Variantă pentru Porumboiu Fostul patron de la FC Vaslui ia în considerare o  revenire în Superliga: „Ar putea să ne ajute”

Adrian Porumboiu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 23:34
  • Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul lui FC Botoșani, a dezvăluit că Adrian Porumboiu (65 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, ar putea reveni în fotbalul românesc.

După 11 etape, Botoșani se află pe locul 2 în clasament, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Adrian Porumboiu a luat în considerare o revenire în Superliga: „Ar putea să ne ajute cu o sponsorizare”

„Am făcut eu un calcul dimineață cu domnul Porumboiu, cum aș putea să fiu o etapă pe locul 1 (n.r. - râde).

Eu să bat UTA, iar Steaua să facă egal cu Craiova. Nu e imposibil. Domnul Porumboiu mi-a spus de scenariul ăsta”, a declarat Iftime, conform gsp.ro.

Întrebat dacă în viitor Adrian Porumboiu ar putea avea un rol în conducerea Botoșaniului, Valeriu Iftime a răspuns:

Mi-a spus la un moment dat că ar vrea să mai vorbim despre fotbal și cu siguranță ar putea să ne ajute cu o sponsorizare. Să vedem. Dar cum vă spuneam, dimineață m-a sunat și mi-a zis cum ajungem pe primul loc Valeriu Iftime

Fostul arbitru are trecut în fotbal și ca patron, datorită perioadei petrecute la FC Vaslui între 2004 și 2014. În acea perioadă, clubul a ajuns în grupele Europa League, însă nu a câștigat niciun trofeu.

Valeriu Iftime: „Tragedia ar fi să retrogradăm, nu să ratăm play-off-ul”

Botoșani vine după victoria cu 2-0 în fața celor de la Metaloglobus, dar cu o etapă înainte reușea să producă surpriza și să o învingă pe campioana României, FCSB, cu 3-1.

„Acum, trebuie să câștigăm meciul cu UTA de etapa următoare, dacă ne respectăm. Acasă am jucat extraordinar. E meritul lui Leo Grozavu, e meritul echipei. Cred foarte mult că putem bate și să rămânem acolo sus. Suntem OK.

Echipa joacă bine, avem un culoar bun, vrem să fructificăm starea noastră de încredere. După aceste 11 etape, în care am bătut FCSB, am făcut egal cu Dinamo, n-am jucat slab nici cu Craiova, pot spune că sperăm la play-off.

Nu suntem o echipă rea, am creat o formație bună”, a mai spus Iftime, conform sursei citate.

Următoarele trei etape pentru FC Botoșani:

  • 6 octombrie: Botoșani - UTA
  • 18 octombrie: U Cluj - Botoșani
  • 25 octombrie: Botoșani - Hermannstadt
Toată lumea trage la play-off, cine nu vrea să fie acolo?, dar pentru noi tragedia ar fi să retrogradăm, nu să ratăm play-off-ul. Acum, jucăm fotbal de play-off, am cel mai bun golaveraj, cele mai multe goluri marcate. Toate meciurile sunt grele, sunt convins că UTA e o echipă bună, dar nu trebuie să ne temem Valeriu Iftime

