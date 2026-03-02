Mandorlini și-a făcut dreptate singur VIDEO. Fostul antrenor de la CFR Cluj a scos cartonașul și i l-a dat arbitrului » Ce decizie a luat „centralul”

Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul echipei Ravenna, a solicitat o revizuire video în timpul meciului cu Arezzo, scor 1-1, din Serie C.

Decizia luată de „central” și mai multe informații despre această inovație, în rândurile de mai jos.

Demis de CFR Cluj la finalul lunii octombrie 2025, Mandorlini a preluat Ravenna, echipă din localitatea sa natală, care evoluează în liga a treia italiană.

Andrea Mandorlini a folosit noul cartonaș din fotbal

În minutul 34 al partidei din etapa a 29-a, Spini (Ravenna) a căzut în careul advers după ce Chierico (Arezzo) i-a pus un picior în față.

Arbitrul i-a făcut semn fotbalistului oaspeților să se ridice și a lăsat jocul să continue. Însă Mandorlini a intervenit! Tehnicianul a cerut cartonașul de solicitare a revizuirii video și i l-a acordat arbitrului de rezervă.

„Centralul” a revăzut faza la monitorul de la marginea terenului, a dictat penalty pentru Ravenna, iar Fischnaller a deschis scorul. În repriza secundă, gazdele au egalat prin Cianci ('73).

În urma acestui rezultat, Arezzo ocupă prima poziție în Serie C, grupa B (care asigură promovarea în Serie B), cu 63 de puncte acumulate din 27 de meciuri, iar Ravenna ocupă locul 3, care duce în „optimile” barajului de promovare.

Cum funcționează revizuirea video la cerere

Reviziurea video la cerere a fost utilizată experimental la Campionatul Mondial U20 din 2025 și poate fi solicitată de două ori pe meci de către antrenorii principali.

Aceștia trebuie să rotească degetul în aer și să-i acorde cartonașul de solicitare a revizuirii arbitrului de rezervă. Fiecare jucător are, de asemenea, dreptul să ceară antrenorului său să intervină în acest sens.

Noua regulă poate fi folosită doar pentru deciziile pentru care arbitrajul video intervenea și în trecut: acordare sau anularea unui gol, acordarea unui penalty sau schimbarea deciziei, revizuirea unui cartonaș roșu direct.

„Scopul principal din spatele promovării acestei reguli este clar: democratizarea fotbalului prin punerea la dispoziție a tehnologiei de revizuire video ca opțiune suplimentară”, susține FIFA, potrivit sportbible.com.

VIDEO. Momentul în care Mandorlini solicită o revizuire video:

Revizuirea video la cerere a fost introdusă experimental în Serie C

Fostul arbitru Pierluigi Collina, actual președinte al Comisiei de Arbitraj a FIFA, a fost cel care a ales să introducă cartonașul VAR la meciurile din a treia ligă italiană.

Este un instrument care vine în sprijinul arbitrilor în competițiile cu resurse și camere de filmat mai puține. Nu trebuie considerat un sistem VAR sau o versiune modificată a acestuia, deoarece nu include arbitri video care monitorizează fiecare incident. Pierluigi Collina, președintele Comisiei de Arbitraj a FIFA

Regula a fost folosită, în premieră, la meciul dintre Livorno și Ternana, 1-0, în etapa #1 din Serie C, când Fabio Liverani, antrenorul gazdelor, a solicitat revizuirea cartonașului roșu acordat lui Jesus Christ Mawete.

În urma consultării VAR, arbitrul partidei a decis să schimbe decizia și să îi acorde doar cartonaș galben mijlocașului dreapta de la Livorno.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport