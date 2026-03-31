Alcaraz și-a luat iaht FOTO: Liderul ATP s-a răsfățat cu o achiziție de 9 milioane de euro » Ambarcațiunea e ca a lui Nadal, dar mai mare

Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) și-a făcut un cadou spectaculos, drept consolare pentru eliminarea prematură de la Miami Open.

Liderul mondial și-a cumpărat primul iaht, un model de lux evaluat la aproximativ 9 milioane de euro.

Ambarcațiunea este asemănătoare cu cea deținută de Rafael Nadal, însă este mai mare.

Înaintea startului sezonului de zgură, Alcaraz s-a întors pe terenurile de la Club Campo de Murcia, unde a reluat treptat pregătirea alături de Samuel Lopez.

Spaniolul lucrează din nou la loviturile de bază și la serviciu, urmând să crească ritmul antrenamentelor pe măsură ce se apropie turneul de la Monte Carlo (4-12 aprilie), competiție la care va încerca să-și apere atât titlul, cât și poziția de lider mondial.

În perioada de pauză, Alcaraz a ales să se și relaxeze. Săptămâna trecută, el a ajuns la Gdansk, în Polonia, unde a vizitat șantierul naval Sunreef și a finalizat achiziția primului său iaht , conform gazzetta.it.

Este vorba despre o ambarcațiune de lux cu două corpuri,de aproape 27 de metri lungime, personalizat după preferințele sale.

FOTO: Carlos Alcaraz în noul său iaht

Modelul ales de Carlos Alcaraz este un Sunreef ULTIMA 88, în timp ce Rafael Nadal deține un 80 Sunreef Power „Great White”.

Pasiunea lui Alcaraz pentru mare este bine cunoscută, iar Ibiza este una dintre destinațiile sale preferate în perioadele de vacanță.

Noul iaht ar urma să fie folosit pentru călătorii pe Marea Mediterană, alături de familie și prieteni. Prima ieșire pe apă este deja planificată:

Undeva aproape de casă, alături de toți. Vreau doar să mă distrez foarte mult, să-mi iau jet ski-ul și să mă bucur de apă fără să mă gândesc la nimic altceva Carlos Alcaraz

Alcaraz va pleca spre Monte Carlo vinerea viitoare, în ziua tragerii la sorți, iar primul său meci ar urma să fie pe 7 sau 8 aprilie.

Următoarele luni se anunță extrem de importante pentru Alcaraz. Spaniolul are de apărat trofeele câștigate la Monte Carlo, Roma și Roland Garros, dar și finala jucată la turneul ATP 500 de la Barcelona.

În plus, el va trebui să facă față și presiunii venite din partea lui Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP), care s-a apropiat în clasament după turneele de la Indian Wells și Miami.

Clasamentul primilor 5 jucători din lume:

Carlos Alcaraz (Spania) - 13.590 de puncte

Jannik Sinner (Italia) - 12.400 de puncte

Alexander Zverev (Germania) - 5.205 puncte

Novak Djokovic (Serbia) - 4.720 de puncte

Lorenzo Musetti (Italia) - 4.265 de puncte

Iahtul Sunreef ULTIMA 88. Foto: sunreef-yachts.com

