A făcut avere la saudiți Cum a reușit Milinkovic-Savic să ajungă la o avuție fabuloasă după ce a semnat în Arabia Saudită
A făcut avere la saudiți Cum a reușit Milinkovic-Savic să ajungă la o avuție fabuloasă după ce a semnat în Arabia Saudită

Bogdan Stamatoiu
Publicat: 01.10.2025, ora 11:35
Actualizat: 01.10.2025, ora 11:35
  • Mijlocașul sârb care s-a remarcat la Lazio a făcut un salt financiar uriaș la arabi, el „valorând” acum 120 de milioane de dolari

Sergej Milinkovic-Savic, mijlocașul sârb cunoscut pentru forța sa fizică și viziunea sa de joc, a devenit rapid una dintre cele mai influente figuri ale fotbalului din afara Europei.

Plecarea sa de la Lazio la Al-Hilal, în vara anului 2023, nu a marcat doar o schimbare de continent, ci o transformare completă a statutului său financiar și sportiv. „Gigantul” din Balcani a ajuns la o avere estimată la 120 de milioane de euro, după ce a avut un impact zdrobitor în Pro League-ul Saudit. Cum s-a întâmplat asta?

Salariu de 4 ori mai mare pentru Milinkovic-Savic

Timp de opt ani, Sergej Milinkovic-Savic (SMS) a fost inima lui Lazio, însă o singură mutare a catapultat valoarea sa financiară pe orbita superstarurilor mondiale.

La Riad, SMS încasează un salariu anual impresionant de 25 de milioane de euro, adică echivalentul a circa 480.000 de euro pe săptămână.

Această sumă contrastează puternic cu cele „doar” 6 milioane de euro pe care le câștiga anual în perioada petrecută la Lazio.

Această ascensiune financiară este completată de contracte de sponsorizare majore. Personalitatea și vizibilitatea sa globală i-au adus parteneriate profitabile cu branduri internaționale de top, inclusiv giganți precum Nike, Pepsi și Huawei, adăugând milioane de euro la veniturile sale dincolo de teren.

8 ani de devotament la Lazio

Înainte de a deveni o vedetă în Orientul Mijlociu și de a câștiga o avere frumoasă în zonă, Sergej Milinkovic-Savic și-a construit o carieră legendară la Roma.

Între 2015 și 2023, sârbul a adunat peste 340 de apariții pentru biancocelesti, contribuind cu 69 de goluri și 59 de pase decisive. A ajutat echipa să câștige o Cupă a Italiei (2018-2019) și două Supercupe (2017 și 2019). De asemenea, a fost desemnat „Cel mai bun mijlocaș din Serie A” în sezonul 2018-2019.

Plecarea sa a fost o lovitură emoțională pentru fani, dar necesară din punct de vedere financiar. Chiar președintele lui Lazio, Claudio Lotito, a povestit că Milinkovic-Savic l-a implorat să-l lase să plece în Arabia Saudită pentru o „schimbare de peisaj” care, de fapt, s-a transformat într-o lovitură financiară.

A făcut din Al-Hilal o forță

Tranziția lui SMS în fotbalul saudit a fost fulgerătoare și plină de trofee. Alături de alți jucători de calibru, el a transformat echipa Al-Hilal într-o forță de neoprit.

În sezonul 2023-2024, echipa a reușit un parcurs fantastic, adjudecându-și: titlul de campioană în Saudi Pro League, două Supercupe ale Arabiei Saudite și o Cupă a Regelui.

Deși SMS se bucură de succes sportiv și financiar în Arabia Saudită, continuă să fie monitorizat îndeaproape în Europa.

Se întoarce în Europa?

La 30 de ani, cu o valoare de piață încă importantă, de 17 milioane de euro, Milinkovic-Savic a devenit o țintă pentru cluburile din Serie A care se confruntă cu probleme la mijlocul terenului.

Juventus pare cel mai interesat să-l repatrieze pe sârb, fie printr-un transfer în ianuarie, fie, mai probabil, printr-o mutare liber de contract în iunie 2026, când îi expiră înțelegerea cu Al-Hilal.

Topul celor mai bine plătiți fotbaliști din Arabia Saudită (milioane euro)

  1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 200
  2. Karim Benzema (Al-Ittihad) 100
  3. Sadio Mane (Al-Nassr) 40
  4. Riyad Mahrez (Al-Ahli) 26
  5. Sergei Milinkovic-Savic (Al-Hilal) 25
  6. Ivan Toney (Al-Ahli) 25
  7. Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) 25
  8. N'Golo Kante (Al-Ittihad) 25
  9. Marcelo Brozovic (Al-Nassr) 24
  10. Theo Hernandez (Al-Hilal) 20
  11. Kingsley Coman (Al-Nassr) 20

