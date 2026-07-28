Scene groaznice FOTO. Arbitra meciului dintre Metz și Fortuna Sittard, lovită într-o altercație a jucătorilor » Diagnosticul primit

Mathilde Demoncay, arbitra care a oficiat partida amicală dintre Metz și Fortuna Sittard, s-a ales cu o lovitură foarte puternică, în urma unui conflict între fotbaliști.

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Cele două formații s-au întâlnit în urmă cu trei zile, iar francezii s-au impus cu 3-1, la capătul unui duel care a adus multe tensiuni pentru o partidă de pregătire.

Metz - Fortuna Sittard 3-1 . Arbitra partidei, lovită într-o altercație a jucătorilor

În minutul 39 al partidei, un jucător de la Metz l-a tras puternic de tricou pe un adversar de la Sittard, care a răbufnit apoi la adresa acestuia.

Cei doi s-au îmbrâncit, iar un conflict între grupurile de jucători a pornit în doar câteva secunde.

Arbitra Demoncay, aflată la centru, a încercat să-i despartă pe fotbaliști, însă s-a ales cu o lovitură care a doborât-o, informează letsgometz.com.

Aceasta a fost ajutată de câțiva jucători, în timp ce ceilalți au continuat conflictul, până la intervenția echipei medicale.

Arbitra a reușit să se ridice în cele din urmă, iar rolul ei a fost preluat de unul dintre asistenți. După pauză, a rămas la vestiar, după ce s-a constatat că a suferit o comoție cerebrală.

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