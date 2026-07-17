Ultimele detalii de la Steaua Ministrul Apărării face noi precizări despre șansele Stelei de a ajunge în Liga 1: „S-ar putea rezolva într-o săptămână sau două”

Ministrul Apărării susține că promovarea Stelei în Superligă este blocată temporar, deoarece actualul guvern interimar nu poate modifica legislația necesară.

Fostul căpitan al Stelei, Adrian Popa, consideră însă că există și alte variante juridice care ar trebui analizate.

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Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, și fostul fotbalist al Stelei Adrian Popa (37 de ani), reprezentant al AS 1947, au purtat un dialog telefonic în emisiunea „Bună, România!” de la B1 TV pe tema blocajului care împiedică promovarea echipei în Liga 1.

Radu Miruță: „Se dorește cu tot dinadinsul ca Steaua să ajungă în Liga 1”

În debutul dialogului, ministrul Apărării a respins ideea că MApN nu și-ar dori promovarea Stelei, susținând că actuala conducere încearcă să găsească o soluție legală.

„Observ din foarte multe surse foarte multă dezinformare pe subiectul ăsta. Dacă decidentul politic vrea să ajute Steaua să ajungă în Liga 1 sau dacă nu vrea.

Au fost perioade la MApN când s-a considerat că nu se dorește ca Steaua să ajungă acolo și nu s-a făcut nimic, există perioada actuală când se dorește cu tot dinadinsul, pentru că e o imensă nedreptate, ca Steaua să nu fie ținută pe margine dacă are capacitate sportivă de a ajunge în prima ligă”.

Miruță a explicat că asocierea în participațiune fără scop patrimonial ar permite îndeplinirea condițiilor de promovare, însă ar genera o problemă mult mai mare.

„Dacă se va întâmpla asta, o altă lege spune că, din secunda doi, MApN nu va mai putea să contribuie nici măcar cu un leu față de cele aproape 3 milioane de euro pe care le pune astăzi pentru echipa de fotbal.

Dacă nu ar pune niciun ban, noua entitate nu va mai avea voie să folosească gratuit nici stadionul, nici bazele, nici ce mai folosește acolo, pentru că o să fie o nouă entitate care va trebui să plătească”.

„Suntem blocați temporar de guvernul interimar”

Potrivit ministrului, soluția reală este modificarea legii astfel încât MApN să poată înființa o societate care să intre într-un parteneriat cu un investitor privat, însă acest lucru este blocat de actualul guvern interimar.

„Ce am promis a fost modificarea legii pentru ca MApN să aibă voie să înființeze o firmă ca prin intermediul ei să vină la înaintare cu un alt privat care vrea să se asocieze Stelei.

De când a picat guvernul, MApN nu are voie să modifice această lege. Este una dintre limitările mandatului interimar. Acolo suntem astăzi.

Lumea îmi spune că am zis că drumul nu mai este cu întoarcere. Așa este, dar e valabil cât timp poți să decizi”.

„Un guvern cu puteri depline ar putea rezolva într-o săptămână sau două”

Ministrul susține însă că blocajul este unul temporar și estimează că situația ar putea fi rezolvată rapid odată cu instalarea unui Executiv cu puteri depline.

„MApN nu are voie astăzi să modifice legea de organizare și funcționare a Ministerului, pentru că Ministerul Justiției spune că este o politică publică nouă, ceea ce nu se poate întâmpla pe perioada de interimat.

Suntem blocați temporar de această limitare. Un guvern cu puteri depline ar putea rezolva într-o săptămână sau două”, a explicat Radu Miruță.

Adi Popa a invocat modelul Craiova

Adrian Popa a precizat că apreciază deschiderea actualului ministru al Apărării, însă a susținut că modelul de asociere folosit de Universitatea Craiova ar trebui analizat și în cazul Stelei.

Fostul căpitan al echipei a invocat exemplul clubului oltean și a afirmat că AS47 a elaborat inclusiv un proiect sportiv pe care îl consideră o posibilă soluție pentru realizarea unei asocieri.

„Aș dori să fac o precizare legată de modelul Craiova, care este în participațiune cu scop patrimonial cu Ministerul Educației. Este clubul care a câștigat campionatul, Cupa, Supercupa și joacă în Champions League”, a declarat Adrian Popa.

Ulterior, fostul jucător al Stelei și-a detaliat argumentul:

„La Craiova, știu din surse sigure, dacă iese Primăria din participațiune și participă doar cu baza și stadionul, clubul rămâne în continuare, nu se va desființa.

Este cazul și mai real. Modelul Craiova, din punctul nostru de vedere, poate fi studiat, analizat și noi, AS47, credem că are sorți de izbândă.

Domnul ministru bănuiesc că a fost informat de acel proiect sportiv pe care AS47 l-a întocmit și l-a depus la club și la care nu a primit răspuns. Acel proiect ar rezolva într-un fel această asociere”.

Miruță: „Nu este o situație similară”

Ministrul a respins comparația cu Universitatea Craiova, susținând că situația juridică este diferită.

„Nu este deloc așa ca similitudine, pentru că acolo este implicată și autoritatea locală pentru care s-a făcut lege separată”.

Ministrul: „Legislația a fost făcută cu dedicație împotriva Stelei”

Miruță a mers mai departe și a susținut că Ministerul Apărării este dezavantajat prin actualul cadru legislativ.

„Am spus că cineva a purtat sâmbetele acestei echipe și a băgat-o pe cele mai înfundate drumuri cu tot felul de excepții.

S-a întâmplat asta într-un mod coordonat. Sută la sută că legislația a fost făcută cu dedicație împotriva Stelei.

Toate ministerele au voie să facă o firmă prin care să facă asta, Ministerul Apărării nu! Mai mult, autoritățile locale au voie și în condițiile în care nu-și pot face firmă, MApN nu.

De asta Primăria Craiova poate să contribuie prin diverse forme și MApN nu poate prin asociere în participațiune”.

Pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă, pentru că cineva ia purtat sâmbetele și a înnodat legea pentru ca drumul să fie unul foarte complicat, decizia care poate ține doar de Minister este una perversă, pe care un politician iresponsabil ar face-o ca să-și ia aplauze de la suporteri. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale

Știu că suporterii de la AS47 au făcut săpături pe tema asta și ei, împreună cu juriștii cu care au lucrat, cred că asta e cea mai viabilă soluție și s-ar putea și la noi. Categoric că domnul ministru are informații pe care probabil noi nu le avem și știe ce spune. Frica noastră e că anumite persoane din Minister să nu-l dezinformeze și să îi omită calea bună Adrian Popa, Asociația Steliștilor 1947

Divergențe și pe tema investitorilor privați

Adrian Popa a dezvăluit că există discuții cu un potențial investitor important, însă acesta așteaptă clarificarea proiectului sportiv și a formei juridice.

„Personal discut cu o firmă imensă la care nu s-ar pune problema de 3 milioane de euro buget pe un an, dar vor un proiect sportiv, o asumare, să știe sub ce formă se poate face și ce înseamnă”.

Ministrul a răspuns însă că societatea invocată de Popa a transmis oficial Ministerului că nu este interesată.

„Cu privire la acea firmă de care spuneți dumneavoastră, atunci când am făcut o solicitare de a veni la Minister firmele interesate, firma respectivă nu a venit.

După ce am discutat cu colegii dumneavoastră, cu reprezentanții dumneavoastră, și mi s-a spus că ar exista un interes și că a existat și în trecut din partea acelei firme, am contactat-o personal de la cabinetul ministrului și a răspuns în scris că nu este interesată”.

Miruță: „Privatul ar deține minimum 51% și ar decide tot”

Miruță a mai afirmat că, în formula propusă de minister, investitorul privat ar deține minimum 51% din noua societate și ar avea controlul decizional.

„Asocierea dintre două firme, una înființată de MApN și privat, pentru a îndeplini condițiile de accedere în Liga 1, ar însemna că privatul are majoritate, adică minim 51%.

Dacă are 51%, are toată decizia în club. Nu are nevoie de vreo propunere, face lucrurile cum consideră managerial, nu îi va mai opri nimeni.

Domnul Popa, vă spun la televizor ce v-am spus și când ne-am întâlnit la Minister. Aveți încredere că mai multă bună-credință pentru Steaua decât e acum n-am văzut să fi fost în ultimii ani”.

Miruță: „Varianta de astăzi este fără niciun ban și este neviabilă”

În final, ministrul a reiterat că intenția de a debloca situația Stelei există, însă este condiționată de eliminarea obstacolului legislativ creat de actualul statut interimar al Guvernului.

„Eu vă spun cu toată seriozitatea că se vrea 100%. Varianta care se poate azi este fără niciun ban și o consider neviabilă.

Varianta cu potențiali bani presupune schimbarea legii, pe care un guvern interimar nu are voie s-o facă”.

Am auzit un ministru care spunea că Steaua poate fi doar pepinieră pentru alții. E o nedreptate majoră ca Steaua să fie în Liga 2 dacă are sportivi de Liga 1. Au fost puse atât de multe piedici legislativ, încât pentru a le anula trebuie să le luăm una câte una. Și suntem în situația azi, pentru că așa au considerat două partide, să avem guvern interimar. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale

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