Conte și-a aflat pedeapsa Sancțiunea primită de antrenorul lui Napoli, după eliminarea din meciul cu Inter

Antonio Conte (56 de ani), antrenorul lui Napoli, și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Inter, 2-2.

Conte a avut o criză de nervi în minutul 70 al partidei de pe „Giuseppe Meazza”, când VAR-ul a intervenit și a acordat penalty pentru Inter, după un fault al lui Rrahmani asupra lui Mkhitaryan, în careu, pe care „centralul” Doveri nu l-a sesizat inițial.

Antonio Conte și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Inter

„Rușine să vă fie! Rușine! Ar trebui să vă fie rușine!”, a strigat Conte după penalty-ul primit de Inter, moment în care a lovit o sticlă, s-a certat cu arbitrul de rezervă, iar apoi a fost trimis în tribună, după ce a văzut cartonașul roșu.

Pentru gesturile sale, tehnicianul italian s-a ales cu o suspendare de două etape și o amendă de 15.000 de euro din partea Comisiei de Disciplină, informează tuttomercatoweb.com.

Astfel, fostul antrenor al celor de la Juventus și Inter nu va fi prezent pe banca lui Napoli la meciurile cu Parma și Sassuolo.

4 cartonașe roșii a încasat Antonio Conte în calitate de antrenor

Cristi Chivu: „Conte și-a arătat valoarea”

La finalul derby-ului din etapa #20, Cristi Chivu a fost și el întrebat de gestul făcut de omologul său, însă a evitat elegant răspunsul.

„Nu m-am uitat prea mult la Conte în seara asta (n.r. duminică), m-am concentrat pe Inter și pe meci, încercând să mențin ordinea și claritatea.

Conte și-a arătat valoarea. Victoriile sale vorbesc de la sine, alături de importanța sa în lumea fotbalului și de dragostea pe care fanii lui Napoli o au pentru el.

Noi, antrenorii tineri, nu putem decât să-l admirăm și să învățăm de la el”, a declarat Chivu potrivit msn.com.

