„Legea Vinicius”, interzisă în La Liga Decizia radicală luată de șeful arbitrilor din Spania, înainte de startul sezonului

Înainte de startul noului sezon din La Liga, Comitetul Tehnic al Arbitrilor (CTA) a decis să nu introducă în fotbalul spaniol „Legea Vinicius”.

În plus, CTA a făcut o solicitare către IFAB pentru a introduce regula care nu le mai permite portarilor să simuleze accidentările, aceeași care va fi implementată în Anglia.

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„Legea Vinicius” presupune eliminarea directă a unui jucător care își acoperă gura în timpul unui conflict cu un adversar, atunci când vrea să-i transmită un mesaj.

„Legea Vinicius” nu va fi implementată în La Liga

În aceste zile, în stațiunea Las Caldas, din Asturias, sunt reuniți arbitrii din La Liga și oficialii VAR. Scopul acestei întâlniri este de a stabili ultimele detalii privind arbitrajul spaniol.

Problema cu „Legea Vinicius” este că uneori jucătorii își acoperă gura cu tricoul atunci când discută anumite detalii tactice sau vorbesc despre o fază din timpul meciului, fără să jignească pe cineva.

Astfel, Comitetul Tehnic al Arbitrilor din Spania a decis să nu introducă „Legea Vinicius” în La Liga în sezonul care va debuta pe 15 august.

„Să lași o echipă în zece oameni fără să ai dovada clară că acel lucru chiar a fost spus… Trebuie să vedem dacă acest comportament poate fi combătut prin această măsură sau prin alte soluții”, a declarat Fran Soto, președintele CTA, conform as.com.

Comitetul Tehnic al Arbitrilor a luat, astfel, aceeași decizie ca UEFA. Forul european a hotărât, în luna mai, să nu introducă regula aprobată la nivel de FIFA.

Concret, „Legea Vinicius” nu va fi aplicată în Champions League, nici la masculin, nici la feminin, și nici în celelalte competiții intercluburi organizate de UEFA.

FIFA a susținut această modificare după mai multe episoade controversate. Unul dintre ele a avut loc în Liga Campionilor, când Vinicius l-a acuzat pe Gianluca Prestianni, jucătorul celor de la Benfica, că l-a numit „maimuță”, după ce și-a acoperit gura cu tricoul.

Prestianni a primit o suspendare de șase meciuri din partea UEFA, însă doar trei sunt cu executare. Celelalte trei au fost lăsate „în așteptare” timp de doi ani și vor fi activate doar dacă jucătorul comite o nouă abatere.

O altă situație care a dus la schimbarea regulilor a fost finala Cupei Africii pe Națiuni, în care jucătorii Senegalului au părăsit terenul în semn de protest față de o decizie de arbitraj.

Comitetul Tehnic al Arbitrul a făcut o altă solicitare către IFAB

Dacă „Legea Vinicius” nu va fi implementată în La Liga, Comitetul Tehnic al Arbitrilor a făcut o solicitare către IFAB pentru a aproba o nouă măsură împotriva tragerilor de timp.

Această regulă îi vizează pe portari, care se prefac tot mai des că sunt accidentați pentru a beneficia de anumite pauze tactice, de obicei spre finalul partidelor.

Aceste întreruperi ale jocului le permit echipelor să discute despre joc sau chiar să încurce adversarii care dominau jocul.

Astfel, exact ca decizia luată de fotbalul englez, și în Spania se va impune această regulă, dacă va fi aprobată de IFAB.

Pe lângă această propunere, arbitrii spanioli vor aplica și alte măsuri care au fost utilizate la Campionatul Mondial din această vară, cum ar fi:

Dacă echipele întârzie peste 8 secunde la o aruncare de la margine, atunci pierd posesia, iar adversarii vor beneficia de aut.

Înlocuirile. În cazul în care schimbarea jucătorilor nu se face în maximum 10 secunde de când anunță al 4-lea oficial pe tabela sa electronică, echipa respectivă rămâne în 10 până la următoarea pauză a jocului. Cel care trebuia să părăsească terenul iese oricum. Cel care trebuia să intre așteaptă o nouă întrerupere a partidei.

Accidentări. Dacă un jucător are nevoie de îngrijiri pe teren mai mult de opt secunde, e scos din joc un minut. Prima excepție: faultul să nu fi fost urmat de cartonaș galben sau eliminare directă. A doua excepție: portarul nu e vizat de această nouă regulă. El nu va fi trimis pe margine 60 de secunde.

În ceea ce privește arbitrajul video, UEFA insistă ca VAR să intervină în situațiile doar în situațiile de „eroare clară și evidentă”, principiu susținut și de Fran Soto încă de la preluarea conducerii Comitetului Tehnic al Arbitrilor.

„VAR trebuie să intervină doar în situațiile în care există o eroare clară și evidentă, adică atunci când decizia arbitrului este în mod evident greșită sau când acesta a omis o fază clară.

VAR nu este destinat să rearbitreze meciul, ci reprezintă un sprijin esențial pentru arbitri, care trebuie să rămână principalii responsabili în procesul de luare a deciziilor”, a transmis UEFA.

Cum a luat naștere „Legea Vinicius”

Pe 17 februarie, în turul play-off-ului Champions League, Benfica - Real Madrid (0-1), Gianluca Prestianni l-a insultat pe Vinicius.

Brazilianul l-a acuzat de rasism, dar adversarul a fost lăsat să continue meciul, pentru că arbitrul Francois Letexier nu avea dovezi să-l elimine imediat.

Argentinianul și-a acoperit gura cu tricoul în timp ce îl jignea pe Vinicius.

Ulterior, Prestianni a fost suspendat de UEFA trei partide pentru homofobie.

Urmare a acelui caz, IFAB a introdus o nouă regulă, anunțată în aprilie:

Dacă vorbești agresiv cu un adversar în timp ce îți acoperi gura cu mâna sau tricoul, primești cartonaș roșu direct.

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