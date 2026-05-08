Accesul spre Arena Națională, blocat!  FOTO. Au început pregătirile pentru concertele găzduite de cel mai mare stadion al țării +9 foto
Accesul spre Arena Națională este restricționat
Superliga

Accesul spre Arena Națională, blocat! FOTO. Au început pregătirile pentru concertele găzduite de cel mai mare stadion al țării

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 22:57
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 22:57
  • Accesul în zona din jurul Arenei Naționale a fost restricționat începând cu data de 6 mai, în contextul pregătirilor pentru evenimentele muzicale programate pe cel mai mare stadion al țării.

Arena Națională va găzdui trei concerte în această lună: Metallica (13 mai), Max Korzh (23 mai) și Iron Maiden (28 mai).

Revine Mutu la Rapid?   „Briliantul” nu ar refuza oferta giuleștenilor, dar e „încurcat” de Pancu: „S-au înțeles cu el”
Citește și
Revine Mutu la Rapid? „Briliantul” nu ar refuza oferta giuleștenilor, dar e „încurcat” de Pancu: „S-au înțeles cu el”
Citește mai mult
Revine Mutu la Rapid?   „Briliantul” nu ar refuza oferta giuleștenilor, dar e „încurcat” de Pancu: „S-au înțeles cu el”

Accesul spre Arena Națională, restricționat temporar

Timp de aproximativ o lună, accesul în parcul din proximitatea Arenei Naționale va fi restricționat, pentru că au loc numeroase pregătiri pentru concertele programate.

„În contextul pregătirilor pentru concertele programate în luna mai la Arena Națională, accesul în parcul din jurul stadionului va fi restricționat temporar.

  • Perioada de restricționare:
  • începând cu data de 6 mai 2026
  • până la data de 4 iunie 2026

Această măsură este necesară pentru desfășurarea activităților de organizare și pregătire a concertelor, precum și pentru asigurarea condițiilor de siguranță pe durata evenimentelor.

Vă mulțumim pentru înțelegere”, a fost anunțul administratorilor Arenei Naționale.

În plus, pe gardurile din jurul stadionului, în zonele porților de acces, au fost afișate mai multe anunțuri în care se precizează că intrarea persoanelor este restricționată.

Accesul restricționat spre Arena Națională Accesul restricționat spre Arena Națională
Accesul restricționat spre Arena Națională

Dinamo și FCSB se mută de pe Arena Națională

„Câinii” vor evolua în meciurile cu FC Argeș și CFR Cluj pe stadionul „Arcul de Triumf”.

„Roș-albaștrii” mai au de jucat două meciuri pe teren propriu în acest campionat, partida cu Unirea Slobozia de luni, plus semifinala barajului pentru Conference League, dacă va câștiga play-out-ul.

Cum Arena Națională a fost deja închisă pentru fotbal, urmând să găzduiască 3 concerte în luna mai, FCSB a fost nevoită să își găsească altă casă.

Și a ales să revină în Ghencea. Primul meci este programat luni, de la ora 21:00, cu Unirea Slobozia. Campioana a pus deja la vânzare biletele cu următoarele prețuri:

  • PELUZA – 20 LEI
  • TRIBUNA 2 - 30 LEI
  • VIP 2 - 50 LEI
  • VIP 1 - 150 LEI

FCSB a disputat 18 meciuri pe noul Stadion Steaua, câștigând 9 dintre ele și remizând în alte 5. În plus, „roș-albaștrii” au câștigat pe această arenă două trofee, Supercupele din 2024 și 2025, după 3-0 cu Corvinul și 2-1 cu CFR Cluj.

Arena Naţională, înainte de FCSB-PAOK. Foto: GOLAZO.ro
Arena Naţională, înainte de FCSB-PAOK. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Arena Naţională, înainte de FCSB-PAOK. Foto: GOLAZO.ro Arena Naţională, înainte de FCSB-PAOK. Foto: GOLAZO.ro Arena Naţională, înainte de FCSB-PAOK. Foto: GOLAZO.ro Arena Naţională, înainte de FCSB-PAOK. Foto: GOLAZO.ro Arena Naţională, înainte de FCSB-PAOK. Foto: GOLAZO.ro
+9 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Revine Mutu la Rapid?   „Briliantul” nu ar refuza oferta giuleștenilor, dar e „încurcat” de Pancu: „S-au înțeles cu el”
Superliga
22:07
Revine Mutu la Rapid? „Briliantul” nu ar refuza oferta giuleștenilor, dar e „încurcat” de Pancu: „S-au înțeles cu el”
Citește mai mult
Revine Mutu la Rapid?   „Briliantul” nu ar refuza oferta giuleștenilor, dar e „încurcat” de Pancu: „S-au înțeles cu el”
„Trebuie să se schimbe”  Gică Craioveanu, după ce Baiaram a fost lăsat din nou pe bancă: „Asta nu-i place lui Coelho” 
Superliga
21:56
„Trebuie să se schimbe” Gică Craioveanu, după ce Baiaram a fost lăsat din nou pe bancă: „Asta nu-i place lui Coelho”
Citește mai mult
„Trebuie să se schimbe”  Gică Craioveanu, după ce Baiaram a fost lăsat din nou pe bancă: „Asta nu-i place lui Coelho” 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
liga 1 arena nationala concerte
Știrile zilei din sport
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Gimnastica
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Citește mai mult
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Superliga
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Citește mai mult
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Tenis
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Citește mai mult
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Ciclism
10:00
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Citește mai mult
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
09:37
„Două ore pierdute din viață” Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
„Două ore pierdute din viață”  Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Top stiri
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Superliga
08.05
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la hențul lui Rus
Citește mai mult
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Campionate
08.05
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Citește mai mult
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Alte sporturi
08.05
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Citește mai mult
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
B365
07.05
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
Citește mai mult
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 35 rapid 30 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share