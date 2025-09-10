„Am fi meritat victoria” Selecționerul Ciprului, nemulțumit de egalul cu România: „Am fost cea mai bună echipă”

Apostolos Mantzios (55 de ani), selecționerul Ciprului, s-a declarat mulțumit de jocul și imaginea echipei sale în meciul cu România.

Chiar dacă era condusă cu 2-0 încă din minutul 18, după „dubla” lui Drăguș, Cipru nu a renunțat și a micșorat diferența în minutul 29 după golul lui Loizou.

În minutul 76, gazdele au restabilit egalitatea grație reușitei lui Charalampous, iar scorul final al partidei a fost 2-2.

Apostolos Mantzios, mulțumit de jocul Ciprului în meciul cu România: „Am fi meritat victoria”

Apostolos Mantzios, selecționerul Ciprului, a fost mulțumit de prestația echipei sale, în special cea din repriza a doua, și e de părere că echipa sa merita victoria.

„În primele 20-25 de minute nu am jucat deloc bine și am primit două goluri, asta a fost partea proastă. Partea bună a fost că am reacționat, am fost calmi și am jucat extraordinar în repriza a doua.

Am fost cea mai bună echipă de pe teren și am fi meritat victoria.

Am încercat să le transmit jucătorilor că meciul nu se termină după 20 de minute, nici după 30 de minute. Din nou, nu am obținut victoria, deși o meritam”, a declarat Apostolos Mantzios, conform goal.philenews.com.

De asemenea, tehnicianul grec a mai precizat că jucătorii săi merită toate laudele pentru că se dedică foarte mult naționalei:

„Acești băieți se dedică trup și suflet, pun echipa națională mai presus de toate și consider că publicul ar trebui să îi îmbrățișeze. Băieții sunt extraordinari, imaginea echipei naționale s-a schimbat”.

