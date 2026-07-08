Antena 1 se mută în SUA Începând din sferturi, Mondialul va fi comentat de la fața locului. Cele 4 voci care vor fi pe stadioane
Campionatul Mondial

Antena 1 se mută în SUA Începând din sferturi, Mondialul va fi comentat de la fața locului. Cele 4 voci care vor fi pe stadioane

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 15:43
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 15:45
  • Au mai rămas de jucat 8 meciuri la turneul final. Primele 4 favorite la câștigarea trofeului sunt încă în joc: Franța, Spania, Argentina și Anglia.
  • Toate jocurile care mai sunt de disputat vor fi comentate la Antena 1 din Statele Unite ale Americii.
  • Programul partidelor și orele de start, în rândurile de mai jos.
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96 de partide comentate din studio, dar ultimele 8 confruntări vor fi însoțite la microfon de voci care se vor afla pe stadioanele din SUA.

Antena 1 a trimis două echipe de comentariu, fiecare formată din câte doi comentatori.

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Din sferturi, Mondialul va fi comentat de la fața locului. Cele 4 voci care vor fi pe stadioane

Începând cu prima dispută din sferturi, Franța - Maroc și până la finala din 19 iulie, de la New York, toate partidele care mai sunt de jucat la acest Mondial vor fi comentate de la fața locului. Cei 4 care vor fi în America la pupitrul de comentariu:

  • Felix Drăghici
  • Andrei Rădulescu
  • Bogdan Pasăre
  • Bogdan Hofbauer

La fel ca Antena 1, care a comentat din studio meciurile de până acum, au procedat și alte mari televiziuni din lume, în frunte cu BBC, care a făcut excepție pentru jocurile Angliei.

Această strategie a fost determinată de costurile enorme care susțin o astfel de deplasare. În plus, orice meci comentat de pe stadion atrage sume suplimentare, de ordinul zecilor de mii de euro per joc, care trebuie achitate către FIFA.

Cum arată meciurile din sferturile de finală

  • Joi, 9 iulie: Franța - Maroc, ora 23:00 (se joacă la Boston)
  • Vineri, 10 iulie: Spania - Belgia, ora 22:00 (Los Angeles)
  • Sâmbătă, 11 iulie: Anglia - Norvegia, ora 24:00 (Miami)
  • Duminică, 12 iulie: Argentina - Elveția, ora 04:00 (Kansas)

Cum se vor disputa semifinalele

  • Marți, 14 iulie: Franța/Maroc - Spania/Belgia, ora 22:00 (Dallas)
  • Miercuri, 15 iulie: Anglia/Norvegia - Argentina/Elveția, ora 22:00 (Atlanta)

Finala mică

  • Sâmbătă, 18 iulie, ora 24:00 (Miami)

Finala

  • Duminică, 19 iulie, ora 22:00 (New York)

Cum arată până acum top 5 cele mai vizionate meciuri de la CM

  1. Spania - Portugalia 1-0 (2.100.000)
  2. Argentina - Egipt 3-2 (1.492.000)
  3. Mexic - Africa de Sud 2-0 (1.365.000)
  4. Spania - Austria 3-0 (1.365.000) 
  5. Brazilia - Japonia 2-1 (1.316.000)

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