Gabi Balint (62 de ani), fost mare internațional, a criticat măsurile impuse de FCSB, după situațiile de indisciplină de la echipă.

Fostul câștigător al Cupei Campionilor Europei consideră că Daniel Bîrligea (25 de ani) ar trebui motivat, nu pedepsit.

Intrat la pauză în partida cu Hermannstadt (3-3), Bîrligea a marcat pentru 3-2 în minutul 72, dar golul a fost anulat. Ulterior, atacantul și-a pierdut cumpătul de două ori în două minute și a primit două cartonașe galbene pentru proteste.

Gabi Balint crede că Bîrligea n-ar trebui sancționat: „Îl ai la mână. Transformă asta într-un lucru pozitiv”

„Dacă ai un jucător care a greșit, tu practic trebuie să îl motivezi ca la meciul următor să fie mai bun. Să te răsplătească într-un fel.

Să știți că pe jucător poți să îl ai la mână cu o chestie de genul ăsta! Dacă greșește, îl iei la o discuție, îi explici, îi faci o mustrare și apoi când vine meciul îi spui:

«Ai greșit! Acum demonstrează că ești bun și o să uit tot ceea ce ai făcut» Astfel, jucătorul o să intre mai motivat”, a declarat Balint, conform digisport.ro.

De ce să nu transformi asta într-un lucru pozitiv? De ce să te cerți cu el și să îl pui în tribună? Strici relațiile cu fotbalistul și riști să pierzi un jucător? Trebuie să îl câștigi! Gabi Balint

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că Daniel Bîrligea a fost deja sancționat pentru comportamentul său din meciul cu Hermannstadt.

Conducerea clubului a stabilit, în cadrul Consiliului de Administrație, că jucătorii vor fi amendați cu câte 10.000 de euro dacă vor primi cartonașe galbene pentru proteste împotriva deciziilor arbitrului.

În plus, Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal l-a sancționat pe Bîrligea cu o etapă de suspendare și o amendă de 740 de lei.

Faptul că arbitrul Radu Petrescu nu a făcut un raport suplimentar pentru Daniel Bîrligea l-ar fi ajutat pe atacant să obțină o pedeapsă mai redusă, transmite digisport.ro.

FOTO: Bîrligea, eliminat după ce a contestat deciziile arbitrului

Ce a declarat Gigi Becali: „Orice cartonaș galben după proteste, 10.000 de euro amendă”

„L-am cumințit acum (n.r. - pe Bîrligea). Amenda e dată, hârtiile sunt scrise. Când vin (n.r. – jucătorii de la echipa națională), se va face adunare.

Fiecare jucător va fi luat la cunoștință, cu camere de luat vederi care filmează, ca să nu se ducă la comisii. Orice cartonaș galben care se ia după proteste: 10.000 de euro amendă.

Nu e regulament de ordine interioară, ăla trebuie să îl semneze și ei. E hotărârea Consiliului de Administrație (CA). Eu am hotărât că la mine este indisciplină, iar CA a decis că, din cauza acestei indiscipline, putem pierde milioane de euro”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

7 goluri a înscris Daniel Bîrligea, în cele 22 de meciuri jucate în sezonul 2025-2026. Atacantul a reușit și cinci pase decisive

După remiza cu Hermannstadt, echipa antrenată de Elias Charalambous se află pe locul 9 în Superliga, cu 20 de puncte acumulate.

FCSB va disputa următorul meci pe 22 noiembrie, de la ora 20:30, în fața celor de la Petrolul.

VIDEO. Golul marcat de Dennis Politic în Hermannstadt - FCSB 3-3

