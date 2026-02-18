Seară de poveste Atacantul lui Newcastle a egalat un record senzațional în Liga Campionilor, după recitalul cu Qarabag
Anthony Gordon FOTO: IMAGO
Seară de poveste Atacantul lui Newcastle a egalat un record senzațional în Liga Campionilor, după recitalul cu Qarabag

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 23:14
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 23:19
  • Anthony Gordon (24 de ani), atacantul lui Newcastle, a reușit o performanță remarcabilă în partida câștigată de formația britanică cu Qarabag, scor 6-1, în play-off-ul Ligii Campionilor.

Englezul a marcat patru goluri în prima repriză, devenind doar al doilea jucător din istoria competiției care reușește o asemenea performanță.

Anthony Gordon, performanță remarcabilă în Qarabag - Newcastle

În prima repriză a partidei din Azerbaidjan, Gordon a punctat de patru ori, două dintre goluri fiind marcate din penalty.

În plus, acesta a marcat două goluri în mai puțin de două minute, ceea ce îl include pe britanic într-un top select din Champions League.

Cu cinci goluri marcate în prima repriză, Newcastle nu a mai forțat și în partea a doua, englezii reușind să mai înscrie o singură dată, în minutul 72 prin Murphy. Ca urmare a acestui rezultat, Newcastle este ca și calificată în următoarea fază a competiției.

Gordon a intrat în istoria Ligii Campionilor

Odată cu cele patru goluri marcate în prima repriză a duelului din Azerbaidjan, Gordon a devenit doar al doilea jucător din istoria competiției care reușește o astfel de performanță.

Primul a fost Luiz Adriano, în sezonul 2014/2015, atunci când juca la Shakhtar, sub comanda lui Mircea Lucescu. Atunci, brazilianul marca de patru ori într-o repriză, într-un meci cu BATE Borisov, scor 7-0, în faza grupelor.

Mai mult, grație celor două goluri marcate în minutele 32 și 33, Gordon a intrat într-un top select al celor mai rapide goluri marcate unul după altul, din istoria competiției. Acesta se află pe locul al patrulea în acest clasament, după fotbaliști precum Gareth Bale sau Erling Haaland.

  • Gareth Bale: 2 goluri în 76 de secunde (2010)
  • Shinji Kagawa: 2 goluri în 77 de secunde (2016)
  • Erling Haaland: 2 goluri în 78 de secunde (2023)
  • Anthony Gordon: 2 goluri în 79 de secunde (2026)

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share