Sancțiuni după Cupa Africii Nu au iertat pe nimeni! Senegal și Maroc au de suferit după incidentele din finală

Comisia de Disciplină a Confederației Africane de Fotbal (CAF) a impus mai multe sancțiuni după incidentele din finala Cupei Africii dintre Senegal și Maroc.

Cele două federații au fost amendate drastic de CAF, iar unii jucători au fost suspendați.

Senegal a învins-o pe Maroc în ultimul act al competiției cu scorul de 1-0. Duelul a oferit momente șocante.

În finalul primei părți a meciului, înainte de cele două reprize de prelungiri, arbitrul a acordat un penalty pentru Maroc, iar senegalezii au protestat vehement și au ieșit de pe teren la insistențele selecționerului Pape Thiaw.

Și fanii echipei au intrat în conflict cu forțele de ordine pentru a împiedica executarea loviturii de la 11 metri, care a fost ratată, în cele din urmă, de Brahim Diaz.

Sancțiuni după finala Cupei Africii dintre Senegal și Maroc

Comisia de Disciplină a Confederației Africane de Fotbal a anunțat cum sunt pedepsite cele două naționale după incidentele din finala Cupei Africii.

Sancțiunile impuse Senegalului:

Selecționerul Pape Thiaw a fost suspendat pentru 5 partide organizate de CAF pentru comportamentul său nesportiv din finalul meciului, atunci când și-a chemat jucătorii la vestiare după ce Maroc a primit un penalty, conform cafonline.com.

pentru comportamentul său nesportiv din finalul meciului, atunci când și-a chemat jucătorii la vestiare după ce Maroc a primit un penalty, conform cafonline.com. Thiaw a primit și o amendă de 100.000 de dolari.

Jucătorii senegalezi Iliman Ndiaye și Ismaila Sarr au primit o suspendare de două meciuri oficiale CAF pentru comportamentul lor neadecvat față de arbitru.

Federația Senegaleză de Fotbal nu a scăpat nici ea. A primit mai multe amenzi:

300.000 de dolari pentru comportamentul fanilor din finalul partidei. Aceștia au discreditat jocul, încălcând principiile de fair-play și integritate ale Codului Disciplinar CAF

300.000 de dolari pentru comportamentul nesportiv al jucătorilor și staff-ului tehnic

15.000 de dolari din cauza celor 5 avertismente primite de jucătorii naționalei în timpul finalei

Senegal fans trying to storm the pitch fighting with police, during the period of time the players left the pitch and the game was stopped…



🫣pic.twitter.com/PVQQK8cgGe — Football Away Days (@FBAwayDays) January 18, 2026

Sancțiunile impuse Marocului:

Achraf Hakimi, căpitanul Marocului, a fost suspendat pentru următoarele două meciuri oficiale CAF din cauza comportamentului său nesportiv (sancțiunea este cu suspendare de 1 an pentru unul dintre meciuri)

Ismael Saibari, colegul lui Dennis Man de la PSV, a fost fost suspendat pentru următoarele 3 meciuri CAF ale naționalei sale. Acesta a primit și o amendă de 100.000 de dolari.

Federația Marocană de Fotbal a fost și ea amendată de CAF:

200.000 de dolari pentru comportamentul copiilor de pe marginea terenului, care ascundeau mingile în timpul finalei

100.000 de euro pentru comportamentul necorespunzător al jucătorilor și staff-ului echipei, care au invadat zona unde arbitrul revedea fazele pe camera VAR și au obstrucționat activitatea „centralului”

15.000 de euro din cauză că fanii echipei au utilizat lasere în timpul finalei

Ce s-a întâmplat la finala Cupei Africii

Ultimul act al turneului african a avut parte de un final cu adevărat exploziv. Senegal a deschis scorul prin Ismaila Sarr, însă golul a fost anulat pentru un fault în atac.

Câteva momente mai târziu, la un corner al Marocului, VAR-ul a intervenit, iar arbitrul a dictat un penalty controversat pentru o tragere de tricou.

Senegalezii au protestat vehement, iar selecționerul Pape Thiaw le-a făcut semn jucătorilor să părăsească terenul.

Cei mai mulți dintre aceștia l-au urmat la vestiare, nu și Sadio Mane, fostul star al lui Liverpool, care a rămas pe gazon încercând să-și convingă coechipierii să rămână pe teren.

Ulterior, Mane a mers și el la vestiare, reușind într-un final să îi determine pe colegii săi să continue meciul.

După ce senegalezii au revenit pe gazon, lovitura de la 11 metri a fost executată în cele din urmă de Brahim Diaz, jucătorul celor de la Real Madrid.

Diaz a încercat o „scăriță”, dar portarul Edouard Mendy i-a ghicit intenția și a rămas pe centru, reușind să rețină balonul fără emoții. Astfel, partida a intrat în prelungiri.

În minutul 94, Senegal a dat lovitura prin Pape Gueye. Fotbalistul lui Villarreal a șutat violent de la marginea careului, balonul a izbit transversala și s-a oprit în plasă.

Marocul s-a aruncat apoi în ofensivă, însă n-a reușit să marcheze golul care ar fi dus meciul la penalty-uri. Astfel, Senegal a obținut al doilea succes din istorie la Cupa Africii, după cel din 2022.

