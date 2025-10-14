„Are loc un genocid!” Fostul jucător de la Arsenal denunță acțiunile Israelului în Fâșia Gaza: „Un guvern omoară copii și restul lumii privește”
Hector Bellerin. Foto: Imago

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.10.2025, ora 11:03
alt-text Actualizat: 14.10.2025, ora 11:03
  • Hector Bellerin (30 de ani), fundașul spaniol al echipei Real Betis, și-a exprimat opinia despre conflictul sângeros din Fâșia Gaza.

Într-un interviu acordat ziarului spaniol ABC, fundașul dreapta a afirmat că vrea să fie sincer, chiar dacă riscă să primească critici.

Hector Bellerin denunță masacrul făcut de Israel: „Se comite un genocid”

„Sunt de părere că se comite un genocid (n.r. - în Gaza), îl vedem de pe telefoanele noastre. Cred că ar trebui să facem mai mult, ca fotbaliști.

În urmă cu cinci ani, dacă te întreba cineva despre conflictul Israel-Gaza, puteai să spui: «Nu am prea multe informații». Acum nu mai poți scăpa cu asta.

Acum există un guvern (n.r. - Israel) care omoară civili, copii… îi lasă să moară de foame și restul lumii privește, și pare că nimic nu se va schimba, orice am face”, a declarat Bellerin, conform marca.com.

În cariera sa, Bellerin a mai jucat la Arsenal, Sporting Lisabona, Barcelona și Watford.

Cine nu înțelege sau nu recunoaște că ceea ce se întâmplă este un genocid cred că nu înțelege foarte bine ce se întâmplă. Noi (n.r. - fotbaliștii) suntem un megafon social incredibil. Hector Bellerin

Fundașul a mai afirmat că „în cazul Ucrainei s-a intervenit foarte repede” și a subliniat că „în prezent există alte interese”.

Fotbalistul a mai remarcat că „încep să apară niște proteste în fotbal pe care La Liga vrea să le mușamalizeze”, conform sursei citate.

Imediat după invadarea Ucrainei, pe 24 februarie 2022, Rusia a fost exclusă din fotbalul internațional. Și de UEFA, și de FIFA.

Cifrele lui Hector Bellerin:

  • Arsenal: 239 de meciuri, 9 goluri, 29 de pase decisive
  • Real Betis: 83 de meciuri, 9 pase decisive
  • Sporting Lisabona: 13 meciuri, un gol
  • Watford: 8 meciuri, un gol
  • Barcelona: 7 meciuri

De-a lungul carierei sale, Bellerin a câștigat trei Cupe ale Angliei și trei Supercupe ale Angliei cu Arsenal, un titlu în La Liga cu Barcelona și o Cupă a Spaniei cu Real Betis.

Israel, acuzată de genocid de Națiunile Unite

Pe 7 octombrie 2023, organizația terorista Hamas a lansat o acțiune coordonată în sudul Israelului. Aceasta s-a soldat cu aproximativ 1.200 de victime israeliene și 251 de persoane răpite, conform militarystrategymagazine.com.

Ca urmare a atacului, Israel a lansat o ofensivă care a afectat puternic Palestina: până în prezent, peste 67.000 de palestinieni au fost uciși, aproape o treime fiind copii, iar în Israel și-au pierdut viața 1.665 de persoane, dintre care 466 soldați, conform reuters.com.

Organizațiile internaționale au condamnat violențele comise de ambele părți, iar Națiunile Unite au acuzat Israelul de genocid, acuzație pe care statul israelian a respins-o, susținând că acțiunile sale au reprezentat o formă legitimă de autoapărare.

Totuși, Israel și Hamas au început recent demersurile pentru instaurarea păcii, iar unul dintre primii pași a fost semnarea unui armistițiu.

În urma acestuia, cei 20 de ostatici israelieni rămași în viață, toți bărbați, au fost eliberați luni, alături de aproape 2.000 de prizonieri palestinieni, potrivit theguardian.com.

