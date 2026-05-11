„Nici nu se pune problema!" Corvinul a reacționat rapid, după ce Florin Maxim a anunțat că nu i s-a propus prelungirea contractului
„Nici nu se pune problema!" Corvinul a reacționat rapid, după ce Florin Maxim a anunțat că nu i s-a propus prelungirea contractului

alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 22:02
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 22:05
  • Anton Heleșteanu (56 de ani), director adjunct la Corvinul Hunedoara, a oferit clarificări cu privire la prelungirea contractului lui Florin Maxim (45 de ani).

Cu două promovări, o Cupă a României și un parcurs european bun la Corvinul, tehnicianul anunțase că nu i s-a propus prelungirea contractului pentru sezonul următor, atunci când gruparea hunedoreană va evolua în primul eșalon.

Anton Heleșteanu: „Maxim o să rămână la Corvinul”

După ce a auzit cele spuse de antrenorul Corvinului, Anton Heleșteanu, directorul adjunct al echipei a declarat că Maxim va continua la Hunedoara, urmând ca săptămâna această toate detaliile să fie puse la punct.

„O să rămână, fără niciun fel de discuție. Nici nu se pune problema! Noi, în cursul zilei de joi, o să avem o ședință în care o să stabilim toate aspectele, printre care și acest subiect.

Vrem să analizăm toate chestiunile, inclusiv aspectul de care ne întreabă toată lumea și anume unde vom juca. Minte cine spune în acest moment că este o decizie clară.

Mi-e greu să spun acum (n.r. - pe ce loc ne vom situa), dar vom discuta joi toate aspectele care țin de viitorul nostru în Superliga”, a declarat Heleșteanu, potrivit iamsport.ro.

Ce declarase Florin Maxim: „Nu mai am contract”

Maxim a explicat că, momentan, nu a primit o ofertă de prelungire, în ciuda tuturor reușitelor avute la echipa hunedoreană.

„Nu mai am contract, dar îmi doresc să rămân. Sunt lucrurile realizate și de mine, împreună cu domnul primar, care m-a susținut din prima clipă a venirii mele la Hunedoara.

Avem toate condițiile aici, eu sunt antrenorul, eu dictez, nu am nici un motiv să plec. Noi am făcut ceva să fim în această poziție.

Eu cred că ne-am meritat locul de promovare. Rămâne să fim inspirați în alegerea jucătorilor care vor veni”, a spus Florin Maxim, conform liga2.prosport.ro.

