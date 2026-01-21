Scandal la rivalii FCSB De ce s-au înfuriat fanii lui Dinamo Zagreb după declarația legendarului Boban, președintele clubului
Scandal la rivalii FCSB De ce s-au înfuriat fanii lui Dinamo Zagreb după declarația legendarului Boban, președintele clubului

  • Suporterii lui Dinamo Zagreb au intrat în conflict cu Zvonimir Boban, președintele și simbolul clubului croat.
  • Dinamo Zagreb - FCSB, meci în etapa a 7-a de Europa League, se joacă joi, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi 1 și Prima Sport 1. 

FCSB joacă joi seară un meci decisiv în faza principală de Europa League.

Pentru a rămâne în cursa play-off-ului, campioana are neapărat nevoie de victorie la Zagreb în fața lui Dinamo. Așteptând și ultima etapă, acasă cu Feberbahce, pe 29 ianuarie.

27 este locul
lui FCSB după șase etape în Europa League, cu 6 puncte. Dinamo Zagreb e pe 25 (7p). Ultima poziție care prinde play-off-ul e 24

De ce e revoltă la adversarii lui FCSB. Boban: „Hajduk a suferit mulți ani”

Roș-albaștrii găsesc o atmosferă rea în Croația, ceea ce i-ar putea ajuta.

Fanii dinamoviști, inclusiv facțiunea dură a ultrașilor, Bad Blue Boys, sunt în conflict cu președintele clubului, legenda echipei și a naționalei croate, Zvonimir Boban.

O declarație făcută de Boban, în spatele ușilor închise, i-a înfuriat pe suporteri.

Zvonimir Boban, președintele lui Dinamo Zagreb din 2025 Foto: Imago Zvonimir Boban, președintele lui Dinamo Zagreb din 2025 Foto: Imago
Zvonimir Boban, președintele lui Dinamo Zagreb din 2025 Foto: Imago

Ce s-a întâmplat și ce a spus fostul mare jucător al lui AC Milan?

Săptămâna trecută, acesta s-a întâlnit la stadionul Maksimir cu jurnaliștii locali. Voia să fie o discuție relaxată, off the record.

Dar ceva, o mică parte din ce s-a discutat acolo, s-a aflat. Printre subiecte: arbitrajul și nemulțumirea lui Hajduk Split, principala rivală a lui Dinamo, legată de arbitrajul din campionatul intern.

Boban, 57 de ani, a zis, potrivit sportsport.ba: „Vorbind despre arbitri, cei de la Hajduk au fost frustrați și au suferit mulți ani din cauza a ceea ce li s-a făcut”.

Reacția susținătorilor din Zagreb: „Boban a înmulțit cu zero ce a realizat Dinamo în ultimii douăzeci de ani”.

Rivala lui FCSB, Dinamo Zagreb, a pus-o la pământ pe Hajduk. Reacția lui Boban

Hajduk nu a mai cucerit niciun titlu din 2005, iar de atunci Dinamo Zagreb a fost de 18 ori campioana Croației!

25-6 este raportul
titlurilor în favoarea lui Dinamo Zagreb, care a spulberat-o pe Hajduk Split în Croația

Boban, ales în 2025 președintele lui Dinamo, acceptă criticile fanilor. Într-un interviu pentru The Guardian, el a dat exemplul suprem.

Isus a fost un om bun, mai bun decât oricare dintre noi, e clar, nu? L-au răstignit! Cine suntem noi să nu fim răstigniți? Zvonimir Boban, președinte Dinamo Zagreb

Citește și

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
