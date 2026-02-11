Furt de identitate Un „angajat FRF” a vândut bilete la barajul Turcia - România pe OLX, cu 600 de lei

O persoană care s-a dat drept angajat FRF a vândut bilete la barajul Turcia - România pe site-ul OLX, cu 600 de lei.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Toate cele cele 2.130 de bilete puse în vânzare pentru suporterii „tricolori” au fost epuizate în 20 de secunde!

Un „angajat FRF” a vândut bilete la barajul Turcia - România, cu 600 de lei

Pe pagina de Facebook a DB-sport.ro a apărut informația conform căreia un presupus angajat al FRF pe secția transferuri internaționale ar vinde 11 bilete la meciul de baraj Turcia - România pe site-ul OLX, cu 600 de lei.

„Sunt Andrei Panaite, angajat al FRF la transferuri internaționale, am biletele de la Federație, primul venit, primul servit, știți cum e.

Eu sunt din Sighișoara, lucrez la un club de fotbal de aici, la FRF mai mult se stă, eu sunt pe transferuri, mă duc când e cazul, în rest lucrez de acasă.

Am 11 bilete, m-a sunat cineva pentru 9, dar dacă faceți plata acum, vi le trimit în format pdf”, ar fi fost mesajul care apărea în dreptul anunțului. Între timp, acesta a fost șters de pe site.

Furt de identitate

Mai mult decât atât, utilizatorul avea la profilul său o poză cu chipul altei persoane. Aceasta îi aparținea lui Andrei Sukosd, CRM (customer relationship management n.r. managementul relațiilor cu clienții) Campaign Specialist la Mercedes Benz.

Profilul public de Linkedin al lui Andrei Sukosd

FRF, precizări legate de biletele de la Turcia - România

Federația Română de Fotbal a explicat cum cele 2.130 de bilete destinate suporterilor români au fost vândute în doar 20 de secunde.

„Toate cele 2.130 de bilete au fost puse în vânzare simultan și s-au epuizat în aproximativ 20 de secunde. În momentul lansării vânzării, pe platformă se aflau aproximativ 3.700 de utilizatori, iar imediat după start numărul acestora a crescut la peste 5.000.

Fiecare comandă a putut conține maximum 4 bilete. Raportat la o medie de 3 bilete per comandă, rezultă că, dacă luăm în calcul doar cele 3.700 de persoane prezente inițial pe site, aproximativ o cincime dintre acestea a reușit să finalizeze achiziția.

Precizăm că biletele apar ca vândute în momentul în care sunt adăugate în coș, acestea nemaifiind disponibile ulterior, în etapa de personalizare a comenzii cu datele cumpărătorului”, a scris în primă parte forul condus de Răzvan Burleanu, conform frf.ro.

FRF a precizat, apoi, cum mai pot achiziționa fanii români bilete pentru barajul Turcia - România, de pe 26 martie.

„Dorim să subliniem foarte clar că nu există niciun parteneriat cu nicio agenție de turism, iar niciunul dintre cele 2.130 de bilete nu a fost distribuit către acestea. Îi rugăm pe suporteri să manifeste prudență și să se asigure că vor beneficia de condiții de siguranță la meci, întrucât eventualele bilete achiziționate din alte surse, dacă acestea există cu adevărat, nu se află în sectorul dedicat suporterilor români.

De asemenea, recomandăm ferm evitarea platformelor de re-sale și a altor site-uri neoficiale. Biletele sunt securizate, personalizate și pot fi urmărite, fiind emise pe numele persoanei care le-a comandat. În situația în care se dovedește specula, există posibilitatea anulării biletelor.

FRF încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români. De asemenea, conform informațiilor primite, Federația Turcă de Fotbal intenționează să pună în vânzare bilete cu aproximativ o săptămână înainte de meci.

Suporterii români pot încerca să achiziționeze bilete și în acest mod, cu respectarea condițiilor impuse de organizator, condiții care nu au fost deocamdată comunicate oficial.

FRF și Echipa Națională de Fotbal a României mulțumesc suporterilor pentru susținerea extraordinară și pentru interesul uriaș arătat, un interes care mai adaugă o cărămidă la zidul de încredere pe care dorim să îl construim împreună”, a mai scris FRF.

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

În cazul unui succes în fața formației antrenate de Vincenzo Montella, „tricolorii” vor da peste învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, pe 31 martie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport