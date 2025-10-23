Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF +25 foto
Programarea derby-ului FCSB - Dinamo din etapa #19 a Ligii ar putea fi influențată de alegerile pentru Primăria București/ Foto: sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Superliga

Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.10.2025, ora 10:57
alt-text Actualizat: 23.10.2025, ora 11:00
  • Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a anunțat că programarea derby-ului FCSB - Dinamo din etapa #19 a Ligii ar putea fi influențată de alegerile pentru Primăria Capitalei.

Momentan, programarea celui de-al doilea Derby de România din acest sezon se suprapune cu data la care vor va fi organizat scrutinul pentru Primăria București: duminică, 7 decembrie.

Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Citește și
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră

LPF ia în calcul mutarea derby-ului FCSB - Dinamo

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a anunțat printr-o postare pe pagina personală de Facebook că Liga ia în calcul ca partida să se desfășoare cu o zi mai devreme, adică sâmbătă, 6 decembrie, pentru a nu se suprapune cu alegerile locale din Capitală.

Momentan, programul etapei #19 nu a fost stabilit.

„Informare privind data derby-ului FCSB - Dinamo

Meciul FCSB - Dinamo, programat inițial pentru duminică, 7 decembrie (etapa a 19-a) coincide cu data alegerilor pentru Primăria Bucureștiului.

Pentru a evita suprapunerea cu acest eveniment, împreună cu partenerii media analizăm devansarea partidei cu o zi, cel mai probabil sâmbătă, 6 decembrie.

Data și ora oficială de disputare vor fi stabilite și comunicate cu aproximativ trei săptămâni înaintea meciului”, a scris Justin Ștefan pe Facebook.

Postarea secretarului general al LPF/ Foto: captură ecran Facebook @Justin Ștefan Postarea secretarului general al LPF/ Foto: captură ecran Facebook @Justin Ștefan
Postarea secretarului general al LPF/ Foto: captură ecran Facebook @Justin Ștefan

Bucureștenii își aleg primarul pe 7 decembrie

Coaliția de guvernare a decis, marți, într-o ședință de la Palatul Victoria, că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în 7 decembrie, conform hotnews.ro.

Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să dea Hotărârea de Guvern prin care se va stabili că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în data de 7 decembrie.

Meciurile etapei #19 din Liga 1:

  • FCSB – Dinamo
  • U Cluj – Hermannstadt
  • Csikszereda – FC Argeș
  • FC Botoșani – Rapid
  • Metaloglobus – Farul
  • Oțelul – Unirea Slobozia
  • Universitatea Craiova – CFR Cluj
  • UTA - Petrolul

În primul meci al sezonului, Dinamo s-a impus în fața marii rivale, după mai bine de 10 ani, scor 4-3.

24.000 de spectatori
au asistat la partida de pe Arena Națională

FOTO. Dinamo - FCSB 4-3

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (25 imagini)

Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures) Dinamo - FCSB - meci (foto: Sport Pictures)
+25 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Tenis
09:37
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
U Cluj, anunț oficial A semnat contractul: „Bun venit” 
Superliga
23:25
U Cluj, anunț oficial A semnat contractul: „Bun venit”
Citește mai mult
U Cluj, anunț oficial A semnat contractul: „Bun venit” 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
VIDEO „Patriarhia a aplicat un sistem privind bugetul cu care noi nu eram obișnuiți”. Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume
dinamo bucuresti liga 1 lpf primaria bucuresti justin stefan fcsb alegeri
Știrile zilei din sport
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
Conference League
00:53
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”
Citește mai mult
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Europa League
23.10
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Citește mai mult
Greșeli de amatori FCSB, goluri de neînțeles! Șut și Lixandru, dezastru în 3 minute cu Bologna
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Campionate
23.10
Messi a semnat noul contract Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Citește mai mult
Messi a semnat noul contract  Superstarul argentinian, înțelegere până în 2028!
Ioana Mihalcea  De ce vă bateți joc de suporteri?
Opinii
23.10
Ioana Mihalcea De ce vă bateți joc de suporteri?
Citește mai mult
Ioana Mihalcea  De ce vă bateți joc de suporteri?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător
Liderul din Superliga, interzis la transferuri? Suma incredibilă pe care trebuie s-o plătească fostului jucător
00:53
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună: „E lipsă de respect”
Rădoi, despre conflictul cu Baiaram Antrenorul a explicat de ce l-a trimis pe jucător în tribună:  „E lipsă de respect”
00:56
„Nu sunt mulțumit” Mihai Rotaru, după remiza cu Noah: „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”
„Nu sunt mulțumit”  Mihai Rotaru, după remiza cu Noah:  „Lipsa de experiență și-a pus amprenta”
22:38
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat
„Am greșit și eu” Gigi Becali regretă o schimbare făcută după pauză, în FCSB - Bologna: „Ce să faci cu el?!” + Șut, desființat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Baschet
23.10
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Citește mai mult
Antrenor și jucător, arestați! Ancheta FBI zguduie NBA! Au trucat meciuri pentru pariuri și jocuri de poker sub coordonarea mafiei!
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Stranieri
23.10
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Baschet
23.10
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
Citește mai mult
Arbitru de top, arestat E suspectat de legături cu o grupare criminală » Prima decizie luată de forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
Superliga
23.10
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
Citește mai mult
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 34 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share