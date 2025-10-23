Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF

- Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a anunțat că programarea derby-ului FCSB - Dinamo din etapa #19 a Ligii ar putea fi influențată de alegerile pentru Primăria Capitalei.
Momentan, programarea celui de-al doilea Derby de România din acest sezon se suprapune cu data la care vor va fi organizat scrutinul pentru Primăria București: duminică, 7 decembrie.
LPF ia în calcul mutarea derby-ului FCSB - Dinamo
Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a anunțat printr-o postare pe pagina personală de Facebook că Liga ia în calcul ca partida să se desfășoare cu o zi mai devreme, adică sâmbătă, 6 decembrie, pentru a nu se suprapune cu alegerile locale din Capitală.
Momentan, programul etapei #19 nu a fost stabilit.
„Informare privind data derby-ului FCSB - Dinamo
Meciul FCSB - Dinamo, programat inițial pentru duminică, 7 decembrie (etapa a 19-a) coincide cu data alegerilor pentru Primăria Bucureștiului.
Pentru a evita suprapunerea cu acest eveniment, împreună cu partenerii media analizăm devansarea partidei cu o zi, cel mai probabil sâmbătă, 6 decembrie.
Data și ora oficială de disputare vor fi stabilite și comunicate cu aproximativ trei săptămâni înaintea meciului”, a scris Justin Ștefan pe Facebook.
Bucureștenii își aleg primarul pe 7 decembrie
Coaliția de guvernare a decis, marți, într-o ședință de la Palatul Victoria, că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în 7 decembrie, conform hotnews.ro.
Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să dea Hotărârea de Guvern prin care se va stabili că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în data de 7 decembrie.
Meciurile etapei #19 din Liga 1:
- FCSB – Dinamo
- U Cluj – Hermannstadt
- Csikszereda – FC Argeș
- FC Botoșani – Rapid
- Metaloglobus – Farul
- Oțelul – Unirea Slobozia
- Universitatea Craiova – CFR Cluj
- UTA - Petrolul
În primul meci al sezonului, Dinamo s-a impus în fața marii rivale, după mai bine de 10 ani, scor 4-3.