Real Betis a criticat absența lui Antony (25 de ani) de pe lista jucătorilor propuși de FIFA pentru Trofeul Puskas 2025.

Forul mondial a selectat doar golul lui Lamine Yamal (18 ani), jucătorul celor de la FC Barcelona, deși a fost aproape identic cu cel al brazilianului.

Trofeul Puskas este distincția acordată de FIFA pentru cel mai spectaculos gol marcat, la nivel mondial, pe parcursul unui an calendaristic.

Real Betis, videoclip ironic după publicarea listei concurenților pentru Trofeul Puskas

FIFA a publicat lista jucătorilor nominalizați la Trofeul Puskas și a stârnit o controversă uriașă în Spania.

Clubul Real Betis a observat că forul internațional a selectat golul lui Lamine Yamal, marcat împotriva lui Espanyol, 2-0, iar cel al lui Antony, deși a fost aproape identic, împotriva aceluiași adversar, nu și-a făcut loc pe lista FIFA.

Echipa de pe Estadio „Benito Villamarin” a publicat o compilație cu cele două reușite. Postarea clubului „verdiblanco” se încheie cu un meme.

„Wait a minute (n.r. - traducere din engleză: „Stai o clipă”), referință la suspiciunea corectitudinii nominalizărilor pentru trofeul Puskas, a fost textul care a însoțit postarea de pe Instagram.

Fanii lui Real Betis au explodat pe rețelele de socializare

Mai mulți fani au criticat FIFA:

„Dacă ar fi vorba de calitate, Antony ar putea concura ușor cu Lamine pentru Puskas”

„Cred că trebuiau să aleagă doar unul dintre cele șase goluri ale lui Lamine Yamal… Nu i-au luat în considerare pe ceilalți jucători din Liga, precum Antony (al cărui gol este mult mai bun)”

„Golul de 0-1 din minutul 53 a fost frumos, sigur. Dar Antony a marcat un gol și mai bun la 1-2 — în ultimul minut, același stadion, același picior, aceeași poziție. Și totuși, Puskas merge la jucătorul Barcelonei”

„Marketingul puștiului (n.r - Lamine Yamal) este de neegalat. Antony a marcat exact același gol… sau chiar mai bun… dar nu și-a primit laurii. Terminați cu gluma asta pe care ați creat-o în La Liga”

Cei 11 jucători nominalizați la Premiul Puskas 2026:

Allerando (Vitoria - Brazilia)

Alessandro Deiola (Cagliari)

Pedro de la Vega (Seattle Sounders - SUA)

Santiago Montiel (Independiente - Argentina)

Amr Nasser (Pharco - Egipt)

Carlos Orrantia (Atlas FC - Mexic)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns - Africa de Sud)

Declan Rice (Arsenal)

Rizky Ridho (Persija Jakarta - Indonezia)

Kevin Rodrigues (Kasimpașa - Turcia)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

