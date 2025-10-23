Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a anunțat că programarea derby-ului FCSB - Dinamo din etapa #19 a Ligii ar putea fi influențată de alegerile pentru Primăria Capitalei.

Momentan, programarea celui de-al doilea Derby de România din acest sezon se suprapune cu data la care vor va fi organizat scrutinul pentru Primăria București: duminică, 7 decembrie.

LPF ia în calcul mutarea derby-ului FCSB - Dinamo

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a anunțat printr-o postare pe pagina personală de Facebook că Liga ia în calcul ca partida să se desfășoare cu o zi mai devreme, adică sâmbătă, 6 decembrie, pentru a nu se suprapune cu alegerile locale din Capitală.

Momentan, programul etapei #19 nu a fost stabilit.

„Informare privind data derby-ului FCSB - Dinamo

Meciul FCSB - Dinamo, programat inițial pentru duminică, 7 decembrie (etapa a 19-a) coincide cu data alegerilor pentru Primăria Bucureștiului.

Pentru a evita suprapunerea cu acest eveniment, împreună cu partenerii media analizăm devansarea partidei cu o zi, cel mai probabil sâmbătă, 6 decembrie.

Data și ora oficială de disputare vor fi stabilite și comunicate cu aproximativ trei săptămâni înaintea meciului”, a scris Justin Ștefan pe Facebook.

Bucureștenii își aleg primarul pe 7 decembrie

Coaliția de guvernare a decis, marți, într-o ședință de la Palatul Victoria, că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în 7 decembrie, conform hotnews.ro.

Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să dea Hotărârea de Guvern prin care se va stabili că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în data de 7 decembrie.

Meciurile etapei #19 din Liga 1:

FCSB – Dinamo

U Cluj – Hermannstadt

Csikszereda – FC Argeș

FC Botoșani – Rapid

Metaloglobus – Farul

Oțelul – Unirea Slobozia

Universitatea Craiova – CFR Cluj

UTA - Petrolul

În primul meci al sezonului, Dinamo s-a impus în fața marii rivale, după mai bine de 10 ani, scor 4-3.

24.000 de spectatori au asistat la partida de pe Arena Națională

