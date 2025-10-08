Cupa României, reprogramată Meciurile din etapa #3 au fost mutate din cauza programului Universității Craiova în Conference League

Federația Română de Fotbal a anunțat că etapa a treia din faza grupelor Cupei României (ediția 2025–2026) va avea loc pe 11 februarie 2026 .

. Aceasta a fost reprogramată, deoarece Universitatea Craiova va evolua în Conference League.

Data inițială fusese stabilită pentru 17 decembrie 2025.

Decizia a fost luată la propunerea Departamentului Competiții al FRF, ca urmare a calificării echipei Universitatea Craiova în grupele Conference League.

Cupa României a fost reprogramată din cauza programului Universității Craiova în Conference League

Programul internațional al oltenilor nu ar fi permis disputarea meciului din Cupă în luna decembrie, întrucât Universitatea Craiova ar fi trebuit să joace pe 17 decembrie în Cupa României, pe 18 decembrie în Conference League.

Cum ar fi arătat programul Universității Craiova în luna decembrie:

3 decembrie: Petrolul – Universitatea Craiova (Cupa României)

6 decembrie: Universitatea Craiova – CFR Cluj (Superliga)

11 decembrie: Universitatea Craiova – Sparta Praga (Conference League)

13 decembrie: Hermannstadt – Universitatea Craiova (Superliga)

17 decembrie (mutat): Universitatea Craiova – FCSB (Cupa României)

18 decembrie: AEK – Universitatea Craiova (Conference League)

20 decembrie: Universitatea Craiova – Csikszereda (Superliga)

FCSB, cealaltă echipă românească prezentă în cupele europene, ar fi avut un program la fel de încărcat: meci cu Feyenoord pe 11 decembrie, urmat de o partidă cu Unirea Slobozia pe 12 , apoi ar fi urmat duelul din Cupa României cu Universitatea Craiova pe 17, iar pe 20 confruntarea cu Rapid în Superliga.

Programul din Cupa României

Primele două clasate din fiecare grupă merg în sferturile de finală, iar câștigătoarele grupelor beneficiază de avantajul terenului propriu.

Etapa 1 (29 octombrie 2025):

CSM Slatina - CFR Cluj (grupa A)

CSC Dumbrăvița - Rapid (grupa A)

Metaloglobus - Argeș (grupa A)

CS Sănătatea - CSU Craiova (grupa B)

Gloria Bistrița - FCSB (grupa B)

UTA - Petrolul (grupa B)

Metalul Buzău - U Cluj (grupa C)

Sporting Liești - Oțelul Galați (grupa C)

Csikszereda - Sepsi (grupa C)

CS Dinamo - FC Dinamo (grupa D)

Concordia Chiajna - Hermannstadt (grupa D)

Botoșani - Farul (grupa D)

Etapa 2 (3 decembrie 2025):

Metaloglobus - CFR (grupa A)

Argeș - Rapid (grupa A)

Dumbrăvița - CSM Slatina (grupa A)

Petrolul - CSU Craiova (grupa B)

UTA - FCSB (grupa B)

CS Sănătatea - Gloria Bistrița (grupa B)

Sepsi - U Cluj (grupa C)

Csikszereda - Oțelul (grupa C)

Sporting Liești - Metalul Buzău (grupa C)

Farul - FC Dinamo (grupa D)

Botoșani - Hermannstadt (grupa D)

CS Dinamo - Concordia Chiajna (grupa D)

Etapa 3 (11 februabrie 2026):

CFR Cluj - Rapid (grupa A)

CSM Slatina - Metaloglobus (grupa A)

CSC Dumbrăvița - FC Argeș (grupa A)

CSU Craiova - FCSB (grupa B)

CS Sănătatea - Petrolul (grupa B)

Gloria Bistrița - UTA (grupa B)

U Cluj - Oțelul (grupa C)

Metalul Buzău - Sepsi (grupa C)

Sporting Liești - Csikszereda (grupa C)

FC Dinamo - Hermannstadt (grupa D)

CS Dinamo - Farul (grupa D)

Chiajna - Botoșani (grupa D)

Programul fazelor finale din Cupa României:

Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

