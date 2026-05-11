„Dumnezeule, i-am eliminat de două ori”  Diego Simeone, după ce Barcelona a învins Real Madrid și a câștigat titlul: „E cea mai bună echipă din lume!”

Diego Simeone (56 de ani), antrenorul lui Atletico Madrid, a vorbit despre titlul câștigat FC Barcelona, ca urmare a victoriei cu Real Madrid, scor 2-0.

Tehnicianul lui Atleti a vorbit despre nivelul foarte bun arătat de gruparea catalană și a adus aminte de cele două eliminări pe care i le-a administrat Barcelonei, în Cupa Spaniei, 4-3 la general, și în Liga Campionilor, 3-2 la general.

Diego Simeone: „Dumnezeule, am eliminat Barcelona de două ori”

Argentinianul a declarat că gruparea catalană este cea mai bună echipă din lume în acest moment și a adus aminte de cele două duble eliminatorii disputate, în acest sezon, în compania echipei lui Hansi Flick.

„Am spus asta tot sezonul, Barcelona este cea mai bună echipă din lume. Au câștigat un titlu de campioană binemeritat, jucând un fotbal incredibil, la fel ca sezonul trecut, cu o forță extraordinară.

Ieri mă uitam la meci și tot ce am putut spune a fost: «Dumnezeule, am eliminat echipa asta de două ori!»” , a declarat Diego Simeone, conform marca.com.

2 victorii a reușit Atletico Madrid în fața Barcelonei în acest sezon. S-au disputat 6 partide în total, patru fiind câștigate de catalani

Barcelona și-a asigurat matematic titlul în La Liga, ca urmare a victoriei din El Clasico, cu trei etape înainte de finalul campionatului. Catalanii mai au de jucat în campionat cu Deportivo Alaves, Betis și Valencia.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport