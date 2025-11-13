Coșmarul lui Griezmann Sora lui a fost ținută ostatică la Bataclan, unde 90 de persoane au fost ucise în 2015: „S-a mișcat și a fost împușcat!”

Ziua de 13 noiembrie 2015 a fost una de coșmar atât pentru întreaga națiune franceză, cât și pentru familia Griezmann: în timpul atacului terorist, Antoine juca pe Stade de France cu echipa națională.

Sora lui, Maud, era în sala de concerte Bataclan, unde și-au găsit sfârșitul 90 de persoane.

În urmă cu un deceniu, în timpul meciului amical Franța - Germania, scor 2-0, trei teroriști s-au aruncat în aer în apropierea stadionului.

Antrenorii echipei naționale au fost informați la pauză, dar au fost îndemnați să continue jocul din motive de securitate. Președintele francez Francois Hollande, însă, a fost evacuat: acesta urmărea meciul din loja VIP.

Seară de coșmar pentru familia Griezmann: Antoine și Maud, în mijlocul atentatelor

În timp ce Antoine Griezmann se afla pe teren, sora fotbalistului, Maud, era la Bataclan, unde urmărea concertul trupei Eagles of Death Metal, alături de alte aproximativ 1.500 de perisoane. Clădirea a fost asediată de trei atacatori, care au luat ostatici și au masacrat 90 de oameni. Într-un final, forțele de ordine au reușit să încheie luarea de ostatici.

Din fericire, cei doi frați au scăpat nevătămați.

„Slavă Domnului că sora mea a reușit să iasă din Bataclan. Toate rugăciunile mele sunt alături de victime și familiile lor. Trăiască Franța”, a scris la acel moment Antoine Griezmann pe rețelele de socializare, potrivit marca.com.

137 de selecții și 44 de goluri are Antoine Griezmann pentru naționala Franței

Maud Griezmann, despre atentatele teroriste: „Am crezut că era o glumă”

Maud, sora lui Antoine Griezmann, a povestit prin ce a trecut în timpul atacului. Aceasta a dezvăluit și cum o persoană de lângă ea a fost împușcată.

„La început am crezut că era o glumă, parte din concert. Dar apoi am auzit țipetele. Cineva de lângă mine s-a mișcat și a fost împușcat. L-am văzut căzând. Apoi, momentele de tăcere au fost și mai teribile, pentru că nu știai ce se întâmplă”, a spus Maud Griezmann, potrivit sursei citate.

Sora lui Antoine Griezmann a precizat că a rămas marcată după acel eveniment.

„Evident, te marchează. Nu am avut nevoie de ajutor psihologic profesional, pentru că familia și prietenii mei s-au ocupat de asta.

Am vorbit cu Antoine la o săptămână după atacuri și mi-a spus că sunt o persoană cu un caracter puternic.

Acum merg mai departe, deși nu voi uita acel episod. Îmi spun că trebuie să mă bucur de familia mea, dar nu vreau să uit”, a completat Maud Griezmann.

La exact 10 ani de la tragicul eveniment, Franța va juca cu Ucraina în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

În cazul unui succes, echipa antrenată de Didier Deschamps își va asigura matematic calificarea la turneul final, cu o etapă înainte de încheierea preliminariilor.

Franța și Ucraina se vor întâlni joi, de la ora 21:45, în cadrul rundei 5 din grupa D din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Partida poate fi urmărită pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Atentatele teroriste de la Paris, din noiembrie 2015

În seara zilei de 13 noiembrie 2015, Stade de France a fost una dintre țintele teroriștilor care au acționat la Paris.

Trei atacatori s-au aruncat în aer în apropierea complexului sportiv unde se desfășura meciul amical Franța-Germania.

Un alt grup a deschis focul asupra unor terase din arondismentele 10 și 11 ale Parisului, în timp ce un grup de comando a comis un masacru în sala de concerte Bataclan, în timpul unui concert al formației Eagles of Death Metal.

De-a lungul acelei nopți de teroare, 130 de persoane au murit, dintre care 90 numai la Bataclan.

