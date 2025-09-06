Ce finală avem la US Open! Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se vor lupta pentru trofeu » Miza uriașă: locul 1 ATP și o sumă fabuloasă

Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) îl va întâlni pe Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) în finala de la US Open.

Cei doi vor juca pentru locul 1 în clasamentul ATP, dar și pentru cel mai mare premiu în bani din istorie.

Este cea de-a treia finală la un turneu de Grand Slam din acest an în care cei doi sportivi se luptă pentru trofeu.

Același lucru s-a mai întâmplat la Roland Garros, atunci când Carlos Alcaraz a câștigat, și la Wimbledon, unde Jannik Sinner a ieșit învingător.

Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, în finală la US Open

Cel care va câștiga US Open își va putea asigura locul 1 în clasamentul ATP.

În semifinale, Carlos Alcaraz a trecut de Novak Djokovic, scor 6-4, 7-6, 6-2.

Este al doilea sezon consecutiv în care Novak Djokovic nu reușește să-și adauge noi titluri în palmares și este și pentru prima dată când este învins de Alcaraz pe teren dur.

Carlos Alcaraz defeats Novak Djokovic for the very first time on hard courts! pic.twitter.com/H2ONU47L0a — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2025

În cealaltă semifinală, Jannik Sinner a trecut de Felix Auger-Aliassime, scor 6-1, 3-6, 6-3, 6-4.

Astfel, Sinner va juca cea de-a cincea finală de Grand Slam consecutivă. A câștigat trei dintre ele și a pierdut doar una, în fața viitorului adversar de la US Open, Carlos Alcaraz.

For the fifth-straight Grand Slam, Jannik Sinner will play in the men's singles final! pic.twitter.com/CTD3WsElzB — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Alcaraz - Sinner, a treia finală de Grand Slam din acest an

Prima dată, cei doi sportivi s-au întâlnit în finala de la Roland Garros, de pe 8 iunie. Carlos Alcaraz s-a impus atunci cu scorul de 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6.

O lună mai târziu, Jannik Sinner și-a luat revanșa în fața lui Alcaraz la Wimbledon. Italianul s-a impus cu scorul de 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Finala de la US Open dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner se va disputa duminică, 7 septembrie, de la ora 21:00.

CARLOS ALCARAZ VS. JANNIK SINNER 🎾



For the THIRD straight time at a major men's singles final this year 😱 pic.twitter.com/DM5Zee95Ok — ESPN (@espn) September 6, 2025

Premiu record la US Open

Finala de la US Open nu vine doar cu un duel intens între Alcaraz și Sinner, ci și cu un premiu ce doboară toate recordurile.

Câștigătorul ultimului turneu de Grand Slam al anului va încasa 4.291.770 de euro și va avea asigurat și numărul 1 mondial în clasamentul ATP, potrivit marca.com.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport