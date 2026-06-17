Wimbledon al deșertului FOTO. Nucleul mega-orașului construit pentru spectacol va fi „noua casă a tenisului”. Cum va arăta +11 foto
Foto: qiddiya.com
Tenis

Wimbledon al deșertului FOTO. Nucleul mega-orașului construit pentru spectacol va fi „noua casă a tenisului”. Cum va arăta

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 16:14
  • Arabia Saudită a prezentat un plan ambițios de a construi un Centru Național de Tenis, care ar urma să semene foarte mult cu All England Club (AELTC), locul de desfășurare al Wimbledon.
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Complexul, care va fi cel mai mare de acest tip din zona Golfului Persic, va fi realizat de firma de arhitectură Populous, care a mai construit Lusail Stadium, Emirates Stadium (Arsenal) sau arena clubului Tottenham.

Întregul complex va purta culorile emblematice ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon: verde și mov.

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Arabia Saudită a dezvăluit planurile pentru construirea unui „Wimbledon al deșertului”

Terenul central al complexului va beneficia de un acoperiș retractabil, necesar în zilele cu temperaturi foarte ridicate din Arabia Saudită.

Terenurile vor fi acoperite la exterior cu un material care imită aspectul ierbii, care să ducă cu gândul la celebrul turneu britanic.

Suprafațele de joc nu vor fi acoperite însă cu iarbă, ci cu o suprafață hard (dură), urmând să fie și ele vopsite în nuanțe de verde și mov.

Complexul va avea o capacitate totală de 33.000 de locuri distribuite pe 30 de terenuri, inclusiv terenuri interioare, exterioare și de antrenament, dintre care două vor avea suprafață de zgură.

Planul Arabiei Saudite de a construi un Centru Național de Tenis. Foto: capturi qiddiya.com
Planul Arabiei Saudite de a construi un Centru Național de Tenis. Foto: capturi qiddiya.com

Galerie foto (11 imagini)

Planul Arabiei Saudite de a construi un Centru Național de Tenis. Foto: capturi qiddiya.com Planul Arabiei Saudite de a construi un Centru Național de Tenis. Foto: capturi qiddiya.com Planul Arabiei Saudite de a construi un Centru Național de Tenis. Foto: capturi qiddiya.com Planul Arabiei Saudite de a construi un Centru Național de Tenis. Foto: capturi qiddiya.com Planul Arabiei Saudite de a construi un Centru Național de Tenis. Foto: capturi qiddiya.com
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Abdullah Aldawood, directorul general al Qiddiya Investment Company, a declarat:

Construim o casă a tenisului mondial, destinată tuturor nivelurilor de performanță, unde cei mai buni jucători ai lumii vor putea concura, unde noua generație de talente saudite își va putea atinge potențialul și unde familiile și comunitățile din întreaga țară vor putea descoperi și practica acest sport extraordinar”, a spus acesta, conform dailymail.com.

Eno Polo, directorul executiv al ATP, se numără printre susținătorii proiectului. Acesta a precizat:

„Facilități de această amploare și calitate joacă un rol important în dezvoltarea continuă a tenisului.

Oferind o scenă de nivel mondial pentru competiție și oportunități de participare la toate nivelurile, Centrul Național de Tenis are potențialul de a avea un impact de durată asupra acestui sport în întreaga regiune, pentru mulți ani de acum înainte”, a declarat Eno Polo.

Acest complex va deveni nucleul Qiddiya City, un viitor oraș conceput drept capitală a „divertismentului, sportului și culturii”.

Construcția se află la aproximativ 50 km de Riad, ca parte a ambițiosului program Vision 2030 al Arabiei Saudite.

Anterior, Arabia Saudită a încheiat un acord cu ATP pentru organizarea unui turneu Masters 1000, începând cu anul 2028, și a găzduit ultimele două ediții ale competiției Six Kings Slam.

Printre celelalte facilități aflate în construcție în Qiddiya City se numără un teren de golf, proiectat de fostul jucător de golf Nick Faldo, un hipodrom, dar și o zonă dedicată gamingului și sporturilor electronice (Esports).

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