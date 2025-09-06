Suspendat pentru că a scuipat  Luis Suarez și Sergio Busquets și-au aflat pedepsele după bătaia generală » Câte meciuri vor rata +30 foto
Luis Suarez, Sergio Busquets. Foto: IMAGO
Campionate

Suspendat pentru că a scuipat Luis Suarez și Sergio Busquets și-au aflat pedepsele după bătaia generală » Câte meciuri vor rata

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.09.2025, ora 11:09
alt-text Actualizat: 06.09.2025, ora 11:10
  • Luis Suarez (38 de ani) și Sergio Busquets (37 de ani) au fost suspendați în urma scandalului uriaș de la finalul meciului Inter Miami - Seattle Sounders.

Totul s-a întâmplat în finala Leagues Cup, pierdută de Inter Miami cu 0-3 în fața lui Seattle Sounders.

Luis Suarez a scuipat un membru al staff-ului echipei adverse, iar Busquets a împărțit pumni în bătaia generală iscată pe teren.

Luis Suarez și Sergio Busquets, suspendați

În urma scandalului, Luis Suarez și Sergio Busquets și-au aflat pedepsele.

Astfel, Luis Suarez a primit o suspendare de 6 meciuri în League Cup, în timp ce Sergio Busquets va fi suspendat două partide, scrie marca.com.

Comisia de disciplină a Leagues Cup a confirmat că suspendarea lui Suarez se va aplica în competiția de anul viitor, dar Major League Soccer își rezervă dreptul de a impune sancțiuni suplimentare.

De asemenea, și argentinianul Tomás Avilés a fost suspendat 3 meciuri pentru comportament agresiv.

Cei trei jucători vor fi și amendați.

Ce s-a întâmplat?

După fluierul final al meciului, Suarez a mers spre Obed Vargas, care sărbătorea victoria, și a încercat să-l imobilizeze.

Fundașul Yeimar Gomez Andrade a intervenit pentru a opri gestul agresiv al uruguayanului, însă în acel moment au intrat în scenă mai mulți jucători de la Seattle, iar în sprijinul lui Suarez au venit Rodrigo de Paul și Sergio Busquets.

Când părea că situația se liniștește, Suarez fiind ținut de adversari, Busquets l-a lovit cu pumnul pe același Vargas. Mexicanul a căzut la pământ, iar conflictul a escaladat rapid într-o încăierare generală.

Cele două echipe s-au adunat în mijlocul terenului, unde jucătorii s-au îmbrâncit, înconjurați de membrii staff-ului.

Mai târziu, Suarez s-a apropiat amenințător de un membru al staff-ului celor de la Sounders.

Într-o înregistrare video se vede cum Suarez pare să-l scuipe în față, după ce bărbatul i-a ignorat tirada.

Luis Suarez a venit cu scuze: „Am greșit și îmi pare sincer rău”

În încercarea de a limita consecințele incidentului, atacantul uruguayan și-a cerut scuze, joi, printr-un comunicat:

„Nu este imaginea pe care vreau să o dau nici în fața familiei mele, care suferă din cauza greșelilor mele, nici în fața clubului meu, care nu merită să fie afectat de așa ceva.

Imediat după terminarea meciului s-au întâmplat lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple, dar asta nu justifică reacția mea. Am greșit și îmi pare sincer rău.

Vreau să-mi cer scuze pentru comportamentul meu”, a spus Luis Suarez, conform sursei citate.

De asemenea, și Inter Miami, echipa lui Suarez și Busquets, a venit cu precizări în urma sancțiunilor celor doi jucători.

„Aceste acțiuni nu reprezintă valorile sportului nostru și reiterăm angajamentul nostru de a menține cele mai înalte standarde de sportivitate pe teren și în afara lui”, a transmis clubul.

Luis Suarez a pornit o bătaie genreală între jucătorii lui Inter Miami și Seattle Sounders. Foto: Captură „X”, @Intermiamicfhub și @cafecitogol
Luis Suarez a pornit o bătaie genreală între jucătorii lui Inter Miami și Seattle Sounders. Foto: Captură „X”, @Intermiamicfhub și @cafecitogol

Galerie foto (30 imagini)

Luis Suarez a pornit o bătaie genreală între jucătorii lui Inter Miami și Seattle Sounders. Foto: Captură „X”, @Intermiamicfhub și @cafecitogol Luis Suarez a pornit o bătaie genreală între jucătorii lui Inter Miami și Seattle Sounders. Foto: Captură „X”, @Intermiamicfhub și @cafecitogol Luis Suarez a pornit o bătaie genreală între jucătorii lui Inter Miami și Seattle Sounders. Foto: Captură „X”, @Intermiamicfhub și @cafecitogol Luis Suarez a pornit o bătaie genreală între jucătorii lui Inter Miami și Seattle Sounders. Foto: Captură „X”, @Intermiamicfhub și @cafecitogol Luis Suarez a pornit o bătaie genreală între jucătorii lui Inter Miami și Seattle Sounders. Foto: Captură „X”, @Intermiamicfhub și @cafecitogol
+30 Foto
labels.photo-gallery

SCANDAL Luis Suarez seattle sounders sergio busquets inter miami
Mai multe știri de ultimă oră

