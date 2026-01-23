„Nu este de noi!” Pleacă de la FCSB? Anunțul patronului: „Am nevoie de jucători care să zbârnâie”

- Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a dat de înțeles că vrea să renunțe la un fotbalist care s-a aflat pe teren în partida din Europa League.
Tehnicianul Elias Charalambous a mizat în linia defensivă pe Graovac, Ngezana, Dawa și Radunovic, jucători cu experiență.
Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Gigi Becali, despre Graovac: „Nu este de noi!”
Patronul FCSB l-a criticat pe Daniel Graovac (32 de ani). Bosniacul, obișnuit să joace ca fundaș central, a evoluat pe postul de fundaș dreapta în meciul cu Dinamo Zagreb.
„Pe Graovac nu-l văd nici fundaș dreapta nici central. Mihai Stoica mai are un subiectivism dacă aduce el un jucător. Graovac nu e de noi. Am nevoie de jucători care să zbârnâie.
Pițurcă zicea «Forță, viteză, Gigi». Un fotbalist când îl vrei: forță, viteză. Când nu are viteză, degeaba are forță.
Ai văzut Crețu? Crețu nu dă înapoi, are viteză de reacție. Graovac taca, taca, taca”, a spus Becali, conform digisport.ro.
În acest sezon, Graovac, care a ajuns liber de contract la FCSB, a bifat 23 de meciuri, dintre care 14 în Superliga.
Fotbalistul bosniac, evaluat de transfermarkt.com la 450.000 de euro, a mai evoluat la Astra Giurgiu, CFR Cluj, Kasimpasa, Mouscron, Zrinjski Mostar, Zeljeznicar, Vojvodina și Manisa.
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
- FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
- Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|7
|18
|2. Aston Villa
|7
|18
|3. Freiburg
|7
|17
|4. Midtjylland
|7
|16
|5. Braga
|7
|16
|6. AS Roma
|7
|15
|7. Ferencvaros
|7
|15
|8. Betis
|7
|14
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. FC Porto
|7
|14
|10. Genk
|7
|13
|11. Steaua Roșie
|7
|13
|12. PAOK
|7
|12
|13. Stuttgart
|7
|12
|14. Celta Vigo
|7
|12
|15. Bologna
|7
|12
|16. Nottingham
|7
|11
|17. Plzen
|7
|11
|18. Fenerbahce
|7
|11
|19. Panathinaikos
|7
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|10
|21. Lille
|7
|9
|22. Brann
|7
|9
|23. Young Boys
|7
|9
|24. Celtic
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Ludogorets
|7
|7
|26. Feyenoord
|7
|6
|27. FC Basel
|7
|6
|28. Salzburg
|7
|6
|29. FCSB
|7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|4
|31. Sturm Graz
|7
|4
|32. Rangers
|7
|4
|33. Nice
|7
|3
|34. Utrecht
|7
|1
|35. Malmo FF
|7
|1
|36. Maccabi Tel Aviv
|7
|1