Apare un nou OZN FOTO. Nu mai vor să împartă stadionul! Investiție de aproape 500 de milioane de euro + când ar trebui să fie gata

Lazio a anunțat în mod oficial că vrea să se mute de pe Stadio Olimpico, arenă pe care o împarte cu rivala AS Roma, și a prezentat proiectul unui nou stadion.

Gruparea din Roma a anunțat că noua arena ar urma să fie gata până în anul 2031, urmând ca lucrările să înceapă anul viitor.

FOTO. Lazio vrea să se mute de pe Olimpico. Cum va arăta noul stadion

Deși arena va fi una ultramodernă, Lazio nu va construi un stadion de la zero, ci va renova unul existent.

Este vorba despre Flaminio, arenă folosită în trecut de naționala de rugby a Italiei. Conform stadiumdb.com, gruparea din Capitală va uni trecutul acestui stadion cu viitorul: se va păstra structura de beton actuală, urmând a se adăuga peste o nouă structură pentru a crește numărul de locuri.

Capacitatea arenei va fi de aproximativ 50.570 de locuri, iar costul estimat este între 430 și 480 de milioane de euro.

Arena va fi acoperită în totalitate, condițiile fiind la cele mai înalte standarde. Renovările ar putea duce la includerea stadionului Flaminio pe lista pentru Euro 2032, competiție organizată de Italia și Turcia.

„Fiecare fan visează la un stadion complet, modern, bogat în identitate. Visul trebuie să meargă mână în mână cu sustenabilitatea, respectarea reglementărilor și echilibrul financiar”, a transmis președintele lui Lazio, Claudio Lotito.

🏟️ Lazio unveiled new renderings for their stadium project



• Build on top of the old Flaminio

• Work to start in 2027 → ready by 2031

• 50k capacity

• Euro 2032 host venue



Not a brand-new build, just a remodel, so hopefully approval comes 🙏pic.twitter.com/N0QyPB0XCY — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 17, 2026

