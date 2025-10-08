„Vreți să moară un jucător?” ATP ar putea introduce o nouă regulă, după ce Rune, Djokovic și Sinner au fost doborâți de căldură +10 foto
Holger Rune. Foto: Imago
Tenis

„Vreți să moară un jucător?” ATP ar putea introduce o nouă regulă, după ce Rune, Djokovic și Sinner au fost doborâți de căldură

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 15:47
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 15:47
  • Holger Rune (22 de ani, #11 ATP) a izbucnit după ce a acuzat probleme fizice în timpul meciurilor de la Shanghai Masters.
  • Condițiile meteo extreme din China i-au afectat și pe alți jucători de top, printre care Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP), Emma Răducanu (22 de ani, #30 WTA) și Jelena Ostapenko (28 de ani, #7 WTA).

Tenismenul a solicitat o schimbare importantă în regulamentul ATP, iar organizația care gestionează circuitul masculin analizează acum posibilele măsuri.

Rune, Djokovic și Sinner, doborâți de căldură la Shanghai

După ce a acuzat mai multe probleme fizice în timpul meciurilor de la Shanghai Masters din această săptămână, tenismenul a izbucnit: „Vreți să moară un jucător pe teren?”

Rune a avut nevoie de intervenția medicului și a fizioterapeutului, după ce temperatura a atins 34°C, iar umiditatea a ajuns la 80% în timpul victoriei sale împotriva lui Giovanni Mpetshi Perricard, scor 6-4, 6-7, 6-3.

„Fiecare jucător ar fi de acord cu o schimbare de regulament. Putem suporta o anumită căldură, suntem puternici fizic și mental, dar există o limită.

Este important să avem grijă de sănătatea noastră. Trebuie să supraviețuim”, a declarat danezul, conform thesun.co.uk.

Reacția lui Rune a venit la scurt timp după ce Novak Djokovic a vomitat pe teren, acuzând „condițiile insuportabile” de la Shanghai.

În ciuda dificultăților întâmpinate, Djokovic a reușit să se impună în trei seturi, scor 6-3, 5-7, 6-2, în fața lui Jaume Munar.

Jannik Sinner a fost forțat să se retragă din cauza unor crampe severe care îi îngreunau deplasarea, în al treilea set al meciului cu Tallon Griekspoor. Tenismenul italian a avut nevoie de ajutor pentru a ieși de pe teren.

Jannik Sinner, ajutat să iasă de pe teren în Shanghai. Foto: captură „X”, @TheTennisLetter
Jannik Sinner, ajutat să iasă de pe teren în Shanghai. Foto: captură „X”, @TheTennisLetter

Galerie foto (10 imagini)

Jannik Sinner, ajutat să iasă de pe teren în Shanghai. Foto: captură „X”, @TheTennisLetter Jannik Sinner, ajutat să iasă de pe teren în Shanghai. Foto: captură „X”, @TheTennisLetter Jannik Sinner, ajutat să iasă de pe teren în Shanghai. Foto: captură „X”, @TheTennisLetter Jannik Sinner, ajutat să iasă de pe teren în Shanghai. Foto: captură „X”, @TheTennisLetter Jannik Sinner, ajutat să iasă de pe teren în Shanghai. Foto: captură „X”, @TheTennisLetter
+10 Foto
labels.photo-gallery

Și alți jucători, printre care Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin, Terence Atmane, Hamad Medjedovic și Wu Yibing, au fost la rândul lor nevoiți să abandoneze în primele tururi, afectați de condițiile sufocante și de efortul intens depus pe teren.

ATP ar putea introduce o nouă regulă

După ce danezul a cerut schimbarea regulementului, organizația a venit cu un răspuns:

„Acest aspect se află în continuare sub analiză activă, iar măsuri suplimentare, inclusiv implementarea unei politici oficiale privind căldura, sunt evaluate în prezent, în consultare cu jucătorii, turneele și experții medicali”, a transmis ATP, conform reuters.com.

Conform regulamentului actual al ATP, decizia de suspendare a unui meci din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, aparține supervizorului ATP prezent la turneu, care acționează în coordonare cu echipa medicală și autoritățile locale.

Este la fel pentru fiecare jucător aflat pe teren, dar e brutal. E cumplit când ai peste 80% umiditate zi după zi, mai ales pentru cei care joacă în timpul zilei, sub soare și căldură. Devine pur și simplu inuman Novak Djokovic

Ostapenko, nevoită să părăsească partida cu Sorana Cîrstea

ATP nu trebuie să caute departe pentru un exemplu: circuitul feminin WTA și turneele de Grand Slam au deja implementate reguli clare care permit pauze prelungite sau suspendarea meciurilor atunci când condițiile meteorologice o impun.

Totuși, problemele nu s-au limitat la Shanghai. La aproape nouă ore distanță cu mașina, la Wuhan Open, jucătoarele s-au confruntat cu probleme.

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu a fost nevoită să abandoneze meciul cu Ann Li, după ce a acuzat amețeli.

Medicii i-au măsurat tensiunea arterială chiar pe teren, din cauza căldurii sufocante și a umidității ridicate.

De asemenea, Jelena Ostapenko a fost forțată să se retragă din cauza unei insolații severe.

Sportiva din Letonia juca împotriva Soranei Cîrstea în turul I, dar a abandonat când scorul era 6-0, 2-1 pentru româncă.

