Ironii în Parlament Deputat USR, taxat pentru că s-a opus proiectului de lege «Anul Ilie Năstase»: „El se poate mândri doar cu o participare la Vara Ispitelor”
Publicat: 31.03.2026, ora 15:42
Actualizat: 31.03.2026, ora 16:29
  • Proiectul de lege pentru declararea anului viitor drept „Anul Ilie Năstase”, pe modelul lui 2026, care este „Anul Nadia Comăneci”, a fost dezbătut, ieri, în plenul Camerei Deputaților.
  • Mâine va intra la vot și, cel mai probabil, va fi aprobat, pentru că are o largă susținere.

Proiectul ar fi coordonat de COSR, iar autoritățile pot aloca fonduri pentru activităţi sportive şi educative.

Demersurile pentru „Anul Ilie Năstase” au început încă din 2025.

Deputat USR, taxat pentru că s-a opus proiectului de lege «Anul Ilie Năstase»

La dezbaterile de luni, Ciprian Paraschiv, unul dintre inițiatorii legii, a taxat decizia USR de a nu vota pentru acest proiect:

„Ilie Năstase a fost primul număr 1 mondial din istoria ATP, deține recordul de turnee câștigate în ceea ce numim noi astăzi ATP Final Tour. Se află în galeria selectă a sportivilor cu peste 100 de turnee câștigate.

John McEnroe spunea despre Năstase că a schimbat definitiv fața tenisului mondial.

Anul Ilie Năstase este un demers firesc care vine în prelungirea anului 2026 - „Anul Nadia Comăneci” și îi felicit pe colegii de la PSD pentru acest demers legislativ.

Sunt multe argumente pentru care ar trebui să votăm acest proiect, mai ales că pe 19 iulie Ilie Năstase împlinește venerabila vârstă de 80 de ani.

Acum, câteva cuvinte pentru colegii de la USR care s-au abținut la Senat, s-au abținut în comisie și probabil se vor abține și miercuri, în plen: dacă un extraterestru ar veni astăzi aici, printre noi, fără să știe nimic, ar realiza imediat cât de important este Ilie Năstase și cât de mici sunt cei care se pun împotriva legendei lui.

Dar cum să-i explici că Ilie Năstase a câștigat de patru ori Turneul Campionilor domnului deputat pentru care mândria cea mai mare este că a participat o singură dată la Vara Ispitelor?"

Trimiterea a fost la deputatul USR Alexandru Dimitriu. Licențiat în drept, el a fost secretar de stat în ministerul Justiției și consilier local la sectorul 5.

Înainte de a intra în politică, pe când avea 19 ani, Dimitriu a participat la reality-show-ul televizat „Vara Ispitelor”. Acum, a fost printre cei care s-au opus proiectului legate de Ilie Năstase.

