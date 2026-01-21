El e inamicul FCSB! Cine este albanezul subapreciat devenit numărul unu la Dinamo Zagreb
Arber Hoxha, pericolul lui Dinamo Zagreb Foto: Imago
El e inamicul FCSB! Cine este albanezul subapreciat devenit numărul unu la Dinamo Zagreb

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 16:30
  • Arber Hoxha, 27 de ani, a început sezonul ca rezervă la Dinamo Zagreb și este astăzi cel mai bun jucător al liderului Croației. Extrema care decide derbyuri. 
  • Dinamo Zagreb - FCSB, meci în etapa a 7-a de Europa League, se joacă joi, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1.

Arber Hoxha, albanezul kosovar născut în Germania, este marele pericol pentru FCSB joi seară.

Scandal la rivalii FCSB De ce s-au înfuriat fanii lui Dinamo Zagreb după declarația legendarului Boban, președintele clubului
Scandal la rivalii FCSB De ce s-au înfuriat fanii lui Dinamo Zagreb după declarația legendarului Boban, președintele clubului
Scandal la rivalii FCSB De ce s-au înfuriat fanii lui Dinamo Zagreb după declarația legendarului Boban, președintele clubului

Tocmai el, jucătorul suprapreciat, care a avut nevoie mereu să demonstreze cât de bun e.

10 goluri
a influențat Arber Hoxha la Dinamo Zagreb (6 reușite, 4 pase decisive) în actualul sezon în toate competițiile

Hoxha i-a oferit două trofee lui Dinamo în primele luni la Zagreb

În vârstă de 27 de ani, numărul 11 al lui Dinamo s-a transferat în ianuarie 2024 la Zagreb, după ce a crescut în campionatul din Kosovo și a avansat pas cu pas în Croația, la Lokomotiva și Slaven Belupo.

Hoxha are o cotă de 2,5 milioane, potrivit Transfermarkt Foto: Imago Hoxha are o cotă de 2,5 milioane, potrivit Transfermarkt Foto: Imago
Hoxha are o cotă de 2,5 milioane, potrivit Transfermarkt Foto: Imago

Încă de la primul sezon la albaștri, a fost decisiv. A intrat pe teren ca rezervă în duelul pentru titlu cu Rijeka, pe 5 mai 2024, marcând golul victoriei în deplasare (1-0) care a asigurat trofeul.

Doar 17 zile mai târziu, i-a oferit și Cupa lui Dinamo, cu două assisturi la 3-1 în finala cu aceeași Rijeka.

Rezerva devenită marele pericol pentru FCSB

Chiar și așa, Hoxha a rămas în umbră pe „Maksimir”. Așa a început și actuala stagiune. A doua sau a treia variantă pe extrema stângă.

Nu a fost titular în primele șase etape. Dintr-odată, pe 20 septembrie, Arber a apărut în sfârșit în formula de start chiar la eterna confruntare croată, Hajduk - Dinamo (0-2)

El a deschis scorul atunci, după o cursă individuală impresionantă, străpungând liniile defensive ale adversarilor.

23 de partide
a jucat Hoxha la Dinamo Zagreb în 2025-2026: 1.466 de minute (63,7 în medie pe meci)

De la acel meci, a fost constant în primul „11” și a ieșit la lumină în meciurile importante.

A marcat și la returul cu Hajduk (1-1), și mai ales la 2-1 cu Rijeka. Golul victoriei, cu un șut în stilul Hagi sau Ilie Dumitrescu, de lângă tușă, cu efect, peste portar.

38 de puncte
are Dinamo Zagreb acum, unul peste Hajduk Split în campionatul croat

Hoxha: „Domnul Derby” și „Messi al lui Dinamo”

După spectaculoasa reușită, cei de la Dinamo Zagreb s-au aprins pe pagina oficială de X:

„Am putea revedea acest gol de o sută de ori. Așa să fie. Golul lui Arbi de o sută de ori la victoria 100 cu Rijeka”.

De la golurile cu Hajduk și Rijeka a fost supranumit „Domnul Derby”. Iar ultrașii Bad Blue Boys îl strigă „Messi al lui Dinamo”.

A fost cel mai bun jucător al campionatului în noiembrie, prelungindu-și contractul cu Dinamo până în 2029.

Hoxha: „Însetat să fiu mai bun, și mai bun”

„Sunt în formă bună, dar trebuie să cer mereu mai mult de la mine, nu vreau să mă opresc aici.

Sunt însetat să fiu mai bun, și mai bun”, a declarat Hoxha într-un interviu pentru cotidianul local Sportske Novosti.

Îi sunt recunoscător antrenorului Mario Kovacevic. Când nu jucam, se purta frumos cu mine. Îmi zicea întotdeauna: «Vei avea șansa ta!». În cele din urmă, mi-a dat-o! Datorită lui reușesc aici. Înainte de a fi antrenor, e în primul rând o persoană extraordinară Arber Hoxha, extremă Dinamo Zagreb

Când jurnaliștii croați îi spun că este cel mai valoros la Dinamo, vedeta echipei, devine jenat: „Nu-mi place să zic asta despre mine. Avem multă calitate în vestiar, cel mai important e că suntem toți împreună”.

Nu ascunde însă că „apreciez ce cred oamenii despre mine”.

Hoxha are 6 goluri și 4 goluri în acest sezon la Zagreb Foto: Imago Hoxha are 6 goluri și 4 goluri în acest sezon la Zagreb Foto: Imago
Hoxha are 6 goluri și 4 goluri în acest sezon la Zagreb Foto: Imago

A jucat la două naționale. S-a stabilit în Albania

Având trei cetățenii, germană, kosovară și albaneză, nu a știut o vreme ce țară vrea să reprezinte.

A jucat la început pentru Kosovo, inclusiv trei meciuri amicale (un gol) la prima selecționată, apoi a trecut la Albania. Și a rămas la Tirana. Titular în naționala „vulturilor”.

21 de selecții
are Arber Hoxha la naționala Albaniei: un gol, o pasă decisivă

Dinamo Zagreb albania europa league fcsb Arber Hoxha
23:18
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
22:26
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
22:48
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
