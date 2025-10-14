 Rivalele care și-au spus „DA”! Starurile WNBA Alyssa Thomas și DeWanna Bonner, care sunt partenere de viață , sunt acum și coechipiere

De la colege de echipă la logodnice. Relația dintre cele două superstaruri din WNBA, Alyssa Thomas și DeWanna Bonner, a captivat lumea sportului.

WNBA, liga profesionistă de baschet feminin din SUA, practic cea mai importantă competiție de acest gen din lume, propune o poveste de dragoste impresionantă.

Idila dintre cele două jucătoare de top, Alyssa Thomas și DeWanna Bonner, a început în mijlocul celui mai neobișnuit sezon: cel din 2020, afectat de pandemia de COVID-19.

Și-au anunțat relația în 2021

Atunci, colege la echipa Connecticut Sun, Thomas și Bonner au petrecut mult timp împreună sub regulile stricte ale pandemiei. Prietenia lor strânsă s-a transformat rapid într-o poveste de dragoste care a depășit limitele terenului de joc.

Deși competiția în WNBA este acerbă, iar astfel de idile între colege de echipă sunt rare, Alyssa Thomas și DeWanna Bonner au demonstrat că dragostea poate înflori chiar și sub presiunea concurenței.

Relația lor a devenit oficială în jurul Valentine's Day 2021, dar apogeul emoțional a venit în 2023, când Thomas a surprins-o pe Bonner cu o cerere romantică în căsătorie. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, impresionându-i pe fani, care și-au manifestat „zgomotos” bucuria și susținerea.

Momentul în care cele două sportive au spus „DA” / FOTO: X

Alyssa Thomas și DeWanna Bonner sunt coechipiere din nou

Thomas și Bonner s-au reunit de curând și profesional: sunt din nou colege de echipă, de astă dată la Phoenix Mercury, acolo unde Alyssa Thomas a fost transferată în vară, iar DeWanna Bonner s-a întors după o experiență ratată la Indiana Fever.

Viața personală a sportivei DeWanna Bonner are laturi sentimentale puternice: este mamă a două fete gemene, Cali și Demi, dintr-o relație anterioară cu altă jucătoare WNBA, Candice Dupree. Ele au folosit fertilizarea in vitro pentru a putea concepe copii.

Conform unor surse, nunta dintre DeWanna Bonner și Alyssa Thomas ar fi planificată pentru 2026, iar fanii abia așteaptă momentul în care drumul lor comun va fi asumat și oficial.

Ne provocăm una pe alta în fiecare zi, dar ne și susținem. Suntem în asta împreună, ca jucătoare și ca oameni. Alyssa Thomas

Cine e Alyssa Thomas

Născută pe 12 aprilie 1992 (33 de ani)

Cea mai rapidă jucătoare din istorie care a ajuns la 100 puncte, 50 recuperări și 50 pase decisive într-un sezon, în doar 7 meciuri.

Lider all-time la Maryland în puncte, recuperări, pase decisive.

În sezonul 2025, a reușit să bată recordul pentru cele mai multe pase decisive într-un sezon în WNBA.

Cine e DeWanna Bonner

Născută pe 21 august 1987 (38 de ani), are dublă cetățenie: americană și macedoneană

A câștigat două titluri WNBA cu Mercury, în 2009 și 2014.

A fost de șase ori All-Star în WNBA.

