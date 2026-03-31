Cât de greu va fi să mergem la Euro 2028! Ne așteaptă o grupă grea în Liga Națiunilor, perspectiva urnei 3 în preliminarii + schimbarea sistemului de calificare

Dacă astăzi ar avea loc tragerea la sorți pentru Euro 2028, am fi în urna a 3-a, în condițiile în care locul 2 în grupă nu mai duce sigur la turnelul final.

La ultima calificare la un turneu final, Euro 2024, am fost în urna a treia la tragerea la sorți, dar am beneficiat de șansă și am avut o grupă accesibilă.

EURO 2028 va avea loc în 4 țări: Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor.

În ultimii 27 de ani am lipsit de la 7 Mondiale, dar am reușit să accesăm de 4 ori un turneu final de Campionat European.

Cu o frecvență de o dată la 8 ani: 2000, 2008, 2016, 2024.

Cât de greu va fi să mergem la Euro 2028!

După ce Turcia ne-a eliminat joia trecută din barajul pentru SUA 2026, pentru naționala României va urma o jumătate de an în care nu va avea niciun meci oficial. Doar amicale:

31 martie cu Slovacia, în deplasare

2 iunie cu Georgia, tot în deplasare

Pe 5 sau 6 iunie cu un adversar care va fi stabilit în perioada următoare

Abia din toamnă vor veni și meciurile oficiale.

Dar începând din septembrie 2026, până în noiembrie 2027, timp de 14 luni ne va aștepta un parcurs infernal, care poate avea un singur obiectiv: calificarea la Campionatul European din 2028, care va fi găzduit de Marea Britanie și Irlanda.

Se schimbă sistemul: locul 2 nu mai garantează calificarea la Euro

Pentru a ajunge acolo însă ne va fi foarte greu. În primul rând, fiindcă UEFA a anunțat modificarea sistemului de calificare.

Un loc eligibil din preliminarii va fi mai dificil de obținut. Motivul: nu se mai califică direct la Euro primele două clasate din grupele din preliminarii. Ci doar primul loc și cele mai bune 8 locuri 2!

În total 20 de echipe, cărora li se vor adăuga direct două țări, cel mai bine clasate, dintre cele gazdă ale turneului final care nu vor câștiga nici grupa și nu vor fi nici între cele 8 cu cel mai bun punctaj de pe locul 2. Caz în care vor mai rămâne disponibile doar două locuri la baraj, unde vor participa și cele din Liga Națiunilor.

Dacă toate cele 5 gazde (Anglia, Scoția, Irlanda, Țara Galilor și Irlanda de Nord) se califică prin intermediul preliminariilor, atunci în baraj vor fi disponibile 4 locuri.

Care e miza în Nations League, în toamnă

Ce trebuie să facă România pentru a fi la Euro 2028? În primul rând, ar trebui să aibă un parcurs bun spre foarte bun în Nations League, la toamnă. Pentru a atinge două obiective:

Să ne asigurăm prezența la baraj, din Liga Națiunilor, dacă ratăm preliminariile. Pentru așa ceva am avea nevoie să terminăm pe locul 1! Să ne asigurăm urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro. Pentru așa ceva avem nevoie să nu fim mai jos de locul 2 în Nations League!

Vor fi dificil de îndeplinit aceste obiective fiindcă grupa din Nations League e foarte grea. Jucăm cu Suedia, Polonia și Bosnia.

Simulare pentru preliminariile Euro 2028

Dacă nu vom reuși să accesăm locul 1 sau 2 în Liga Națiunilor, atunci misiunea în preliminarii va fi infernală.

Pe configurația actuală, dacă astăzi ar avea loc tragerea la sorți pentru grupele preliminariilor Euro 2028, România nu ar fi între primele 24 de naționale.

Concluzia: nu ne-am regăsi în primele două urne valorice. Ci abia în a 3-a. Iar perspectivele ar fi mai degrabă să picăm într-o serie deosebit de complicată.

Cum ar arăta două exemple de grupă infernală dacă am fi în urna 3

VARIANTA 1 VARIANTA 2 Spania Franța Turcia Elveția România România Slovacia Finlanda

Am avea nevoie de foarte mult noroc la tragere pentru a prinde un culoar favorabil din urna a 3-a. În primul rând fiindcă în prima urnă sunt doar naționale de top.

Cum ar arăta grupa accesibilă, dacă am fi în urna 3

Serbia / Grecia

Israel

România

Moldova

Dacă România va termina grupa de Liga Națiunilor mai jos de locul 2, iar în preliminarii nu va fi măcar pe poziția secundă, atunci nu va evolua nici în barajele pentru ultimele bilete de Euro, care se vor disputa în martie 2028.

De pe locul 1 în Nations League vom fi sigur în baraj, dar am păstra șanse, foarte mici, și dacă vom fi pe 2!

În schimb, ne-am ușura drumul dacă vom avea un parcurs excelent în Liga Națiunilor. Dacă vom fi pe unul dintre primele două locuri, atunci la tragerea la sorți pentru preliminarii ne vom afla în urna a doua valorică. Caz în care, am putea beneficia de o grupă bună.

Cum ar arăta două exemple de grupă accesibilă în preliminariile Euro 2028, dacă am fi în urna 2

Danemarca Serbia/Grecia România România Islanda Muntenegru San Marino Gibraltar

E drept, că și în cazul în care România ar fi în urna secundă, dacă am avea ghinion la tragerea la sorți tot am putea cădea într-o serie infernală:

Cum ar arăta grupa cea mai grea, dacă am fi în una 2

Spania/Franța

România

Suedia

Finlanda

Cum am obținut ultimele 3 calificări la Euro

2008

România a fost în urna a doua valorică, dar a câștigat grupa, terminând peste Olanda, Bulgaria, Belarus, Albania, Slovenia și Luxemburg

2016

România a fost la tragerea la sorți în preliminarii în urna a 3-a, dar ne-am clasat pe locul 2, după Irlanda de Nord, dar peste Ungaria, Finlanda, Feroe și Grecia

2024

România a fost în urna a 3-a valorică în preliminarii, dar am câștigat grupa din care au mai făcut parte Elveția, Israel, Belarus, Kosovo și Andorra

