Becali, tranzacție record Patronul FCSB tocmai a încasat 14,3 milioane de euro: „Cea mai mare de până acum” +43 foto
Gigi Becali. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Becali, tranzacție record Patronul FCSB tocmai a încasat 14,3 milioane de euro: „Cea mai mare de până acum”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 17:25
alt-text Actualizat: 28.07.2026, ora 17:27
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB și om de afaceri, a încheiat o tranzacție importantă pe piața imobiliară.
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Acesta a vândut un teren de aproximativ 30.000 de metri pătrați situat în apropierea complexului comercial Pipera Plaza.

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Gigi Becali, tranzacție de milioane: „Este cea mai mare pe care am realizat-o până acum”

Cumpărătorul este investitorul britanic Ghai Sant Ram, care i-a plătit lui Gigi Becali 14,3 milioane de euro pentru teren și intenționează să construiască în zonă un ansamblu rezidențial cu aproximativ 650 de apartamente.

Terenul a fost achiziționat împreună cu autorizația necesară dezvoltării proiectului imobiliar, iar tranzacția a fost intermediată de compania CGA Home Consulting, conform wall-street.ro.

Este o tranzacție importantă, încheiată după 16 luni de discuții și negocieri. Am ajuns la un acord corect pentru ambele părți datorită implicării și experienței lui Cătălin Apetri, cu care colaborez de foarte mulți ani. Este cea mai mare tranzacție pe care am realizat-o până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting. Gigi Becali, patron FCSB

Ghai Sant Ram își extinde astfel portofoliul de investiții din România. Omul de afaceri britanic este implicat și în dezvoltarea proiectelor Ivory Residence și Horizon City, ambele situate în nordul Capitalei.

Ivory Residence a fost început inițial de Gigi Becali, dar proiectul a fost abandonat după criza financiară din 2008 și preluat ulterior de investitorul britanic.

Horizon City, celălalt proiect important al acestuia, prevede construirea a 699 de apartamente și reprezintă o investiție estimată la 130 de milioane de euro.

2.500 de apartamente
va depăși portofoliul lui Ghai Sant Ram în România, după finalizarea noului proiect din Pipera. Investitorul britanic mai deține 1.188 de locuințe

Proprietatea are acces către centrul Bucureștiului, Voluntari, Tunari, DN1, Șoseaua de Centură și Autostrada A3. În apropiere se află, de asemenea, spații comerciale, servicii medicale, săli de sport și instituții de învățământ.

Ce urmează pentru FCSB

FCSB are un program încărcat în următoarele zile. Joi, 30 iulie, de la ora 19:00, roș-albaștrii joacă în Letonia returul cu FK Auda, din turul al doilea preliminar al Conference League.

Formația bucureșteană trebuie să întoarcă eșecul din prima manșă, scor 2-3.

FCSB - Auda, meci (18).jpeg
FCSB - Auda, meci (18).jpeg

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Apoi, luni, 3 august, de la ora 21:30, FCSB revine în Superliga pentru meciul de pe teren propriu cu Farul Constanța.

26,7 milioane de euro
valorează lotul celor de la FCSB

În această vară, formația roș-albastră a plătit 1,35 milioane de euro pentru Aymen Boutoutaou și 100.000 de euro pentru Ronny Labonne, în timp ce Eddy Gnahore, Dylan Batubinsika și Luca Stancu au fost aduși liberi de contract.

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