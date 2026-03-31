Pleacă de la FCSB! Despărțire-surpriză, deși părea că va continua alături de campioană! A bifat 21 de meciuri în acest sezon

- Mihai Popescu (32 de ani) nu va mai continua la FCSB.
- Campioana renunță la serviciile fundașului, după doar două sezoane.
Mihai Popescu a semnat cu FCSB în septembrie 2024 și mai are contract cu formația campioană până în iunie 2026.
Pleacă de la FCSB!
FCSB a decis să nu îi mai prelungească înțelegerea apărătorului, scrie fanatik.ro.
Informația e confirmată și de sursele GOLAZO.ro.
21 de partide
a jucat Mihai Popescu în actualul sezon (1.623 de minute), în toate competițiile
Mihai Popescu a fost jucător de bază în sezonul trecut, contribuind la câștigarea titlului.
El a avut evoluții constante și în startul actualei stagiuni, însă parcursul său a fost afectat de o accidentare suferită la echipa națională, la meciul România – Austria 1-0 (octombrie 2025). A lipsit 5 luni.
60 de meciuri
a adunat Mihai Popescu, în total, în cei doi ani la FCSB (4.795 de minute)
Mihai Popescu și-a început cariera la Sporting Pitești, apoi a trecut pe la Dinamo, Dunărea Călărași, Berceni, Voluntari, St. Mirren, Heart of Midlothian, Hamilton Academical (toate 3 din Scoția) și Farul.