentul-minune al Spaniei, Lamine Yamal. Foto: Imago

Argentinianul Lionel Scaloni, 48 de ani, și el ex-jucător, fundaș dreapta, a pregătit numai Argentina ca tehnician. Din 2018.

4 trofee
are Scaloni cu naționala albiceleste: CM 2022, Copa America (2021 și 2024), Finalissima (2022)

De la Fuente l-a avut la școală pe Scaloni. Dar și pe Xavi, Xabi și Craioveanu

De la Fuente i-a predat lui Scaloni la școala de antrenori de la Madrid, în 2017.

„Mi-a fost profesor. Luis i-a ajutat pe toți tinerii care au trecut prin acest program”, a spus sud-americanul pentru The Athletic.

Luis de la Fuente este o persoană fantastică. Apreciez stilul său de a discuta, atitudinea lui și modul în care jucătorii îi răspund. Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei

Profesorul a avut mulți „elevi” faimoși. Printre ei, Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Raul, Andoni Iraola. L-a amintit și pe Gică Craioveanu, în interviul pentru The Guardian.

„Leo era neliniștit. Te provoca: «Eu nu văd așa». Dezbătea tot, argumenta”

A povestit cum era Scaloni la ore. Îi zice Leo, de la Lionel, ca lui Messi.

„Ar fi ușor să spun acum că s-a remarcat, dar este adevărat că unii au avut ceva diferit.

Leo era neliniștit. Te provoca: «Eu nu văd așa». Dezbătea tot, argumenta”.

Noi doi semănăm, există o paralelă a drumurilor noastre. El a început la naționala U20, apoi a avansat la seniori și a câștigat tot. A trebuit, amândoi am făcut-o! Victorie, victorie, victorie, pentru că dacă n-am fi reușit… Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei

A adăugat: „Mă identific cu Leo datorită acestor experiențe, pentru cum vede viața, pentru cum gestionează situațiile cu care se confruntă și oamenii: normal, calm, fără dorința de a exagera”.

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