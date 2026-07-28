„A făcut ceva foarte grav” Lui Capello nu-i vine să creadă cine va fi noul selecționer al Italiei. Pe cine ar fi preferat

Telenovela a ajuns la sfârșit: Roberto Mancini (61 de ani) va fi noul selecționer al Italiei.

Fabio Capello (80 de ani) consideră că alegerea Federației (FIGC) este greșită. Pe cine ar fi preferat fostul mare antrenor, mai jos.

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Andrea Pirlo a fost la un pas de a fi numit în fruntea naționalei Italiei, însă Giovanni Malago, președintele FIGC, a spus pas, din cauza legăturilor fostului mare mijlocaș cu Fonbet, unul dintre cele mai importante branduri de pariuri sportive din Rusia.

Paolo Maldini, care îl propusese pe Pirlo, a părăsit Federația, la doar 16 zile după ce fusese numit în funcția de director tehnic. A fost urmat de Leonardo, consilierul său.

Fabio Capello, uimit de revenirea lui Roberto Mancini în funcția de selecționer al Italiei

Presa italiană, citată de Reuters, a dezvăluit marți că Malago a anunțat deja numele noului selecționer în cadrul unei ședințe a Consiliului Federației, spunând: „Mancini este noul antrenor”.

Roberto Mancini a mai pregătit naționala Italiei. Primul său mandat a început în iulie 2018. Cu el pe bancă, Squadra Azzurra a devenit campioană europeană în 2021.

Totuși, Fabio Capello a avut o reacție acidă în momentul în care a aflat că Mancini se află în pole-position pentru funcția de selecționer.

Acesta a amintit de momentul în care Mancini, care fusese numit și coordonator al naționalelor U20 și U21 ale Italiei, a ales să plece în august 2023, pentru a pregăti selecționata Arabiei Saudite.

„Revenim la cei care au antrenat deja naționala. Mi se pare incredibil că Mancini ar putea reveni pe banca echipei după ce a părăsit-o în felul acela.

Cum poți să pleci fără niciun motiv pentru a merge să câștigi bani în Arabia Saudită? Atenție, nu pun la îndoială talentul lui Mancini ca antrenor, dar ceea ce a făcut, în opinia mea, este foarte grav”, a spus Capello într-un interviu pentru gazzetta.it.

58 de partide a adunat Roberto Mancini în primul mandat de selecționer al Italiei. A câștigat 38, a remizat de 12 ori și a pierdut 8 dueluri

Fabio Capello: „Maldini și Leonardo s-au simțit folosiți”

Capello a explicat de ce se aștepta ca Maldini și Leonardo să renunțe la funcțiile lor, după ce varianta Pirlo a picat.

„A fost o mare încurcătură. În opinia mea, este clar că, pentru a nu-l accepta pe Pirlo ca antrenor al naționalei, au săpat adânc, încercând să-i găsească defecte.

Mă așteptam ca Maldini și Leonardo să demisioneze, neavând libertatea de a face ceea ce consideră important pentru redresarea naționalei.

Într-un anumit sens, după ce au promis atât de multe, s-au simțit folosiți. Erau cu siguranță două profiluri potrivite pentru rolul respectiv. Ar fi deschis o cale nouă, diferită, în afara normelor obișnuite.

Pirlo? Ar fi fost ceva nou. La Juventus nu s-a descurcat rău, dar s-a uitat imediat acest lucru”.

Lui Maldini și Leonardo le pot reproșa doar că au încercat să escaladeze Everestul cu rachete de zăpadă: știam că Guardiola va spune nu, iar ei s-au lăsat puțin duși de val de faptul că erau liberi să aleagă. De fapt, cred că s-au lăsat păcăliți. Nu cred că ar fi acceptat vreodată. Mă așteptam la asta. Când am auzit numele lui Guardiola, mi-am spus: e o utopie… Fabio Capello, fost mare antrenor

Antonio Conte, favoritul lui Fabio Capello

Capello consideră că cel mai potrivit pentru preluarea naționalei ar fi fost Antonio Conte, rămas fără echipă după despărțirea de Napoli din această vară.

„Pentru mine, a mai rămas doar Antonio Conte, care este un antrenor excelent. În cei doi ani la conducerea echipei, a făcut ceea ce se așteaptă de la un antrenor al echipei naționale și o face întotdeauna prin rezultate.

Singurul lucru care contează în Italia este să câștige. Restul sunt doar filosofii pe care ți le inventezi”.

25 de meciuri a adunat Antonio Conte pe banca naționalei Italiei, în perioada septembrie 2014-iulie 2016. A înregistrat 14 victorii, 6 remize și 5 înfrângeri

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