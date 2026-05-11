„Nu mai am contract” Florin Maxim nu are încă o propunere de prelungire după ce a promovat Corvinul, cu care a câștigat și Cupa României

alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 16:18
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 16:18
  • Florin Maxim (45 de ani) a vorbit despre situația sa contractuală la Corvinul Hunedoara, la scurt timp după ce echipa a obținut promovarea matematică în Superliga.
  • Corvinul a revenit în prima ligă după 34 de ani, după victoria cu FC Voluntari, scor 2-0, din etapa #8 a play-off-ului Ligii 2

Tehnicianul a promovat echipa în Liga 2, apoi a câștigat Cupa României în 2024 și a dus formația hunedoreană în cupele europene, unde a jucat în preliminariile Europa League și Conference League.

Florin Maxim a promovat Corvinul în Liga 1, dar nu are încă o propunere de prelungire: „Nu mai am contract”

Maxim a explicat că, momentan, nu a primit o ofertă de prelungire, în ciuda tuturor reușitelor avute la echipa hunedoreană.

Nu mai am contract, dar îmi doresc să rămân. Sunt lucrurile realizate și de mine, împreună cu domnul primar, care m-a susținut din prima clipă a venirii mele la Hunedoara.

Avem toate condițiile aici, eu sunt antrenorul, eu dictez, nu am nici un motiv să plec. Noi am făcut ceva să fim în această poziție.

Eu cred că ne-am meritat locul de promovare. Rămâne să fim inspirați în alegerea jucătorilor care vor veni”, a spus Florin Maxim, conform liga2.prosport.ro.

Declarațiile au venit după meciul pierdut de Corvinul pe terenul Chindiei, scor 0-1, rezultat care nu a mai influențat lupta pentru promovare.

Corvinul revine în Superliga, dar pleacă din Hunedoara: „În trei ani vom putea juca acasă”

Promovarea vine însă și cu o problemă importantă pentru Corvinul. Echipa nu va putea juca pe propriul stadion în primul sezon de Superligă, deoarece la Hunedoara urmează să înceapă proiectul pentru noua arenă.

„Ați trecut prin lucrurile astea. Știți mai bine decât mine ce înseamnă asta. Se fac eforturi, la dumneavoastră (n.r. către jurnalistul din Dâmbovița) s-au făcut două stadioane, se pot juca meciuri de Liga 1, meciuri internaționale.

Noi trebuie să suferim… Dacă stăm la țară și vrem asfalt, trebuie să așteptăm. Până se sapă gropile, până se pune asfaltul, va fi o perioadă grea, nu e ca și cum ai bate din degete. Ce va rămâne în urma noastră e istorie. Trebuie să înțelegem că e alt nivel.

Să ne menținem în acest an, apoi să consolidăm, să încercăm să facem lucruri mărețe. Din ce știu, execuția stadionului, de când va fi la pământ, la ras, va fi 20 de luni, dacă nu mă înșel. Sunt tot felul de termene, probabil se va mai lungi. Eu zic că în trei ani vom putea juca acasă”, a mai spus Florin Maxim.

Macheta noului stadion Corvinul Hunedoara FOTO facebook.com/PrimariaHunedoara

Noua arenă de la Hunedoara ar urma să aibă peste 10.000 de locuri, iar proiectul a fost estimat în presă la aproximativ 64 de milioane de euro.

Corvinul va evolua, cel puțin în prima parte a sezonului viitor, la Sibiu, indiferent dacă Hermannstadt va rămâne sau nu în primul eșalon.

Deși oficialii clubului au anunțat că hunedorenii își vor disputa meciurile de pe teren propriu la Petroșani, stadionul „Petre Libardi” nu este, în acest moment, pregătit să găzduiască partide de Liga 1.

Mutarea la Petroșani ar putea avea loc la finalul lunii august sau la începutul lunii septembrie, dacă nu vor apărea complicații, informează digisport.ro.

Stadionul „Petre Libardi" din Petroșani FOTO: Wikipedia

Antrenorul Corvinului a comentat și declarațiile primarului Dan Bobouțanu, care spusese, după primele două eșecuri ale echipei în play-off, că primele și salariile ar fi fost blocate.

Maxim a explicat că a fost vorba despre o glumă și că jucătorii au fost mereu plătiți la zi.

A fost o glumă, banii erau intrați deja în conturi. De când am venit, nu s-a întârziat nici măcar o zi cu salariile. Nu a fost nimic blocat. Dânsul a fost gazetar, e un om sufletist, e alături de echipă, nu am ce să îi reproșez Florin Maxim

