„Jigniri și amenințări cu moartea”  Un arbitru de top povestește calvarul prin care a trecut după un meci + Diagnosticat cu cancer la 20 de ani

Willy Delajod (33 de ani), arbitru în Ligue 1, a povestit despre jignirile și amenințările pe care le-a primit după ce a arbitrat un meci de campionat.

Pe lângă cariera din fotbal, francezul mai lucrează și ca agent imobiliar.

Calvarul lui Delajod a început după ce a arbitrat, în 2024, derby-ul Olympique Marseille - AS Monaco, în etapa 19 din Ligue 1.

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, dar deciziile luate de „central” au stârnit proteste vehemente.

Willy Delajod: „Telefonul suna la fiecare două minute”

În partida de pe Stade Velodrome, Willy Delajod a eliminat doi jucători de la AS Monaco. În minutul 11, Maripan a văzut direct cartonașul roșu, iar cu 4 minute înainte de final, Zakaria a fost trimis și el la vestiare.

De asemenea, arbitrul a acordat și un cartonaș galben controversat, în minutul 84, unui jucător de la Marseille. Decizia lui Delajod a stârnit furia monegascilor, care considerau că era necesar un cartonaș roșu.

În cadrul unui interviu pentru Le Dauphine Libere, Willy Delajod a povestit despre calvarul prin care a trecut după acel meci.

„Telefonul meu, de care am nevoie pentru muncă, suna la fiecare două minute. Jigniri și amenințări cu moartea… A trebuit să cer agenției care se ocupă de comunicarea mea să șteargă toate mesajele de ură de pe rețelele sociale”, a spus arbitrul, conform marca.com.

Willy Delajod va arbitra meciul Spania - Bulgaria, care se dispută astăzi, de la ora 21:45, din cadrul grupei E din preliminariile Campionatul Mondial din 2026, anunță uefa.com.

Delajod, diagnosticat cu cancer la 20 de ani

Willy Delajod a debutat în Ligue 1 în 2018. Inițial, Delajod a fost fotbalist, dar o accidentare l-a forțat să devină arbitru.

Doi ani mai târziu, acesta a primit o veste foarte tristă, chiar în ziua în care a împlinit 20 de ani. I s-a descoperit o tumoare canceroasă la gleznă.

În cele din urmă, arbitrul francez a depășit toate problemele de sănătate și își continuă cariera atât pe plan fotbalistic, cât și în domeniul imobiliar.

Pe plan internațional, Willy Delajod a debutat în 2021, în partida amicală dintre Spania și Lituania, scor 4-0.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport