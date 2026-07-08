Brazilienii, la picioarele lui Messi! Rivaldo și Felipe Melo, elogii pentru argentinian: „Un exemplu pentru noi! Cel mai bun fotbalist din istorie!”
Rivaldo. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Brazilienii, la picioarele lui Messi! Rivaldo și Felipe Melo, elogii pentru argentinian: „Un exemplu pentru noi! Cel mai bun fotbalist din istorie!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 15:03
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 15:03
  • Rivaldo (54 de ani) și Felipe Melo, foștii mari jucători brazilieni, au comentat performanțele extraordinare ale lui Lionel Messi la CM 2026.
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Startul argentinian a fost din nou protagonistul unui meci de poveste, în care „pumele” au revenit de la 0-2 în interval de 13 minute, iar performanța și forma pe care o arată Messi la 39 de ani i-a impresionat și pe jucătorii legendari ai rivalei Brazilia.

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Rivaldo: „La 39 de ani continuă să demonstreze aceeași pasiune”

„Ce determinare, ce dorință de victorie, ce luptă și ce devotament din partea tuturor! Asta așteaptă suporterii să vadă pe teren la un Campionat Mondial.

A vorbi despre Leo Messi înseamnă a bate apa în piuă. Ce fotbalist!

La 39 de ani, participând la al șaselea său Campionat Mondial, continuă să demonstreze aceeași pasiune pentru tricoul Argentinei: trăind intens momentele, luptând, plângând și, încă o dată, fiind decisiv.

Sunt brazilian, îmi iubesc țara și voi ține mereu cu naționala noastră. Rivalitatea face parte din fotbal, dar știu să recunosc și să admir atunci când văd un meci grozav și o echipă care dă totul pe teren.

Meciuri ca acesta ridică prestigiul fotbalului și sunt demne de o Cupă Mondială. Felicitări Argentinei pentru calificare”, a transmis Rivaldo, pe Instagram.

1999
este anul în care Rivaldo cucerea Balonul de Aur, fiind și unul dintre cei mai importanți jucători prin care Brazilia cucerea ultimul titlu mondial, în 2002

Felipe Melo: „Să lăsăm puțin deoparte fanatismul de club”

Fostul jucător de la Juventus și Inter Milano a venit cu un mesaj și mai profund, prin care și-a exprimat respectul uriaș pentru Leo Messi, pe care îl vede drept cel mai bun, indiferent ce nume mari a dat fotbalul brazilian sau european.

„Două lucruri îmi atrag atenția la această Argentina. Primul: este un grup, o echipă care nu se consideră învinsă în niciun moment. În niciun moment nu a încetat să lupte, chiar și când pierdeau cu 2-0. În niciun moment nu au încetat să alerge după rezultat, să dea totul, să lase totul pe teren.

Chiar dacă, din punct de vedere tehnic, la începutul meciului au fost foarte slabi, nu au încetat să lupte.

Al doilea lucru este Lionel Messi, unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului. A ratat penalty-ul, așa cum s-a mai întâmplat și în această ediție a Cupei Mondiale, și în niciun moment nu s-a lăsat afectat. În niciun moment nu a încetat să facă ceea ce...

Uite, pare că îl vedem aici sărbătorind. Plângând. Uitați-vă acolo. Plânge, este emoționat, dar ceea ce îmi atrage atenția este faptul că un sportiv ca el are o mentalitate atât de puternică, încât, după ce a ratat încă un penalty, a devenit unul dintre principalii responsabili pentru această revenire eroică a Argentinei. Să fie un exemplu pentru noi.

Să fie un exemplu. Atunci când vom avea din nou această dorință, această dârzenie și această putere de a concura, vom redeveni puternici. Argentina este calificată și a fost, fără îndoială, un meci memorabil.

Și da, pentru mine astăzi se încheie discuția. Vorbim despre un sportiv care are 39 de ani și evoluează ca și cum ar fi un sportiv de 25 de ani. Acesta este Lionel Messi.

Ah, Felipe, vorbești despre un argentinian. Aș fi vorbit la fel dacă era paraguayan, argentinian, columbian, italian, elvețian, orice ar fi fost. Orice.

Trebuie să lăsăm puțin deoparte fanatismul de club și să vorbim despre ceea ce se întâmplă cu adevărat. Gata, oameni buni. S-a terminat. Messi este cel mai mare jucător din toate timpurile pe care l-am văzut jucând.

Eu nu l-am văzut pe Pelé. Când l-am văzut pe Zico a fost în ziua retragerii lui, când am fost pe stadionul Maracanã, eram foarte mic. Tatăl meu m-a dus pe Maracanã la meciul de retragere al lui Zico, nu l-am văzut jucând nici atunci.

Ah, îl avem pe Ronaldo Nazário, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Zidane, sunt atât de mulți alți mari jucători care au existat.

Dar, pentru mine, niciunul nu a fost mai bun decât Lionel Messi. Și trebuie să fiu foarte sincer cu voi aici.

Doar ca să revin la ideea de bază: eu spun ceea ce gândesc cu adevărat, nu pentru a-i face pe plac cuiva. În opinia mea, cel mai mare jucător de fotbal din istorie pe care l-am văzut jucând este Lionel Messi. Acesta este Lionel Messi”, a spus Felipe Melo.

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