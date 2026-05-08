Accesul spre Arena Națională, blocat! FOTO. Au început pregătirile pentru concertele găzduite de cel mai mare stadion al țării

Accesul în zona din jurul Arenei Naționale a fost restricționat începând cu data de 6 mai, în contextul pregătirilor pentru evenimentele muzicale programate pe cel mai mare stadion al țării.

Arena Națională va găzdui trei concerte în această lună: Metallica (13 mai), Max Korzh (23 mai) și Iron Maiden (28 mai).

Accesul spre Arena Națională, restricționat temporar

Timp de aproximativ o lună, accesul în parcul din proximitatea Arenei Naționale va fi restricționat, pentru că au loc numeroase pregătiri pentru concertele programate.

„În contextul pregătirilor pentru concertele programate în luna mai la Arena Națională, accesul în parcul din jurul stadionului va fi restricționat temporar.

Perioada de restricționare:

începând cu data de 6 mai 2026

până la data de 4 iunie 2026

Această măsură este necesară pentru desfășurarea activităților de organizare și pregătire a concertelor, precum și pentru asigurarea condițiilor de siguranță pe durata evenimentelor.

Vă mulțumim pentru înțelegere”, a fost anunțul administratorilor Arenei Naționale.

În plus, pe gardurile din jurul stadionului, în zonele porților de acces, au fost afișate mai multe anunțuri în care se precizează că intrarea persoanelor este restricționată.

Accesul restricționat spre Arena Națională

Dinamo și FCSB se mută de pe Arena Națională

„Câinii” vor evolua în meciurile cu FC Argeș și CFR Cluj pe stadionul „Arcul de Triumf”.

„Roș-albaștrii” mai au de jucat două meciuri pe teren propriu în acest campionat, partida cu Unirea Slobozia de luni, plus semifinala barajului pentru Conference League, dacă va câștiga play-out-ul.

Cum Arena Națională a fost deja închisă pentru fotbal, urmând să găzduiască 3 concerte în luna mai, FCSB a fost nevoită să își găsească altă casă.

Și a ales să revină în Ghencea. Primul meci este programat luni, de la ora 21:00, cu Unirea Slobozia. Campioana a pus deja la vânzare biletele cu următoarele prețuri:

PELUZA – 20 LEI

TRIBUNA 2 - 30 LEI

VIP 2 - 50 LEI

VIP 1 - 150 LEI

FCSB a disputat 18 meciuri pe noul Stadion Steaua, câștigând 9 dintre ele și remizând în alte 5. În plus, „roș-albaștrii” au câștigat pe această arenă două trofee, Supercupele din 2024 și 2025, după 3-0 cu Corvinul și 2-1 cu CFR Cluj.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport