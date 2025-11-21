Steaua Roșie - FCSB Campioana a pus în vânzare biletele pentru duelul din Europa League » Cum pot fi achiziționate +13 foto
Steaua Roșie - FCSB Campioana a pus în vânzare biletele pentru duelul din Europa League » Cum pot fi achiziționate

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.11.2025, ora 19:49
  • Steaua Roșie - FCSB. Campioana României a anunțat punerea în vânzare a biletelor pentru suporterii români.
  • Partida se joacă joi, 27 noiembrie, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB își continuă aventura europeană cu duelul de la Belgrad, unde va încerca să obțină victoria care să-i păstreze șansele pentru o calificare în faza următoare.

Steaua Roșie - FCSB. Campioana României a anunțat punerea în vânzare a biletelor

Suporterii celor de la FCSB vor avea mai multe variante pentru achiziționarea biletelor: online, fizic la meciul cu Petrolul sau fizic de la sediul magazinului clubului.

În plus, clubul a venit cu mai multe indicații pentru fani, legate de condițiile de achiziție ale tichetelor.

„Biletele destinate suporterilor noștri la meciul cu Crvena Zvezda, din UEFA Europa League (27 noiembrie, Belgrad) pot fi achiziționate online accesând site-ul crvenazvezda.iticket.rs.

Prețul unui bilet este de 11 Euro (1.200 RSD). Menționăm faptul că trebuie să vă creați un cont pentru a avea acces la bilete (selectați meniul în limba engleză).

În plus, biletele în sectorul oaspeților pot fi achiziționate doar pe baza unui IP de pe teritoriul României, acestea nefiind disponibile dacă încercați să accesați site-ul din altă țară.

De asemenea, clubul gazdă menționează faptul că biletele nu pot fi scanate la stadion de pe telefon, astfel încât trebuie să vă prezentați la stadion cu biletul tipărit în format A4.

Pentru a veni în sprijinul suporterilor din București, FCSB și Peluza Nord vor pune la dispoziție bilete și sâmbătă, cu două ore înaintea meciului cu Petrolul, în incinta magazinfcsb.ro, de la intrarea în Peluză dinspre pe Bulevardul Basarabia. Plata biletelor de la stadion se va face DOAR numerar, în Euro.

În plus, luni, între 10:00 și 18:00, suporterii vor putea achiziționa bilete și de la sediul magazinfcsb.ro, situat pe Strada Progresului 134-138.

Vă mulțumim și vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB pe pagina de Facebook.

În prezent, FCSB se află pe locul 31 în clasamentul din Europa League, cu doar 3 puncte adunate după primele 4 etape.

FOTO. Basel - FCSB 3-1, ultimul meci al campioanei în Europa League

Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago Basel - FCSB în Europa League FOTO Imago
Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

