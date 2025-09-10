Dragomir, fără explicații Mijlocașul lui Pafos, despre  neconvocarea la națională: „Țin legătura cu team managerul, dar atât” +16 foto
Vlad Dragomir. Foto: SPORT Pictures
Dragomir, fără explicații Mijlocașul lui Pafos, despre neconvocarea la națională: „Țin legătura cu team managerul, dar atât"

  • Vlad Dragomir (26 de ani) a vorbit despre meciul foarte bun făcut de Cipru cu România, 2-2 în preliminariile CM 2026.
  • De asemenea, jucătorul calificat cu Pafos în grupa XXL a Ligii Campionilor a comentat și neconvocarea sa la națională.

România a remizat marți cu Cipru, scor 2-2, în cadrul grupei H din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Denis Drăguș a înscris golurile României în minutele 2 și 18, în timp ce pentru gazde au înscris Loizou (min. 29) și Charalampous (min. 76).

Vlad Dragomir, despre jocul bun reușit de Cipru cu România: „M-au surprins”

Vlad Dragomir, mijlocașul român de la Pafos, a vorbit despre remiza României din Cipru și despre jocul foarte bun prestat de gazde.

„Un meci complicat. La început mi s-a părut că vom avea o seară ușoară, dar ciprioții m-au surprins. După primul gol eram liniștit că totul se va încheia acolo, dar în fotbal nu știi niciodată nimic.

Ciprioții m-au surprins. Am văzut multe chestii la ei care s-au legat. Au fost o echipă de nerecunoscut în sensul bun. Sunt mulți jucători din campionat pe care eu îi cunosc”, a declarat Vlad Dragomir, conform digisport.ro.

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg
CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (2).jpg

Vlad Dragomir, despre neconvocarea la națională: „Respect decizia selecționerului”

De asemenea, internaționalul român a vorbit și despre faptul că nu a fost convocat pentru meciurile cu Canada, scor 0-3, și Cipru, scor 2-2.

Toată lumea vrea să fie acolo. Am așteptat, dar respect decizia selecționerului. Nu am primit vreo explicație. Nu pot să fiu eu acela care să pună întrebări. Țin legătura cu team managerul, dar atât. Nu au fost mai multe chestii.

Sunt convins că băieții au încercat să dea totul, să câștige meciul. Relația este bună (n.r. cu cei de la Federație).

Am întâlnit un grup unit, pe băieți îi știam, te ajută în multe momente. A fost o experiență bună”, a mai adăugat Vlad Dragomir, conform sursei citate.

  • Vlad Dragomir are o singură selecție pentru România. Jucătorul lui Pafos a jucat 29 de minute în meciul cu San Marino din martie, scor 5-1.
1,8 milioane de euro
valorează Vlad Dragomir, conform Transfermarkt

Clasamentul din grupa României

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

