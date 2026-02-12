„Guler, hărțuit la Real Madrid” Acuzații serioase din Turcia. Adversarul României la barajul din martie, victima mobbingului în vestiarul blanco
Campionate

„Guler, hărțuit la Real Madrid" Acuzații serioase din Turcia. Adversarul României la barajul din martie, victima mobbingului în vestiarul blanco

Cristina Negrilă
Publicat: 12.02.2026, ora 09:53
Actualizat: 12.02.2026, ora 09:58
  • Fostul șef al scouterilor de la Fenerbahce, Serhat Pekmezci, face afirmații șocante: Arda Guler (20 de ani) ar fi hărțuit în vestiarul lui Real Madrid!

Serhat Pekmezci este cel care l-a adus pe Arda Guler de la Gençlerbirliği la Fenerbahce.

Arda Guler, hărțuit de colegii de la Real Madrid

Guler, care va fi adversarul României la barajul din martie, s-ar confrunta cu probleme mari la clubul blanco.

Pekmezci susține că mijlocașul nu a fost acceptat pe deplin de unii jucători de la Real Madrid și că traversează momente grele din punct de vedere psihologic, scrie Marca.

„Chiar dacă Real Madrid e un club uriaș, Arda Guler este în prezent victima unei hărțuirii foarte grave. Nu spun asta pentru că mi s-ar fi plâns, dar am anticipat că va experimenta asta. I-am spus: «Ai răbdare».

Există un grup de jucători care pur și simplu nu îl acceptă pe Arda. D-asta a plecat și Xabi Alonso.

Din păcate, sunt jucători cu un ego foarte mare. Ce face Alvaro Arbeloa… Arda este foarte răbdător, este foarte conștient, dar chiar și el a început să se revolte, întrebând «De ce mereu eu?»”.

Arda mă sună când are timp. Când este cu echipa națională, mă duc să-l vizitez”.

Ce este mobbing-ul

  • O formă de hărțuire morală sau bullying la locul de muncă. E caracterizată prin comportamente abuzive, sistematice și repetitive, exercitate de colegi sau superiori asupra unei persoane.
    Acesta implică acțiuni precum intimidarea, izolarea, umilirea, răspândirea de zvonuri sau discreditarea, având scopul de a distruge echilibrul psihic al persoanei vizate.

D-asta a plecat Xabi, d-asta n-a venit Klopp la Real Madrid”

Pekmezci mai afirmă că problemele din vestiarul echipei din Madrid creează probleme și la nivel de antrenori:

„Klopp a spus deja că unii jucători trebuie să plece pentru ca el să ajungă. De aceea a plecat și Xabi Alonso”.

Pekmezci afirmă că Fenerbahce e un club mai mare decât Real Madrid:

„Am susținut întotdeauna că Fenerbahçe nu este diferit de Real Madrid. De fapt, pentru mine, este un club mai mare decât Real Madrid. Avem o echipă de baschet care a câștigat Liga Campionilor. Avem sportivi de renume mondial. Nenumărate vedete au ajuns aici. Avem un antrenor care a dus echipa națională a Braziliei la titlul mondial.

Avem multe legende care au ieșit din rândurile noastre, precum Oguz și Aykut. Aceste persoane nu au servit decât Fenerbahçe, spre deosebire de alții. Pur și simplu și-au făcut treaba, au transpirat pentru tricourile lor și au devenit mari modele de urmat pentru generațiile viitoare”, a mai spus turcul.

În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR

