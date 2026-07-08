„Încurajează mediocritatea și lenea”  Radamel Falcao, critici dure la adresa fotbalului din Columbia, după eliminarea de la CM 2026
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„Încurajează mediocritatea și lenea” Radamel Falcao, critici dure la adresa fotbalului din Columbia, după eliminarea de la CM 2026

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 13:02
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 13:02
  • Radamel Falcao (40 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători din istoria naționalei Columbiei, a comentat eliminarea naționalei sud-americane de la CM 2026.
  • Atacantul și-a exprimat regretul pentru eliminare, dar a criticat în termeni duri structura fotbalului columbian.
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Drumul Columbiei la Campionatul Mondial s-a oprit în optimi, acolo unde a fost învinsă de Elveția la penalty-uri, scor 3-4. Meciul se terminase la egalitate, 0-0, după cele 120 de minute de joc.

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Radamel Falcao critică fotbalul din Columbia: „Încurajează mediocritatea și lenea”

Cel mai bun marcator din istoria Columbiei, cu 36 de goluri, Radamel Falcao și-a exprimat dezamăgirea după eliminarea naționalei sale de la CM 2026.

Fostul atacant de la Atletico Madrid sau Chelsea a încercat să identifice și marea problemă pe care o vede în fotbalul din țara sa natală.

„Este păcat, pentru că am avut ocazii și nu am știut să profităm de ele. În astfel de faze ale competiției, adversarul are potențialul necesar de a nu-ți ierta greșelile. Iar la loviturile de la 11 metri, la fel ca în multe alte ocazii, fotbalul nostru și-a văzut aripile tăiate.

Este un aspect la care trebuie să lucrăm în fotbalul nostru, la echipele noastre, la cluburi și la echipa națională. Nu o spun ca pe o critică, dar trebuie să fim lucizi și să acordăm o atenție suplimentară acestui lucru, pentru că au fost prea multe dezamăgiri”, a spus în primă parte Falcao, pentru ESPN, citat de marca.com.

Trebuie să îmbunătățim formarea jucătorilor, atenția acordată lor, resursele, infrastructura și toate condițiile pe care trebuie să le oferim tinerilor și echipelor de juniori. Radamel Falcao, atacant la Millonarios, în prima ligă din Columbia

Falcao a continuat și a criticat dur fotbalul din țara sa natală din cauză că nu promovează competitivitatea.

„Același lucru este valabil și pentru structura fotbalului columbian. Nu se poate să nu avem o ligă a treia. Este o rușine că fotbalul nostru nu are suficientă competitivitate și că încurajează mediocritatea și lenea.

Există cluburi care nu investesc pentru că știu că nu pot retrograda într-o a treia divizie. Au bugete de prima ligă, dar le plătesc salarii mizere jucătorilor, iar tot ceea ce produc este mediocritate, atât la nivel de club, cât și în rândul fotbaliștilor, care știu că nu li se va întâmpla nimic chiar dacă termină pe ultimul loc”, a mai adăugat atacantul.

105 selecții
a adunat Radamel Falcao pentru naționala Columbiei. A marcat 36 de goluri și a oferit 4 pase decisive

Radamel Falcao: „Conducerea actuală a făcut progrese importante”

În ciuda numeroaselor nemulțumiri pe care le are cu privire la fotbalul din Columbia, Falcao a evidențiat și aspectele pozitive din ultimii ani.

Conducerea actuală a făcut progrese importante pentru echipa națională a Columbiei. A oferit condiții mai bune, a amenajat baze de pregătire la Bogota și Barranquilla și pune la dispoziția naționalei toate resursele necesare.

Acești jucători depun eforturi uriașe, se formează atât în Columbia, cât și în străinătate și încearcă să ofere tot ce au mai bun. Le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut.

Însă fotbalul nostru nu poate continua să încurajeze lenea și mediocritatea. Poate că suntem singura țară din lume care nu are o a treia sau chiar o a patra divizie, iar din această cauză pierdem jucători la 20 de ani, pentru că nu mai au unde să joace”, a încheiat Radamel Falcao.

  • De-a lungul carierei sale, Falcao a jucat pentru nume mari din fotbal precum Porto, Atletico Madrid, AS Monaco, Manchester United, Chelsea sau Galatasaray.
  • În prezent, la 40 de ani, atacantul evoluează la Millonarios, echipă din prima ligă din Columbia.

Parcursul Columbiei la CM 2026:

  • Uzbekistan - Columbia 1-3 (grupa K)
  • Columbia - RD Congo 1-0 (grupa K)
  • Columbia - Portugalia 0-0 (grupa K)
  • Columbia - Ghana 1-0 (șaisprezecimi)
  • Elveția - Columbia 0-0, 4-3 d.pen. (optimi)

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