Scandal la rivalii FCSB De ce s-au înfuriat fanii lui Dinamo Zagreb după declarația legendarului Boban, președintele clubului

- Suporterii lui Dinamo Zagreb au intrat în conflict cu Zvonimir Boban, președintele și simbolul clubului croat.
- Dinamo Zagreb - FCSB, meci în etapa a 7-a de Europa League, se joacă joi, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1.
FCSB joacă joi seară un meci decisiv în faza principală de Europa League.
Pentru a rămâne în cursa play-off-ului, campioana are neapărat nevoie de victorie la Zagreb în fața lui Dinamo. Așteptând și ultima etapă, acasă cu Feberbahce, pe 29 ianuarie.
De ce e revoltă la adversarii lui FCSB. Boban: „Hajduk a suferit mulți ani”
Roș-albaștrii găsesc o atmosferă rea în Croația, ceea ce i-ar putea ajuta.
Fanii dinamoviști, inclusiv facțiunea dură a ultrașilor, Bad Blue Boys, sunt în conflict cu președintele clubului, legenda echipei și a naționalei croate, Zvonimir Boban.
O declarație făcută de Boban, în spatele ușilor închise, i-a înfuriat pe suporteri.
Ce s-a întâmplat și ce a spus fostul mare jucător al lui AC Milan?
Săptămâna trecută, acesta s-a întâlnit la stadionul Maksimir cu jurnaliștii locali. Voia să fie o discuție relaxată, off the record.
Dar ceva, o mică parte din ce s-a discutat acolo, s-a aflat. Printre subiecte: arbitrajul și nemulțumirea lui Hajduk Split, principala rivală a lui Dinamo, legată de arbitrajul din campionatul intern.
Boban, 57 de ani, a zis, potrivit sportsport.ba: „Vorbind despre arbitri, cei de la Hajduk au fost frustrați și au suferit mulți ani din cauza a ceea ce li s-a făcut”.
Reacția susținătorilor din Zagreb: „Boban a înmulțit cu zero ce a realizat Dinamo în ultimii douăzeci de ani”.
Rivala lui FCSB, Dinamo Zagreb, a pus-o la pământ pe Hajduk. Reacția lui Boban
Hajduk nu a mai cucerit niciun titlu din 2005, iar de atunci Dinamo Zagreb a fost de 18 ori campioana Croației!
Boban, ales în 2025 președintele lui Dinamo, acceptă criticile fanilor. Într-un interviu pentru The Guardian, el a dat exemplul suprem.
Isus a fost un om bun, mai bun decât oricare dintre noi, e clar, nu? L-au răstignit! Cine suntem noi să nu fim răstigniți? Zvonimir Boban, președinte Dinamo Zagreb