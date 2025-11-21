Reghe, victorie la debut! Al-Hilal Omdurman a câștigat primul meci din grupele Ligii Campionilor Africii

Al-Hilal Omdurman - MC Alger 2-1. Debut cu dreptul pentru Laurențiu Reghecampf în grupele Ligii Campionilor AFC.

În ultimele minute ale partidei, formația antrenorului român a evoluat în inferioritate numerică.

Laurențiu Reghecampf a ajuns la Al-Hilal Omdurman în această vară, după ce, în sezonul trecut, a antrenat tot pe continentul african, la Esperance Tunis.

Al-Hilal Omdurman - MC Alger 2-1 . Victorie pentru Reghecampf în grupele Ligii Campionilor AFC

Până acum, Reghecampf a pregătit echipa din Sudan doar în competiții eliminatorii, în Kagama Cup, iar apoi în preliminariile Ligii Campionilor AFC.

Acum, la debutul în faza grupelor Ligii, tehnicianul a obținut un succes, scor 2-1, contra algerienilor de la MC Alger.

Omer și Abdelrahman au fost marcatorii golurilor, în minutele 45+2 și 75. Oaspeții au înscris în minutul 53, după autogolul lui Karshom.

Pe plan intern, Reghecampf nu va juca cu echipa în Sudan, din cauza războiului. Federația din Rwanda a acceptat la finalul lunii trecute ca Al-Hilal Omdurman să joace în campionatul lor intern.

Până acum, formația antrenorului român nu a evoluat în liga din Rwanda, deși echipele de acolo au ajuns deja la 7 sau 8 partide disputate.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport