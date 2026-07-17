 Dinamo ia o sumă uriașă pe Sivis  Fundașul dreapta al „câinilor” pleacă în Rusia » Cine vine în locul său +7 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Dinamo ia o sumă uriașă pe Sivis Fundașul dreapta al „câinilor” pleacă în Rusia » Cine vine în locul său

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 14:50
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 17:50
  • Maxime Sivis (28 de ani), fundaș dreapta francez, va pleca de la Dinamo în Rusia.
  • Dinamo s-a mișcat rapid și i-a găsit un înlocuitor. Detalii, mai jos.
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17:00 Sivis pleacă la Orenburg pe 750.000 de euro!

Dinamo îl vinde pe Maxime Sivis la Orenburg pe suma de 750.000 de euro, cu tot cu bonusuri, scrie prosport.ro. El venise gratis acum 2 ani, de la Guingamp și mai avea contract până în 2028.

Orenburg a terminat sezonul trecut pe locul 12 în prima ligă din Rusia.

Știrea inițială

Dinamo, gata să-l vândă pe Maxime Sivis

Sivis a ajuns la Dinamo în vara lui 2024, liber de contract după despărțirea de Guingamp. Francezul, care mai are contract până în 2028, a devenit unul dintre jucătorii importanți ai „câinilor”.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, confirmase la începutul lunii iulie că formația bucureșteană primise o ofertă pentru Sivis. La acel moment, conducerea nu era hotărâtă să îl lase să plece.

„El e apreciat si are, în momentul de față, o ofertă din altă parte, adică am primit o ofertă. În momentul de față, să zicem că nu (n.r. nu va fi acceptată oferta), este unul dintre jucătorii care a primit ofertă”, declara atunci Nicolescu

Totuși, clubul bucureștean ar fi acum pregătit să accepte o ofertă din Rusia pentru fundașul francez, conform prosport.ro.

FOTO. Dinamo, antrenament pe 10 iulie

Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (5).jpg
Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (5).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (4).jpg Dinamo, antrenament 10 iulie 2026 FOTO FB Dinamo (5).jpg
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Sivis a adunat 71 de meciuri pentru Dinamo, în care a marcat două goluri și a oferit patru pase decisive. Acesta este cotat la 700.000 de euro, conform Transfermarkt.

Dinamo îl vrea pe Dario Benavides

Cum Sivis este aproape de plecare, Dinamo a ajuns la un acord pentru transferul lui Dario Benavides (23 de ani), fundaș de la echipa belgiană RAAL La Louviere.

Fundașul spaniol a ajuns la București și ar urma să semneze contractul cu formația pregătită de Nuno Campos, scrie fanatik.ro.

Benavides joacă în principal pe partea dreaptă, dar poate fi folosit și în centrul defensivei.

23 de meciuri
a jucat Benavides sezonul trecut pentru RAAL La Louvière, perioadă în care a oferit două pase decisive

Spaniolul a fost format la academiile cluburilor Almeria și Sevilla.

A evoluat în principal pentru echipa secundă a Sevillei, dar a bifat apariții și pentru prima formație, în La Liga și în Cupa Spaniei.

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