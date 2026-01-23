„Nu este de noi!” Pleacă de la FCSB? Anunțul patronului: „Am nevoie de jucători care să zbârnâie”

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a dat de înțeles că vrea să renunțe la un fotbalist care s-a aflat pe teren în partida din Europa League.

Tehnicianul Elias Charalambous a mizat în linia defensivă pe Graovac, Ngezana, Dawa și Radunovic, jucători cu experiență.

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 . Gigi Becali, despre Graovac: „Nu este de noi!”

Patronul FCSB l-a criticat pe Daniel Graovac (32 de ani). Bosniacul, obișnuit să joace ca fundaș central, a evoluat pe postul de fundaș dreapta în meciul cu Dinamo Zagreb.

„Pe Graovac nu-l văd nici fundaș dreapta nici central. Mihai Stoica mai are un subiectivism dacă aduce el un jucător. Graovac nu e de noi. Am nevoie de jucători care să zbârnâie.

Pițurcă zicea «Forță, viteză, Gigi». Un fotbalist când îl vrei: forță, viteză. Când nu are viteză, degeaba are forță.

Ai văzut Crețu? Crețu nu dă înapoi, are viteză de reacție. Graovac taca, taca, taca”, a spus Becali, conform digisport.ro.

În acest sezon, Graovac, care a ajuns liber de contract la FCSB, a bifat 23 de meciuri, dintre care 14 în Superliga.

Fotbalistul bosniac, evaluat de transfermarkt.com la 450.000 de euro, a mai evoluat la Astra Giurgiu, CFR Cluj, Kasimpasa, Mouscron, Zrinjski Mostar, Zeljeznicar, Vojvodina și Manisa.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

