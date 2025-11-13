Violențe în Liga Florilor! FOTO+VIDEO. Suporter lovit cu pumnul de un agent de pază: „Are doi dinți rupți!” » Reacția firmei: „Exagerează”

Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea 35-33. Meciul din etapa #9 din Liga Florilor a fost umbrit de un incident violent petrecut în tribune.

Fanii oaspeților reclamă că au fost bătuți de agenții firmei de securitate.

Chiar dacă SCM Râmnicu Vâlcea a condus timp de 50 de minute, Gloria Bistrița a profitat de eliminările oaspeților din a doua repriză și a întors scorul.

FOTO. Fanii echipei SCM Râmnicu Vâlcea au fost bătuți

În cadrul meciului de miercuri, agenții firmei de securitate au agresat mai mulți membri din grupul „Brigada Noastră”, suporteri ai echipei SCM Râmnicu Vâlcea, potrivit evenimentvalcean.ro.

Chiar unul dintre fani a fost luat cu forța din tribună de un agent de pază, a fost bruscat și lovit, mai apoi, cu pumnul în față.

Robert Vlădașel, unul dintre liderii „Brigăzii Noastre”, a transmis un mesaj dur: „Rușine Gloria Bistrița, rușine firmei de securitate pentru abuzurile comise, rușine FRH!”, potrivit sursei citate.

Imediat după meci, SCM Râmnicu Vâlcea a transmis pe rețelele de socializare:

„ #NoComment | Felul în care au fost tratați fanii noștri în deplasarea de la Bistrița. Imaginile vorbesc de la sine.”

Reprezentantul firmei de pază: „Lăsați, că nu au fost bătuți!”

Chestionat în legătură cu incidentul de la Bistrița, Nicoale Florea, reprezentantul firmei de pază, a ales să minimizeze acțiunile agenților.

„Exagerează! Lăsați, că nu au fost bătuți!”. Nicolae Florea a negat, mai apoi, că un suporter a primit un pumn în față: „Ok, dar nu primește un pumn în față, ci primește o palmă, pentru că nu voia să coboare.

Începuseră să se lege de spectatorii din partea dreaptă. Au coborât toți grămadă, au rupt o balustradă și să treacă în tribuna cealaltă. Ei nu au venit acolo să își susțină echipa, ci să provoace scandal.

Există filmări și se poate vedea cine pe cine a provocat. Nu sunt agresați. Au fost rugați să se liniștească. Au fost duși afară și rugați să se calmeze. La pauză au intrat înapoi și fiecare și-a văzut de meci. O să văd și eu filmarea astăzi.

Credeți-mă că erau băuți! Nu am văzut nicio filmare, dar o să mă uit astăzi (n.r. - joi) și o să văd ce s-a întâmplat”, a spus Nicolae Florea, potrivit digisport.ro.

Președintele de la Gloria Bistrița: „Suporterii au fost evacuați”

Radu Moldovan, președintele clubului Gloria Bistrița, a vorbit și el despre suporterii agresați de firma de pază.

„Cei mai în măsură să vă răspundă cu situația asta sunt cei de la firma de pază. Eram în sală, dar nu eram în zonă. La pauză, eu eram la mine în birou. După aia am văzut că au fost ceva incidente.

Suporterii au fost evacuați, dar după pauză au revenit în sală. Nu am mai avut în trecut incidente cu alți suporteri”, a declarat Radu Moldovan, potrivit sursei citate.

Gloria Bistrița este o echipă de drept public, finanțată de Consiliul Local și Primăria orașului. Întreg clubul sportiv, care are mai multe secții, a avut un buget de peste 8 milioane de euro în 2024, iar echipa de handbal feminin rulează în jur de 4 milioane de euro pe sezon.

Liderul galeriei de la Râmnicu Vâlcea: „Băiatul lovit în față are doi dinți rupți”

Liderul galeriei clubului SCM Râmnicu Vâlcea susține că bărbatul lovit cu pumnul în față are doi dinți rupți.

În plus, acesta a mai precizat că oficialii formației din Râmnicu Vâlcea au vrut să scoată echipa de pe teren.

„Încă din momentul în care am intrat în sală, s-a simțit o atmosferă ostilă. Scaunele erau mici, fără spătar, așa că mai puneam picioarele pe ele sau tobele, iar până în minutul 25 am fost provocați constant.

Ulterior, am fost scoși din sală împreună cu un alt coleg, cel care apare și în filmarea publicată pe pagina clubului.

Pe mine m-au lovit sub tribună, iar pe el l-au agresat chiar acolo. Un alt băiat a fost scos pe partea opusă a tribunei. Băiatul pe care l-a lovit în față are doi dinți rupți și certificat medico-legal.

Am încercat să iau legătura cu cineva din conducerea clubului de la Bistrița pentru a clarifica situația, însă răspunsurile au fost ironice. Am cerut să aflu cum se numește firma de pază. Dar o să aflăm.

Oamenii din club au vrut chiar să retragă echipa de pe teren, la pauză, dar am fost lăsați să revenim în sală”, a povestit liderul galeriei pentru gsp.ro.

Gloria Bistrița - SCM Râmnicu Vâlcea 35-33

Meciul din etapa 9 de miercuri din Liga Florilor a fost câștigat la limită de Gloria Bistrița, scor 35 la 33, împotriva formației SCM Râmnicu Vâlcea.

Oaspeții au condus la pauză cu scorul de 18 la 14. Cu toate acestea, repriza a doua a venit cu 14 eliminări de două minute, 11 dintre acestea fiind acordate jucătoarelor de la Râmnicu Vâlcea.

Gloria Bistrița a profitat de avantaj și, spre finalul meciului, a preluat conducerea. Din cauza inferiorității numerice, Vâlcea a cedat, iar gazdele s-au impus cu scorul de 35 la 33.

După acest rezultat, SCM Râmnicu Vâlcea ocupă locul 4 în clasamentul Ligii Florilor, cu 10 puncte acumulate după 9 partide.

Gloria Bistrița se află pe poziția secundă, cu 16 puncte, fiind la 2 puncte distanță de liderul CSM București.

