Coșmarul lui Griezmann Sora lui a fost ținută ostatică la Bataclan, unde 90 de persoane au fost ucise în 2015: „S-a mișcat și a fost împușcat!”
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Coșmarul lui Griezmann Sora lui a fost ținută ostatică la Bataclan, unde 90 de persoane au fost ucise în 2015: „S-a mișcat și a fost împușcat!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 14:16
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 14:38
  • Ziua de 13 noiembrie 2015 a fost una de coșmar atât pentru întreaga națiune franceză, cât și pentru familia Griezmann: în timpul atacului terorist, Antoine juca pe Stade de France cu echipa națională.
  • Sora lui, Maud, era în sala de concerte Bataclan, unde și-au găsit sfârșitul 90 de persoane.

În urmă cu un deceniu, în timpul meciului amical Franța - Germania, scor 2-0, trei teroriști s-au aruncat în aer în apropierea stadionului.

Antrenorii echipei naționale au fost informați la pauză, dar au fost îndemnați să continue jocul din motive de securitate. Președintele francez Francois Hollande, însă, a fost evacuat: acesta urmărea meciul din loja VIP.

Balint critică „dictatura" de la FCSB Fostul fotbalist știe ce ar trebui să se întâmple cu Bîrligea, după criza de nervi: „Îl ai la mână!"
Balint critică „dictatura” de la FCSB Fostul fotbalist știe ce ar trebui să se întâmple cu Bîrligea, după criza de nervi: „Îl ai la mână!”
Balint critică „dictatura” de la FCSB Fostul fotbalist știe ce ar trebui să se întâmple cu Bîrligea, după criza de nervi: „Îl ai la mână!”

Seară de coșmar pentru familia Griezmann: Antoine și Maud, în mijlocul atentatelor

În timp ce Antoine Griezmann se afla pe teren, sora fotbalistului, Maud, era la Bataclan, unde urmărea concertul trupei Eagles of Death Metal, alături de alte aproximativ 1.500 de perisoane. Clădirea a fost asediată de trei atacatori, care au luat ostatici și au masacrat 90 de oameni. Într-un final, forțele de ordine au reușit să încheie luarea de ostatici.

Din fericire, cei doi frați au scăpat nevătămați.

„Slavă Domnului că sora mea a reușit să iasă din Bataclan. Toate rugăciunile mele sunt alături de victime și familiile lor. Trăiască Franța”, a scris la acel moment Antoine Griezmann pe rețelele de socializare, potrivit marca.com.

137 de selecții
și 44 de goluri are Antoine Griezmann pentru naționala Franței

Maud Griezmann, despre atentatele teroriste: „Am crezut că era o glumă”

Maud, sora lui Antoine Griezmann, a povestit prin ce a trecut în timpul atacului. Aceasta a dezvăluit și cum o persoană de lângă ea a fost împușcată.

„La început am crezut că era o glumă, parte din concert. Dar apoi am auzit țipetele. Cineva de lângă mine s-a mișcat și a fost împușcat. L-am văzut căzând. Apoi, momentele de tăcere au fost și mai teribile, pentru că nu știai ce se întâmplă”, a spus Maud Griezmann, potrivit sursei citate.

Sora lui Antoine Griezmann a precizat că a rămas marcată după acel eveniment.

„Evident, te marchează. Nu am avut nevoie de ajutor psihologic profesional, pentru că familia și prietenii mei s-au ocupat de asta.

Am vorbit cu Antoine la o săptămână după atacuri și mi-a spus că sunt o persoană cu un caracter puternic.

Acum merg mai departe, deși nu voi uita acel episod. Îmi spun că trebuie să mă bucur de familia mea, dar nu vreau să uit”, a completat Maud Griezmann.

La exact 10 ani de la tragicul eveniment, Franța va juca cu Ucraina în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

În cazul unui succes, echipa antrenată de Didier Deschamps își va asigura matematic calificarea la turneul final, cu o etapă înainte de încheierea preliminariilor.

Franța și Ucraina se vor întâlni joi, de la ora 21:45, în cadrul rundei 5 din grupa D din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Partida poate fi urmărită pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Atentatele teroriste de la Paris, din noiembrie 2015

În seara zilei de 13 noiembrie 2015, Stade de France a fost una dintre țintele teroriștilor care au acționat la Paris.

Trei atacatori s-au aruncat în aer în apropierea complexului sportiv unde se desfășura meciul amical Franța-Germania.

Un alt grup a deschis focul asupra unor terase din arondismentele 10 și 11 ale Parisului, în timp ce un grup de comando a comis un masacru în sala de concerte Bataclan, în timpul unui concert al formației Eagles of Death Metal.

De-a lungul acelei nopți de teroare, 130 de persoane au murit, dintre care 90 numai la Bataclan.

Violențe în Liga Florilor! FOTO+VIDEO. Suporter lovit cu pumnul de un agent de pază: „Are doi dinți rupți!" » Reacția firmei: „Exagerează"
Handbal
12:45
Violențe în Liga Florilor! FOTO+VIDEO. Suporter lovit cu pumnul de un agent de pază: „Are doi dinți rupți!” » Reacția firmei: „Exagerează”
Violențe în Liga Florilor! FOTO+VIDEO. Suporter lovit cu pumnul de un agent de pază: „Are doi dinți rupți!” » Reacția firmei: „Exagerează”
Balint critică „dictatura” de la FCSB Fostul fotbalist știe ce ar trebui să se întâmple cu Bîrligea, după criza de nervi: „Îl ai la mână!”
Superliga
11:55
Balint critică „dictatura” de la FCSB Fostul fotbalist știe ce ar trebui să se întâmple cu Bîrligea, după criza de nervi: „Îl ai la mână!”
Balint critică „dictatura” de la FCSB Fostul fotbalist știe ce ar trebui să se întâmple cu Bîrligea, după criza de nervi: „Îl ai la mână!”

franta germania atentate paris antoine griezmann
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă" + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Campionate
10:19
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
„E un plus pentru noi"  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?"
Superliga
13.11
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă"
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite"
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!" Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul" Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!"
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut"
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!" VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori" din baza EUFOR de la Sarajevo
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

