Scandal la naționala Turciei Căpitanul contra Spaniei s-a plâns că i s-au furat bijuteriile în timpul jocului. Ce a găsit poliția!

- Merih Demiral, 27 de ani, stoperul care a purtat banderola de căpitan la naționala Turciei împotriva Spaniei (2-2), a făcut plângere la poliție după ce a descoperit că îi dispăruseră ceasul și două inele din vestiar.
- Turcia va întâlni România pe 26 martie 2026, într-un meci unic, acasă, în semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial. Cine învinge va înfrunta în finală câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo.
Pentru Merih Demiral, meciul cu Spania, de la Sevilla, a fost primul în care a condus naționala Turciei cu banderola de căpitan pe braț.
Demiral a descoperit după joc că nu mai avea ceasul și inelele. Furate din vestiar
Surpriza pe care i-a făcut-o selecționerul Vincenzo Montella s-a prelungit pe teren, roș-albii reușind un egal pe „La Cartuja” (2-2) în ultima partidă a preliminariilor, pe 18 noiembrie.
La sfârșit, surpriza plăcută s-a transformat într-o surpriză negativă.
Când s-a întors în vestiar alături de coechipieri, stoperul promovat la reprezentativa Turciei de Mircea Lucescu nu și-a mai găsit bijuteriile.
Și ceasul, și cele două inele dispăruseră în timpul reprizei secunde.
Plângere, investigație demarată. La final, bijuterii găsite. Le va primi după anchetă
Ofițerul de securitate al federației turce i-a alarmat pe oficialii spanioli, care au chemat poliția. Și jucătorul a făcut plângere.
Demiral, 27 de ani, stoperul lui Al-Ahli Saudi, ex-Juventus și Atalanta, a plecat la aeroport odată cu restul lotului.
În acel moment, bijuteriile nu fuseseră găsite. Ulterior, poliția andaluză le-a descoperit. Dar nu i le va returna imediat. Potrivit Fotomac, internaționalul turc le va primi înapoi după finalizarea investigației.