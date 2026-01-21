„Te duci pe front dacă nu faci asta!” De ce a amenințat patronul lui Dinamo Kiev cel mai bun jucător al echipei ucrainene. Lucescu era acolo

Viktor Tsygankov, 28 de ani, internațional ucrainean, a fost avertizat de Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev. Cauza conflictului era legată de contract.

Viktor Tsygankov este unul dintre cei mai talentați jucători ucraineni ai ultimului deceniu.

În vârstă de 28 de ani, a crescut la academia de juniori a lui Dinamo Kiev, a fost promovat la prima echipă în vara lui 2016 și, până în ianuarie 2023, a evoluat la alb-albaștri.

63 de selecții are Viktor Tsygankov la naționala Ucrainei: 13 goluri, 7 assisturi

Surkis l-a amenințat pe Tsygankov la Dinamo Kiev. Lucescu era în Ucraina

În acea iarnă, când Mircea Lucescu era încă antrenor la kieveni, s-a întâmplat ceva neașteptat la clubul ucrainean.

Viktor Tsygankov, cel mai valoros om al lui Luce la acea vreme, intrase în ultimele șase luni de contract și nu mai voia să extindă acordul cu Dinamo Kiev. Ar fi vrut să plece gratis în vară sau să părăsească Ucraina atunci, imediat, pe o sumă mică.

Moment în care președintele-patron al lui Dinamo, Igor Surkis, a încercat să-l șantajeze. L-a amenințat cu războiul care devasta țara din februarie 2022.

„Tsygankov se ascundea de Dinamo Kiev în casa lui Pere Guardiola”

Jurnalistul ucrainean Igor Burbas a dezvăluit, în emisiunea BurBuzz de pe YouTube, ce i-a transmis Surkis lui Tsygankov în acea perioadă.

„Tsygankov mai avea șase luni de contract și cerea un transfer într-o ligă superioară. Era foarte solicitat, mai multe cluburi îl curtau. Tatăl lui se ocupa de toată afacerea.

În ianuarie 2023, a plecat în Israel, țara sa natală (n.r. s-a născut pe 15 noiembrie 1997, la Nahariya). Apoi s-a dus în Spania și a stat în casa lui Pere Guardiola (n.r. fratele lui Pep Guardiola), președintele Gironei”, a povestit Burbas.

Tsygankov se ascundea sau poate nu. Oricum, acolo se simțea în siguranță. Spaniolii l-au primit și i-au zis: «Stai aici în timp ce negociem cu Dinamo» Igor Burbas, jurnalist ucrainean

„Surkis intimida jucătorii”. A obținut o afacere bună pentru Tsygankov

Ziaristul a completat. „Conducătorii lui Dinamo au început să-l șantajeze și să-l intimideze pe fotbalist, folosindu-l pe tatăl său momeală.

I-au zis: «Dacă nu-ți prelungești conractul, te duci pe front!»”. Surkis folosea aceste metode pentru a intimida jucătorii, ceea ce nu arăta deloc bine”.

Până la urmă, Tsygankov nu a semnat alt contract la Kiev și s-a transferat la Girona în ianuarie 2023, dar Surkis a obținut o înțelegere bună pentru un fotbalist care putea pleca gratis doar șase luni mai târziu.

5 milioane de euro și 50% din viitorul transfer al lui Tsygankov a obținut Dinamo Kiev la transferul mijlocașului la Girona

