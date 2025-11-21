Scandal la naționala Turciei Căpitanul contra Spaniei s-a plâns că i s-au furat bijuteriile în timpul jocului. Ce a găsit poliția!

Merih Demiral, 27 de ani, stoperul care a purtat banderola de căpitan la naționala Turciei împotriva Spaniei (2-2), a făcut plângere la poliție după ce a descoperit că îi dispăruseră ceasul și două inele din vestiar.

Turcia va întâlni România pe 26 martie 2026, într-un meci unic, acasă, în semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial. Cine învinge va înfrunta în finală câștigătoarea duelului Slovacia - Kosovo.

Pentru Merih Demiral, meciul cu Spania, de la Sevilla, a fost primul în care a condus naționala Turciei cu banderola de căpitan pe braț.

Demiral a descoperit după joc că nu mai avea ceasul și inelele. Furate din vestiar

Surpriza pe care i-a făcut-o selecționerul Vincenzo Montella s-a prelungit pe teren, roș-albii reușind un egal pe „La Cartuja” (2-2) în ultima partidă a preliminariilor, pe 18 noiembrie.

La sfârșit, surpriza plăcută s-a transformat într-o surpriză negativă.

Duel Demiral - Olmo, la Spania - Turcia 2-2 Foto: Imago

Când s-a întors în vestiar alături de coechipieri, stoperul promovat la reprezentativa Turciei de Mircea Lucescu nu și-a mai găsit bijuteriile.

Și ceasul, și cele două inele dispăruseră în timpul reprizei secunde.

150.000 de euro era prețul total al bijuteriilor lui Demiral: 90.000 de euro ceasul, 60.000 inelele

Plângere, investigație demarată. La final, bijuterii găsite. Le va primi după anchetă

Ofițerul de securitate al federației turce i-a alarmat pe oficialii spanioli, care au chemat poliția. Și jucătorul a făcut plângere.

Demiral, 27 de ani, stoperul lui Al-Ahli Saudi, ex-Juventus și Atalanta, a plecat la aeroport odată cu restul lotului.

Merih Demiral, discuție încinsă cu arbitrul german Felix Zwayer Foto: Imago

În acel moment, bijuteriile nu fuseseră găsite. Ulterior, poliția andaluză le-a descoperit. Dar nu i le va returna imediat. Potrivit Fotomac, internaționalul turc le va primi înapoi după finalizarea investigației.

